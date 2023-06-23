КазВласти срочно пытаются заселить своим народом приграничные с Китаем районы

08:45 25.06.2023

Новый приграничный район появится в Абайской области



В области Абай решено восстановить село Маканчи, которое станет центром района на границе с Китаем, сообщает Zakon.kz.

Село Маканчи, которое пришло в упадок в 90-е годы, начали восстанавливать. Населенный пункт станет центром нового района, расположенного на границе с Китаем, передает 24kz.



"Судьба приграничных районов стала одним из волнующих вопросов населения. В связи с этим президент объявил, что принял решение о восстановлении Маканчинского района области Абай. Можно смело сказать, что данная инициатива реализуется в рамках концепции "Слышащее государство".

Нурлан Уранхаев, аким области Абай

Отмечена особая важность приграничных районов из-за их близости к соседним государствам.



"Эти регионы очень важны для нас. Они приграничные. Мы через них граничим с иностранными государствами. И конечно же, там должна быть полная инфраструктура, начиная от мобильной связи и заканчивая в целом и школами, и больницами. То есть эта земля не должна пустовать, и она должна быть заселена".

Самат Нуртаза, депутат Мажилиса Парламента РК

По мнению депутатов, возвращение статуса для района, центром которого станет восстанавливаемое село Маканчи, улучшит положение сельчан и решит их наболевшие проблемы. Планируется, что и экономика района станет лучше.



О развитии приграничных районов сказано в проекте постановления правительства, которым вносятся изменения и дополнения в Концепцию развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023 – 2027 годы. Об этом сообщили в Министерстве нацэкономики 2 июня.



Мария Мельникова