Лукашенко (президент России?) договорился с Пригожиным о приостановке движения боевых колонн "Вагнера"

20:37 24.06.2023

Пресс-служба Лукашенко сообщила об остановке ЧВК "Вагнер" после переговоров с Пригожиным



Лукашенко рассказал, что общался с Пригожиным по согласованию с Путиным. Основатель ЧВК согласился остановить движение своих бойцов. Лукашенко также заявил, что членам ЧВК предоставят гарантии безопасности



