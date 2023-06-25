Умер соавтор ельцинской Конституции депутат Дум Шейнис

14:15 25.06.2023

Умер соавтор российской Конституции и один из основателей "Яблока" Виктор Шейнис

25 июня 2023,

Алина Власенко

Один из основателей партии "Яблоко" и соавтор российской Конституции Виктор Шейнис скончался в воскресенье в возрасте 92 лет, сообщает пресс-служба "Яблока".



"Член Федерального политического комитета партии "Яблоко", депутат Государственной думы первых двух созывов, один из авторов российской Конституции" Шейнис скончался в воскресенье, 25 июня, говорится в сообщении партии "Яблоко".



О времени и месте прощания сообщат дополнительно.



Доктор экономических наук, профессор, один из авторов российской Конституции Виктор Шейнис родился 16 февраля 1931 года в Киеве.



В 1990-1993 являлся народным депутатом РСФСР. С 1992 по 1993 годы – заместитель ответственного секретаря Конституционной комиссии Съезда народных депутатов РФ. С 1993 года – член "Яблока". Занимал различные посты в руководящих органах партии. С 2008 года – член Федерального политического комитета партии.



С 1993 по1994 годы – заместитель председателя Комиссии законодательных предположений при президенте РФ. В 1994-1995 годах – депутат Госдумы первого созыва, член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.