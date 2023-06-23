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|Лукашенко (президент России?) договорился с Пригожиным о приостановке движения боевых колонн "Вагнера"
20:37 24.06.2023
Пресс-служба Лукашенко сообщила об остановке ЧВК "Вагнер" после переговоров с Пригожиным
Лукашенко рассказал, что общался с Пригожиным по согласованию с Путиным. Основатель ЧВК согласился остановить движение своих бойцов. Лукашенко также заявил, что членам ЧВК предоставят гарантии безопасности
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке движения его бойцов на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения, сообщила пресс-служба Лукашенко.
"На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер", - сообщил "Пул Первого".
Как рассказали в пресс-службе, переговоры Лукашенко и Пригожина шли весь день, они велись по согласованию с российским президентом Владимиром Путиным. Стороны "пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России", отметили в пресс-службе белорусского президента.
Пригожин вечером 23 июня заявил, что по лагерю ЧВК "Вагнер" Минобороны России нанесло ракетный и артиллерийский удары, которые привели к гибели некоторых бойцов. Министерство опровергло эту информацию и назвало ее провокацией. В отношении Пригожина возбудили уголовное дело по ст. 279 УК ("Вооруженный мятеж"), она предусматривает до 20 лет лишения свободы. Президент Владимир Путин 24 июня выступил с обращением к россиянам, в котором назвал происходящее предательством и пообещал жесткий ответ. Глава государства провел телефонные разговоры с несколькими лидерами, в том числе Лукашенко, проинформировал их о ситуации в России.
Пригожин утром 24 мая заявил о контроле над военными объектами в Ростове-на-Дону, а позднее власти Липецкой области сообщили о движении техники ЧВК по региону.
Юлия Волкова