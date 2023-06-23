Колониальный "заповедник" Лондона рушится?

15:20 25.06.2023

Страны Карибского бассейна стремятся к независимости



Алексей Леонов



Правительство Ямайки на днях объявило о проведении референдума не позже 2024 года о провозглашении этой страны республикой. Взамен статуса британского доминиона, полученного Ямайкой от Лондона в 1962 году. Видимо, по примеру Ямайки о таких же планах недавно объявили центральноамериканский Белиз, самый крупный доминион Лондона, и экс-британская восточнокарибская Антигуа-Барбуда.



Более того, в ходе встречи 9 июня с.г. с вице-президентом США К. Харрис на Багамах премьеры всех стран Карибского бассейна коллективно потребовали прекратить американскую блокаду Кубы и Венесуэлы. Они также проявили заинтересованность в развитии сотрудничества с Россией и с ЕАЭС. Заметим, что большинство этих стран, включая Ямайку, воздерживаются от голосований в ООН по антиросссийским резолюциям или не участвуют в них.



Что касается стремления, в частности, того же Белиза к статусу республики, то, выступая в национальном парламенте в мае с.г., премьер-министр страны Джонни Брисеньо заявил: "Белиз будет следующим, который станет республикой" взамен прежнего своего статуса - британского доминиона (такой статус Белиза, экс-британской колонии, Лондон определил в 1981 г.). Он подверг резкой критике отказ премьера Великобритании Риши Сунака извиниться за роль метрополии в трансатлантической работорговле и ее последствиях. Брисеньо отметил, что британские власти несут моральную ответственность за зверства рабства и, по крайней мере, должны принести за это извинения.



"Мы также поддерживаем требование Ямайки и других англоязычных карибских стран о финансовой компенсации со стороны Великобритании", - сказал он. По мнению Дж. Брисеньо, нужно "сосредоточиться на том, чтобы понять нашу историю - не убегать от нее, а убедиться, что у нас есть общество, терпимое к людям любого национального происхождения". Добавим, что референдум в Белизе о провозглашении его республикой предварительно планируется организовать не позже 2024 года.



Похожий проект есть и у восточнокарибского доминиона Антигуа и Барбуда (АБ). Премьер-министр АБ Гастон Браун недавно завил в местном парламенте, что "референдум о республиканском статусе, поддерживаемый большинством населения страны, будет проведен, самое крайнее, в 2025 году".



Напомним, что наиболее значимые экс-британские территории в регионе, бывшие доминионами, уже являются республиками. А именно: экс-британская Гайана, до 1966 г. крупнейшая колония Лондона в Западном полушарии, заменила статус доминиона на республиканский в 1970-м. "Нефтегазовый" Тринидад и Тобаго (юго-восток Карибского бассейна) провозглашен республикой в 1976 году. Барбадос - крупный экс-британский остров в восточнокарибском регионе - стал республикой в 2021 году. А Доминика – самый крупный экс-британский восточнокарибский остров – стала республикой в 1983 году.



Решения этих экс-доминионов, разумеется, повлияли на планы Ямайки, Белиза, Антигуа и Барбуды.



Стремление бывших британских колоний дистанцироваться от Лондона и в целом от Запада подтверждается и тем, что они стали участниками "Боливарианского Альянса народов для нашей Америки" (ALBA), инициированного Кубой и Венесуэлой в 2004 г. и тогда же официально оформленного.



Наряду с этими странами, Никарагуа и Боливией, в этот блок входят экс-британская Доминика (с 2008 г.), британские доминионы Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины (2009 г.), Сент-Люсия (2013), Гренада, Сент-Китс и Невис (2014 г.).



В 2008 г. был создан банк АЛБА, его начальный уставной капитал составил 2 млрд долл., к настоящему времени - около 4 млрд. В его деятельности участвуют Венесуэла, Боливия, Куба (до 80% уставного капитала), Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Доминика. А с января 2010 г. здесь была введена во взаиморасчеты условная денежная единица - сукре, по названию второй столицы Боливии (наряду с Ла-Пасом). Сукре пока применяется только в безналичных расчетах.



Тем временем англоязычные страны, участвующие в созданном в начале 1970-х Карибском Сообществе (КАРИКОМ), налаживают блоковое взаимодействие с Россией и ЕАЭС. Что подтверждается официальным релизом Евразийской экономической комиссии "Потенциал ЕАЭС".



Справка ЕЭК, 2021/2022 г.": "Имеется запрос на более активное взаимодействие с другими интеграционными группировками, в особенности КАРИКОМ. Все более активное внимание будет уделяться взаимодействию с англоязычными странами Карибского бассейна. В этом регионе интеграционные процессы идут крайне интенсивно, а продукция стран, входящих в него, представляет интерес для российского рынка.



Страны Карибского бассейна открыты для экспорта продукции и инвестиций из ЕАЭС. Способствовать этому может заключение рамочного соглашения ЕАЭС-КАРИКОМ. Ряд стран Карибского сообщества (КАРИКОМ) объявили о своей заинтересованности во взаимодействии с Евразийским союзом. А в перспективе - в создании зон свободной торговли с ЕАЭС".



Отметим еще два немаловажных фактора, на фоне которых развивается "непробританская" тенденция в регионе. Во-первых, почти во всех экс-британских территориях, исключая Гайану с Тринидадом и Тобаго, издавна практикуются офшорно-реэкспортные операции, контролируемые, разумеется, не местным, а британским бизнесом. Будут ли такие операции сокращаться в связи с изменением доминионного статуса этих стран в пользу республиканского?



Во-вторых, именно в этом регионе сохраняются "основные" осколки колониальной империи Лондона: о-ва Каймановые, Виргинские (восточные), Ангилья, Монтсеррат, Теркс и Кайкос. Они же, напомним, весьма крупные центры офшорно-реэкспортного бизнеса. И там же, как и в центральноамериканском Белизе, пока еще сохраняются британские военные объекты.



Пока нет оснований полагать, что Великобритания откажется от своих колониальных осколков на Карибах. Во всяком случае есть любопытный прецедент: провозглашенная в феврале 1969-го местной антибританской коалицией независимая Республика Ангилья была за одни сутки - 18 марта 1969 г. ликвидирована британским спецназом…