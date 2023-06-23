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|Казтеннисист Бублик впервые в жизни и истории Казахстана выиграл турнир ATP 500
20:08 25.06.2023
Бублик выиграл турнир ATP 500 и дебютирует в топ-30 мирового рейтинга
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик впервые в своей карьере сумел завоевать титул чемпиона турнира из серии ATP 500 на травяных кортах немецкого города Галле. Этот трофей позволит казахстанцу существенно улучшить рейтинговые дела, сообщает Zakon.kz.
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25 июня Александр Бублик в решающем поединке крупного турнира в Германии с призовым фондом более 2 млн евро сумел обыграть россиянина Андрея Рублева, седьмой номер мирового мужского рейтинга. Взяв первый сет со счетом 6:3, наш теннисист далее уступил во второй партии с аналогичным результатом. А в решающем сете Бублик был неподражаем и довел битву до итоговой победы – 6:3.
Победа на кортах Галле ощутимо скажется на личных делах первой ракетки Казахстана. Он заработал 477 тыс. евро призовых денег (232 341 930 тенге) и 500 рейтинговых очков, что позволит ему 26 июня подняться с 48-го места на 27-е в классификации ATP, что ранее не было доступно.
Куандык Шынасилов