 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Прорыв Китая: Поднебесная построила поезд, который быстрее самолета
00:05 26.06.2023

Пекин выиграл еще одну железнодорожную войну

Константин Ольшанский

Тысяча километров - для китайцев не расстояние. И самолет запускать не нужно - проще построить скоростную железную дорогу. Даже за несколько миллиардов долларов.

Строители железных дорог в Китае оставили далеко позади все другие страны. Высокоскоростных дорог в Поднебесной уже 42 тысячи (!) километров. Ближайший конкурент - Япония. А западные страны отстали абсолютно безнадежно: например, во Франции чуть больше 3000 километров скоростных железных дорог, в Испании - около 2000, а Германии - всего-навсего тысяча.

Первые высокоскоростные линии создали Тайвань и Саудовская Аравия. А в Африке за право открыть первую такую линию борются Марокко и Египет - оба сейчас строятся наперегонки.

Отдельные скоростные линии есть в Турции (из Анкары в Стамбул), Великобритании (на подъезду к тоннелю под Ла-Маншем). В России до сих пор одна-единственная такая дорога - из Москвы в Санкт-Петербург. Другие только в планах, причем крайне отдаленных.

Китайцы, видимо, смотрят на потуги других стран и посмеиваются. Прямо сейчас у них строится еще 28 тысяч км высокоскоростных железных дорог. Да еще создаются все более скоростные поезда, которые вот-вот начнут обгонять самолеты.

Илон Маск в сторонке плачет: Hyperloop уже не нужен

Авиарейсы на короткие расстояния - до 1100 км - становятся все менее популярны. Сказывается повальное увлечение экологией, которое зародилось в Скандинавии. Теперь "ответственные" западные туристы не летают, а ездят.

Железнодорожный транспорт значительно эффективнее экспериментальных проектов малой вместимости, таких как Hyperloop Илона Маска. Ведь поезда могут быстро перевозить огромное количество людей. Высокоскоростные поезда - соблазнительнейшее сочетание доступности и скорости. Поезда уже давно взяли скоростную "планку" в 300 км/час.

И даже эта скорость для китайских дорожников - сущие пустяки. Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) разработала первый в мире проект сверхпроводящего поезда на сверхвысокой скорости с магнитной левитацией (маглев). Инженеры уже провели испытательный запуск: маглев способен развивать колоссальную скорость - 1000 км/час.

Правда, в идеальных условиях: поезд должен передвигаться в специальном вакуумном тоннеле. Вакуум нужен, чтобы избавиться от сопротивления воздуха. Такой же поезд, но без вакуумной трубы, способен развить 625 км/час.

Ожидается, что в будущем маглев станут использовать для поездок на работу между кластерами мегаполисов на побережье Китая. Испытательная линия для нового экспресса была построена в городе Датун в северной провинции Шаньси.

Японские инженеры проиграли китайским, даже не начав испытания

Китай ставит один железнодорожный рекорд за другим. Шанхайский скоростной поезд на магнитной подвеске - самый быстрый коммерческий экспресс в мире, занесен даже в книгу Гиннесса. С китайцами хотят соперничать японцы: поезд SСmaglev компании Central Japan Railway развивает максимальную скорость в 600 км/час. Правда, пока японцы лишь ведут испытания, в Датуне уже представили еще более скоростную модель.

Поскольку скоростных поездов в Китае все больше, поездки на них дешевеют. Билет стандартного класса в один конец на шанхайский маглев стоит 50 юаней ($7), а поездка в два конца обойдется в 80 юаней ($11,5). Билеты продаются в торговых автоматах как в аэропорту, так и на станции Longyang Road.

Маглев использует технологию магнитной левитации. Вместо того чтобы двигаться по рельсам, как обычные поезда, они парят над специально построенной направляющей благодаря магнитам.

Существует два типа поездов на магнитной подвеске: те, которые используют электромагнитную и электродинамическую подвеску. В первом случае электромагниты вмонтированы под поездом и на специальной направляющей, по которой движется маглев. Во втором случае электромагниты стоят по бокам от поезда и в стенах бетонной направляющей.

Когда поезд движется на высокой скорости, катушки генерируют магнитную силу, которая позволяет поездку левитировать и оставаться на стабильной высоте и расстоянии от направляющей.

Ранее для поездов на магнитной подушке использовали обычные электромагниты, а сейчас - сверхпроводящие. Они создают гораздо более сильные магнитные поля. Только так можно обеспечить гигантскую скорость даже в вакууме.

Китайский маглев - дешево, технологично и безопасно

Поезда на магнитной подвеске считаются более безопасными, чем обычные. Создаваемая магнитная сила постоянно удерживает поезд на направляющей, даже на самых крутых поворотах.

На поезде есть тормозные панели - они установлены спереди от маглева. А, скажем, у японского SCmaglev есть даже колеса (они убираются после старта) с тормозными колодками.

Правда, имеются и недостатки. Поезда на магнитной подвеске дороги в строительстве и требуют специальной инфраструктуры (направляющие для поездов, туннели и т. д.), которая стоит миллиарды долларов. Поэтому даже те страны, которые имеют развитую сеть железных дорог, вряд ли в ближайшее время перейдут на поезда на магнитной подвеске. А в Китае не нужно ничего перестраивать - они просто создают всю инфраструктуру с нуля.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687727100


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