 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Узбекистан   | 
Путин рассказал Мирзиееву о ходе мятежа
00:58 25.06.2023

Владимир Путин рассказал Шавкату Мирзиееву о ситуации в России
Владимир Путин в разговоре с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым рассказал ему о ситуации в России. Президент РФ также звонил главам Казахстана и Беларуси. Происходящее прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент России Владимир Путин в субботу провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

"Владимир Путин проинформировал главу нашего государства о ситуации в России", - говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Стороны также обсудили "актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки".

Как сообщается на сайте Кремля, президент РФ проинформировал главу Узбекистана о текущей ситуации в России.

Как мы писали ранее, глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, обвинив Министерство обороны РФ в ракетном ударе по лагерю ЧВК, объявил о мятеже против руководства Минобороны и походе на Москву. Боевики ЧВК вошли в Ростов-на-Дону и захватили военные и административные объекты.

Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил об "ударе в спину" и "предательстве" и сказал, что организаторы мятежа "понесут неминуемое наказание". Меры антитеррористического характера введены в Москве, Московской области и других регионах.

В этот же день Владимир Путин созвонился с президентами Казахстана и Беларуси.

В сообщении пресс-службы президента Казахстана говорится, что Касым-Жомарт Токаев назвал происходящие события "внутренним делом России".

Он подчеркнул, что конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране, основой безопасности общества и его успешного развития.

"Владимир Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба президента Беларуси в кратком сообщении отметила, что президент России, позвонивший утром Александру Лукашенко, проинформировал его о ситуации в России.

О мятеже и заявлении Владимира Путина высказался также президент Украины Владимир Зеленский.

"Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себя… Унижает людей и бросает на войну сотни тысяч - чтобы наконец забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил", - отметил он.

"Россия долго маскировала пропагандой своей слабости и глупости своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь", - добавил он.

"Чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит", - заявил Зеленский.

Источник - gazeta.uz
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