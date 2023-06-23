Почему экономический колосс Европы захромал, - НГ

20:01 25.06.2023

Улучшение ситуации в Германии возможно за счет отказа от поддержки Украины и радикального энергоповорота



Экономические перспективы Германии выглядят все хуже и хуже. Немецкий федеральный банк опубликовал прогноз на текущий год, который говорит уже о спаде вместо обещанного ранее министром экономики и климата ФРГ Роберта Хабека минимального, но все же роста. По прогнозу федерального банка, по итогам текущего года ожидается падение ВВП на 0,3%. И вряд ли экономический рост сможет простимулировать увеличение заказов военно-промышленному комплексу, связанное с военной поддержкой Киева и перевооружением Германии.



По итогам 2022 года военная составляющая немецкого ВВП равнялась 1,4% (для сравнения: у Саудовской Аравии – 7,4%, второе место в мире после Украины). И даже объявленное после недавней встречи натовских министров обороны в Брюсселе постепенное повышение доли военных расходов до 2% ВВП вряд ли поможет оживлению экономической жизни в Германии. Скорее наоборот – непроизводительные расходы могут усугубить ситуацию.



Одна из главных причин складывающейся неблагоприятной экономической ситуации, по мнению министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, – высокие налоги (дифференцированная налоговая ставка, например, подоходного налога в Германии колеблется от 14 до 45%). Германия, по словам министра, в мировом разрезе – страна с самыми высокими налогами, и это крайне негативно отражается на конкурентоспособности немецкой экономики.



В настоящее время Германия живет в условиях стагфляции. Инфляция составляла в 2022 году 6,9%, а в текущем колеблется от 6,1 до почти 9%, и пока сделать окончательный вывод об этом показателе на текущий год сложно. Однако Немецкий федеральный банк надеется, что в годовом разрезе для 2023 года инфляция не превысит 6%. Но главное, что она уменьшает покупательную способность населения. А это вынуждает профсоюзы выступать со все новыми требованиями повышения зарплаты, которые правительство пытается компенсировать повышением налогов.



Особую опасность для немецкой экономики представляет продолжающийся в Украине вооруженный конфликт. В своем недавнем выступлении в Бад-Сааров на Восточногерманском форуме OWE Роберт Хабек напомнил, что в 2024 году заканчивается срок действия договора между РФ и Украиной о транзите российского газа в страны Восточной Европы. В том случае, считает министр, если не удастся продлить договор, остается неясным, получат ли в дальнейшем газ Венгрия и Словакия. При этом, пытаясь прогнозировать ситуацию, министр делает неожиданный вывод о том, что тогда Германии придется сокращать собственные производственные мощности, чтобы помочь поставками своих энергоносителей соседям.



Понятно, что это может серьезно пошатнуть немецкую экономику, которая из-за неблагоприятной экономической конъюнктуры в собственной стране уже начинает перемещать производственные мощности за пределы немецких границ, и прежде всего в США. Особенно активизировался этот процесс после введения в действие так называемого Акта о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA), который стимулирует инвестиционную деятельность на американской территории.



В этих условиях ряд политиков, как, например, видный социал-демократ Клаус фон Донаньи (бывший правящий бургомистр Гамбурга), призывает к началу переговоров о мире в Украине. Для этого он требует отказаться от международного судебного преследования российского президента Владимира Путина, поскольку переговоры о мире надо вести именно с ним.



Что победит в ФРГ – политическая инерция или экономический прагматизм? Ответ на этот вопрос мы, возможно, узнаем, уже в нынешнем году.