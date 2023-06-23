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Вашингтон под колпаком у Пекина, в США истерика
13:25 25.06.2023

Китай восстановит на Кубе разведывательную базу, которую бросила Россия

Евгений Берсенев
Материал комментируют:
Андрей Островский
Дмитрий Журавлев

Письмо с призывом организовать секретный брифинг о возможном появлении китайской разведывательной базы на Кубе направили американскому госсекретарю Энтони Блинкену и директору ЦРУ Уильяму Бернсу руководители комитета по иностранным делам палаты представителей США и комитета по международным отношениям сената Майкл Маккол и Боб Менендес.

В обосновании сказано, что "американская общественность должна быть уверена: правительство недвусмысленно осуждает эту эскалацию и работает над тем, чтобы сделать все, что в его силах, дабы противостоять ей".

Авторы послания выражают понимание "деликатного характера этого вопроса", однако, по их словам, "Конгресс требует большей прозрачности и ясности". Они также убеждены в важности "понимания во всех деталях" характера и целей сбора китайской стороной разведывательной информации на Кубе и в других государствах, а также последствия этих шагов для интересов Вашингтона. Политики считают необходимым знать о шагах, которые предпринимает администрация США для сдерживания усилий Пекина "по дальнейшей экспансии на Кубу и в Западное полушарие".

Маккол и Менендес напоминают, что кубинское руководство после революции 1959 года "исторически открывает двери иностранным противникам Соединенных Штатов". По убеждению авторов письма, сегодня Гавана работает вместе с Пекином, "чтобы подорвать национальную безопасность США". "Однако создание разведывательных объектов и расширение военных связей так близко к территории США является значительным шагом, направленным на эскалацию", - полагают они.

20 июня американская газета Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники в администрации США и разведывательных структурах, сообщила о возможном появлении на Острове Свободы военно-тренировочной базы Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В публикации говорилось, что переговоры продвигаются довольно активно. Это весьма беспокоит американскую сторону. Если будет достигнута договоренность, Пекин получит возможность разместить на постоянной основе свои подразделения в 160 км от побережья Соединенных Штатов, сможет более активно вести разведывательную деятельность, подчеркивалось в статье WSJ.

Политолог, гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев напомнил, что переговоры между Гаваной и Пекином о создании базы велись давно.

- Конечно, официальных подтверждений от оборонных министерств Кубы, КНР или России не поступало, но китайская сторона стремится получить там свою базу и уже продолжительное время ведет переговоры. Понятно, что данный факт очень раздражает Соединенные Штаты, которые сильно не любят, когда кто-то размещает у них под боком свои военные объекты. Они были очень злы, когда наша страна организовала в Лурдесе базу радиоэлектронного слежения.

"СП": То есть китайцы на Острове Свободы тоже надеются создать разведывательную базу?

- Скорее всего, да. Вряд ли Пекин будет там размещать оружие массового поражения, как это попыталась сделать наша страна в период правления Никиты Хрущева. Как мы помним, это обернулось достаточно серьезными последствиями, а вот разведбазу китайцы вполне могут вполне обустроить. К тому же после нашего ухода с Кубы в 2000-е годы там осталась инфраструктура как раз под базу разведывательного характера, которая сейчас брошена. Почему бы Китаю не занять опустевшее место?

"СП": Означает ли это, что вопрос нашего присутствия на Кубе, возобновления там работы военного объекта, закрыт?

- Мы сами не пожелали продолжать работу центра в Лурдесе и отказались иметь там свои объекты. Кубинцы в свое время очень не хотели их ликвидации с нашей стороны. Но мы не стали возобновлять их работу. Мне трудно назвать причину - то ли потому что это действительно очень дорого, то ли не захотели тогда портить отношения с американцами.

"СП": Соединенные Штаты могут оказать какое-то противодействие созданию китайской базы?

- Попытаться, конечно, могут, вопрос - что из этого получится… Это как с антироссийскими санкциями - они так много сделали в этом направлении, что добавить уже почти нечего. Но результат мы видим. В данном случае США, конечно, могут попробовать блокировать Кубу, которая, как известно, является островом. Но американцы уже ранее блокировали эту страну. Все это было. США часто переоценивают свои силы и возможности. Они полагают, что стоит им замахнуться, и все противники разбегутся. А когда не разбегаются - выясняется, что ударить-то и нечем. Так может получиться и на этот раз.

Доктор экономических наук, китаевед Андрей Островский обращает внимание, что Китай, учитывая его растущую мощь, проявляет повышенный интерес ко многим регионам мира, в том числе и к странам Латинской Америки.

- Кубинское направление для него вполне понятно, если учесть статус государства. Вообще, Китай довольно активно работает в Латинской Америке, после того как в 2013 году обозначил свою инициативу "Пояс - путь". Напомню, что до 2008−2009-го Пекин ориентировался в торговле в основном на развитые страны. Теперь меняет вектор. Это, разумеется, выгодно и партнерам, которые получают средства на развитие инфраструктуры. Экономика начинает расти, и китайская сторона получает дополнительные рынки сбыта - отсюда ее интерес. В том числе к упомянутому объекту на Кубе. Между прочим, сейчас Пекин выделяет довольно серьезные суммы странам Латинской Америки на развитие аграрного сектора, а также сельскохозяйственной инфраструктуры. Кроме того, в последнее время Гавана выказывает интерес к БРИКС. Куба понимает, что может получить от Китая что-то реальное на свое развитие - скажем, средства для постройки железной дороги, модернизации портов.

"СП": То есть приоритетом для Китая на Кубе являются экономические интересы?

- Там, где он присутствует экономически, возникают и политические связки. Это дает возможность влиять на решения властей. Скажем, на Шри-Ланке возникла сложная ситуация, когда местные власти не смогли выплатить кредиты. Им пришлось отдать порт в аренду Китаю на 99 лет. Кроме того, в стране фактически произошел правительственный переворот. Так что, политика в данном случае присутствует очень крепко.

Источник - СвободнаяПресса
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