Казтеннисист Бублик впервые в жизни и истории Казахстана выиграл турнир ATP 500

20:08 25.06.2023

Бублик выиграл турнир ATP 500 и дебютирует в топ-30 мирового рейтинга



Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик впервые в своей карьере сумел завоевать титул чемпиона турнира из серии ATP 500 на травяных кортах немецкого города Галле. Этот трофей позволит казахстанцу существенно улучшить рейтинговые дела, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



25 июня Александр Бублик в решающем поединке крупного турнира в Германии с призовым фондом более 2 млн евро сумел обыграть россиянина Андрея Рублева, седьмой номер мирового мужского рейтинга. Взяв первый сет со счетом 6:3, наш теннисист далее уступил во второй партии с аналогичным результатом. А в решающем сете Бублик был неподражаем и довел битву до итоговой победы – 6:3.



Победа на кортах Галле ощутимо скажется на личных делах первой ракетки Казахстана. Он заработал 477 тыс. евро призовых денег (232 341 930 тенге) и 500 рейтинговых очков, что позволит ему 26 июня подняться с 48-го места на 27-е в классификации ATP, что ранее не было доступно.



Куандык Шынасилов