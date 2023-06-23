 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сатановский: Враг станет активнее действовать против России
07:03 25.06.2023

В связи со сложившейся ситуацией нужно быть готовыми к тому, что враг станет активнее не только на линии фронта, но и активизирует диверсионно-террористическую деятельность на территории России.

Экономист и востоковед Евгений Сатановский назвал три последствия, которые, по его мнению, неизбежны после мятежа "Вагнера".

Во-первых, Сатановский ждет более интенсивных боевых действий на линии соприкосновения русской армии с ВСУ.

"Киев и его кураторы и союзники были бы полными идиотами, если бы упустили открывающиеся перед ними возможности, о чем западные политики и пресса пишут и говорят совершенно открыто", - написал Сатановский.

Во-вторых, он полагает, что еще чаще, чем раньше будут происходить попытки диверсий на территории России, а упор будет делаться на Москве и Санкт-Петербурге, других крупных городских агломерациях, а также приграничных районах, причем необязательно именно с Украиной. Террористическим атакам могут подвергнуться важные стратегические объекты, например, АЭС.

Третье – выйдет на новый уровень раскачивание пока еще спящих ячеек оппозиции и "полезных идиотов" из числа молодежи. По мнению Сатановского, будут совершены попытки вывести ее на улицы русских городов, будут звучать призывы прекратить военные действия и начать новые переговоры с украинской стороной.

Эксперт уверен, что ко всему перечисленному нужно быть готовым, хотя это мало кому понравится.

"Ну да, ситуация внутри страны неожиданно осложнилась. Но кто обещал, что будет легко?! Легко у нас никогда ничего не было, не бывает и быть не может", - написал Сатановский в своем телеграм-канале, добавив, что очень не хочется наступать на те же грабли путчей и революций (или их попыток), которые не раз были в истории России.

Источник - politcentr.ru
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