Пригожин уходит в Белоруссию, часть бойцов ЧВК – вливаются в армию

06:51 25.06.2023

Официально: Пригожин уходит в Белоруссию, часть бойцов ЧВК – вливаются в армию

Михаил Рябов. 24.06.2023



Согласно договоренностям, достигнутым с Александром Лукашенко, Евгений Пригожин вместе с верными ему "вагнеровцами" будет переброшен в Белоруссию, часть бойцов ЧВК согласились подписать контракт с Минобороны РФ.



"Уголовное дело будет прекращено в отношении его. Сам он уйдет в Белоруссию", – сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



Согласно договоренностям, достигнутым с Александром Лукашенко, Евгений Пригожин вместе с верными ему "вагнеровцами" будет...

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"Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет. И это было его личным инициативным предложением, которое было согласовано с президентом Путиным.



Была достигнута договоренность, что ЧВК Вагнер вернется в свои лагеря, расположения. Часть из них, которые этого желают, в дальнейшем подпишут контракты с Министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участие в этом походе.



Действительно, были такие соединения, которые одумались и вернулись, они даже просили сопровождение ГАИ", – рассказал Песков.



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"Вагнеровцы" отказываются считать себя виновными в гибели летчиков

Михаил Рябов. 24.06.2023



Всего в ходе мятежа 24 июня "вагнеровцами" было сбито из ПЗРК различных типов: 1 Ил-18; 1 Ми-35, 1 - Ка-52, 3 Ми-8. Погибло 15 летчиков ВВС МО



Боец ЧВК "Вагнер" Егор Гузенко, автор телеграм-канала "Тринадцатый", заявил, что участники "похода на Москву" не берут на себя моральную вину за гибель 15 летчиков самолетов и вертолетов, которые были сбиты "вагнеровцами".



"Ну и да, по поводу военных летчиков, погибших в результате попыток обстрелов колонн Вагнеров. Если по вам начинает стрелять вертолет или самолет, то ведь… лучше его сбить ведь.. Логично. Не нужно по этому винить сейчас кого-то, это была самооборона", – пишет автор.



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Боец ЧВК "Вагнер" Егор Гузенко, автор телеграм-канала "Тринадцатый", заявил, что участники "похода на Москву"...



Он настаивает, что погибшие "выполняли они преступный приказ, били по колонне своих же".



"А другие самолеты и вертолеты были сбиты, как потенциальная угроза. На войне все вот так работает… Так что не нужно было начинать это первыми. То в Сирии сколько предательств натерпелись, то во время СВО… дороги минировали, хватит уже демагогии разводить", – пишет Гузенко.



Депутат Госдумы Алексей Журавлев написал в своем блоге, что помимо летчиков есть и погибшие пограничники.



"Нужно знать, что есть еще два героически погибших пограничника, которые единственные оказали сопротивление на всем пути ублюдкам", – написал Журавлев.



"Весь день мне пишут прекраснодушные сторонники мятежа, которые настаивают на том, что это был вынужденный мирный протест, по которому кровавая военщина нанесла удар. Вы этим оправдываете сейчас убийство русских летчиков?



Давайте разберем "мирный протест", названый "маршем справедливости". Шесть сбитых вертолетов и один самолет – это не справедливость. Блокирование русских городов – это не справедливость. Захват военных аэродромов – это не справедливость.



На мирных протестах не тащат танки и БМП на тралах в столицу, парализуя движение по нескольким федеральным трассам. И не ставят государство перед пропастью, приставив к затылку ствол пистолета", – отмечает военкор Александр Коц.