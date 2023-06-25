 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 26.06.2023
00:37  Русские хоккеисты остановили пропаганду гомосексуализма в Америке
00:23  Мятеже-спектакль. Кремль расписался в дури и бессилии, - СП
00:12  Россия: перспективы трансформации элиты. Работают три механизма ротации, - Сергей Переслегин
00:05  Прорыв Китая: Поднебесная построила поезд, который быстрее самолета
Воскресенье, 25.06.2023
20:08  Казтеннисист Бублик впервые в жизни и истории Казахстана выиграл турнир ATP 500
20:01  Почему экономический колосс Европы захромал, - НГ
18:06  Перепуганный Токаев провел внеочередное заседание Совета Безопасности Казахстана

15:20  Колониальный "заповедник" Лондона рушится?
15:16  ЛГБТ-движение стремительно превращается в бизнес, - Ян Мачеевский
14:26  Злободневный Солженицын: пророки и пророчества, - В.Малышев
14:15  Умер соавтор ельцинской Конституции депутат Дум Шейнис
13:25  Вашингтон под колпаком у Пекина, в США истерика
08:45  КазВласти срочно пытаются заселить своим народом приграничные с Китаем районы
07:11  "Традиционная" мужественность стала очень дорого обходиться мужчинам, - Psychology Today
07:03  Сатановский: Враг станет активнее действовать против России
06:51  Пригожин уходит в Белоруссию, часть бойцов ЧВК – вливаются в армию
02:38  Бывший завод "Алгоритм" в Ташкенте продан за 307,6 млрд сумов
00:58  Путин рассказал Мирзиееву о ходе мятежа
00:12  США против Китая в Центральной Азии: что дальше? - Алексей Маслов
Суббота, 24.06.2023
20:37  Лукашенко (президент России?) договорился с Пригожиным о приостановке движения боевых колонн "Вагнера"
19:54  Песков сказал, что Путин не приедет на "Алые паруса" в Питер. Чего так?
19:46  КазВласти начали массово высылать гастарбайтеров-нелегалов
18:43  Колонны восставших "вганеровцев" уже в Тульской и Липецкой области
13:55  Почему наступающий суперкризис продлится как минимум до 2040-2050 годов, - Андрей Фурсов
13:46  Кто главный "мятежник" в России? - Сергей Ищенко
13:19  Сами разбирайтесь...Токаев Путину о военном мятеже ЧВК "Вагнер": Это внутреннее дело России
13:02  Пригожин отказался сложить оружие
12:46  Бесконечно расширяющийся конфликт, - Пол К. Робертс
12:31  Путин обвинил Пригожина в измене
12:12  Таджик, покоривший Китай! Рашиду Алимову, бывшему Генеральному секретарю ШОС -70 лет!
09:16  Путин проснулся и собирается объяснить народу кто враг и кто друг (видео)
08:49  Командир ЧВК "Вагнер" Пригожин занял Ростов-на-Дону и требует к ответу руководство МО РФ (видео)
07:48  Сборище CAMCA в Алма-Ате: США украинизируют Центральную Азию, - В.Прохватилов
07:33  Европа ради принципа готова убиться об Украину, - СП
00:51  Концертные войны в Центральной Азии тоже многовекторные
00:48  Как прошел первый в истории Кубок Наций Федерации футбола Центральной Азии
00:44  Непогода частично погрузила Центральную Азию в атмосферу апокалипсиса (видео)
00:40  Депозит доверия: крупнейшие банки РФ повысили ставки по вкладам в юанях
00:14  Таджикистан в третий раз собрался стать "вторым Кувейтом", - Андрей Захватов
00:12  Шавкат Мирзиеев назвал трудовых мигрантов "настоящими героями"
00:07  О "жутких сталинских репрессиях", коих так недостает нынешней России, - Александр Широкорад
Пятница, 23.06.2023
19:44  Кыргызскую "пассионарию" Риту Карасартову выпустили из каталажки
19:30  Идлиб преткновения. Как примирить Сирию и Турцию
14:22  Прикрываясь заботой о детях, в Кыргызстане пытаются ввести цензуру, - 24.kg
14:18  Любы друзи... Песков что-то мямлит в ответ на иск "УкрНафтогаза" о взыскании 5 млрд долларов
14:16  Эксперимент над турецкой экономикой окончен. Турция решила вернуться к борьбе с инфляцией традиционным способом
14:10  Как чиновники сферы образованияKZ "зарабатывали" на бюджетных средствах
13:43  Какую сельхозпродукцию и в каком количестве вывозит Таджикистан?
13:34  Астана. Опубликован список стипендиатов госпрограммы "Болашак". Сколько там "нетитульных"?
13:32  Испанский пенсионер хотел подорвать посольство Украины
13:31  Ядерное оружие на Украине: Апокалипсис учебным не бывает
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Мятеже-спектакль. Кремль расписался в дури и бессилии, - СП
00:23 26.06.2023

Если "мятеж" - спектакль, то кто же кукловоды?
Максим Калашников: Публичный конфликт "Вагнера" с Минобороны надо было гасить сразу
Андрей Захарченко

Материал комментируют:
Максим Калашников Марат Баширов

Когда вечером 24 июня стало известно, что "пригожинский мятеж", окрещенный самими зачинщиками "маршем справедливости" завершился резкой командой на разворот походных колонн на 180 градусов всего в двухстах километрах от Москвы, наблюдавшие за событиями военкоры и эксперты все чаще стали сходится в мысли, что все это - какая-то театральная постановка, слишком уж много пафоса и гротеска в происходящем.

Сначала обратили внимание на то, что в прозвучавшем субботним утром обращении к нации Верховный Главнокомандующий ни разу не упомянул конкретных имен, хотя к тому времени Евгений Пригожин, судя по сообщениям из открытых источников, уже был внесен в список иноагентов, и на него завели уголовное дело о подстрекательстве к мятежу.

С продвижением мятежных колонн к столице эта мысль укреплялась все больше.

А уж когда под занавес всего действа устами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова было озвучено, что в результате переговоров президента Александра Лукашенко уголовное дело в отношении главы группы "Вагнер" будет прекращено, и он уедет в Белоруссию, а российские власти, отдавая дань мужеству и героизму рядовых "вагнеров", не станут преследовать участвовавших в мятеже бойцов, мысль об инсценировке окончательно стала если не мейнстримом, то вполне рабочей версией, в которой прекрасно складывались абсолютно хаотичные, на первый взгляд, куски "мятежной" головоломки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Вагнер" испугал Эрдогана, у которого тоже есть "карманная" ЧВК
"Вагнер" испугал Эрдогана, у которого тоже есть "карманная" ЧВК
А Иран был готов поддержать порядок в России своими войсками
Поклонники этой точки зрения в качестве доводов приводили следующие аргументы:

1. Евгений Пригожин слишком опытный игрок, чтобы не понимать всех трагических последствий реального мятежа.

2. В Ростове-на-Дону не глушили мобильную связь и интернет и не оцепляли зону возможных боевых действий, граждане свободно перемещались.

3 Не раскидывали шипы на трассе М-4 "Дон", и вообще ее не слишком рьяно перегораживали.

К тому же, разыгрывая карту "военного мятежа", руководство страны, возможно, надеялось спровоцировать ВСУ бросить в контрнаступ все свои резервы, чтобы рассеять их, говорили знающие люди. Параллельно с этим некоторые вспоминали, как в откровенном разговоре с военкорами Владимир Путин упоминал неких сильно мешающих ходу СВО "паркетных генералов" в Минобороны. "Уж не на них ли был рассчитан сей спектакль", - задавался риторический вопрос.

"Теперь ждем кадровых решений президента Путина, и судя по составу тех, с кем он уединился, это могут быть серьезные потрясения. Весь вопрос: кто знал о таком сценарии?" - начал, в частности, анализировать события 24 июня в своем tg-канале "Политджойстик" профессор ВШЭ Марат Баширов.

Арестантские команды, продолжил он размышления, были готовы еще вчера. Не ясен был итог - всегда есть эксцесс исполнителей. По мнению одного из мозговых центров, у ситуации, на которую влияли несколько групп, было до 300 вариантов развития внутри страны и вне ее. Решения Владимира Путина были непростыми. Получилось как получилось, и западники пытались влиять, но "Детский Мир" им кислород перекрыл в достаточной степени. Теперь этап подведения итогов и полный вперед на фронте.

"Понедельник остается нерабочим днем. А почему? Да потому что кадры решают все и лучше бы, когда их меняют, было поменьше машин в центре и побольше людей на дачах в Подмосковье. Гений, ну, что тут скажешь. А так - президент Путин всех переиграл", - констатировал Марат Баширов, добавив, что как политолог, он сможет описать версию событий, элитную логику и даже выгоды для России.

НОВОСТИ СМИ2
В субботу Система, предположил он, подверглась неожиданному краш-тесту, и за следующую неделю в стране могут составить для оргвыводов списки по следующим пунктам:

1. Кто из элиты (бизнес и госчиновники) сбежал из России или не вернулся планово (поменял билеты) в нее и по каким причинам.

2. Кто из государственных и политических деятелей публично поддержал выступление президента Путина и назвал Пригожина мятежником и предателем.

3. Кто (эксперты, общественные деятели) и как комментировали события в федеральных СМИ. Отдельно будет оценена тональность: за президента Путина, против, увиливал (ни нашим, ни вашим).

4. Кто и как комментировал события в соцсетях. Отдельно будет оценена тональность: за президента Путина, против, вбрасывал фейки западных спецслужб.

5. Кто как из государственных чиновников действовал с точки зрения протоколов безопасности, предупреждения последствий и личной инициативы.

"Вчера мы посмотрели последнюю серию первого сезона. Скоро начнется второй сезон, но уже без главного героя - по сценарию он свое отыграл", - резюмировал Марат Баширов в воскресенье, 25 июня.

- Если все происходящее было спектаклем, - рассуждает футуролог Максим Калашников, - то наша исполнительная центральная власть тем самым нанесла себе непоправимый репутационный ущерб, в глазах всего мира продемонстрировав слабость и нерешительность, неспособность совершить в нужное время необходимые кадровые перемены.

Вот это как называется - объявить с утра 24 июня "вагнеров" мятежниками и предателями, а к вечеру того же дня через главу другого государства договориться с лидером мятежников, простить его и закрыть уголовное дело?

Вы представьте, если бы в США глава ЧВК Executive Outcomes, набрав заключенных, начал бы марш на Вашингтон, а потом договорился бы с премьер-министром Канады, что свои отряды развернет, а сам уйдет за бугор. Что бы было с международным престижем Вашингтона? Как бы он выглядел в глазах Китая, НАТО?

Так что, если это хитрый спектакль, то он, как мне лично кажется, подорвал репутацию верховной власти. И это означает только лишь то, что, с моей точки, зрения возможность "верхушечного переворота" никуда не исчезла, а просто поставлена на паузу.

"СП": Получается, власть в России переживает острый кризис?

- Да, я лично думаю именно так. Обратите внимание - 24 июня ни Шойгу, ни Герасимов в публичном пространстве не появлялись. Они исчезли, их не было. Они словно бы расписались в своем бессилии. И возникает вопрос - а будет ли у нас в скором времени новое руководство Минобороны?

Собственно, кризис и был, как мне думается, порожден в тот момент, когда исполнительная власть не убрала одновременно и Пригожина, и руководство Минобороны, чей публичный конфликт надо было гасить, как я думаю, еще несколько месяцев назад. Но этого не было сделано, так что сейчас никакие хитрые спектакли ничего не исправят.

"СП": А кто, интересно, мог бы выступать в качестве главного бенефициара такого спектакля, если бы такие размышления оказались правдой? "Партии мира" или "партии войны"?

- Для ответа на этот вопрос я должен как минимум иметь ранг министра госбезопасности и иметь возможность поговорить по душам со многими людьми. Но я такого ранга не имею, поэтому могу только констатировать, что Пригожин действовал явно не один. И в разное время его фамилия звучала в сочетании с самыми разными фамилиями лиц высшего эшелона наших элит.

То, что Пригожин шел на Москву с неявным лозунгом о том, что "этот конфликт, выгодный только российским олигархам, следует прекращать", говорит, на мой взгляд о том, что "проект Пригожин" как таковой изначально породили сторонники "слива" конфликта. Шарль Де Голль в свое время тоже ведь пришел к власти на штыках ветеранов войны в Алжире, но потом признал его независимость.

"СП": А эти "сторонники слива" не могут находиться среди украинских или западных спецслужб?

- Полномочия проводить расследования, конечно, мне никто не давал, но этот мятеж однозначно был выгоден и бандеровским, и американским властям. Они же его поддержали, понимая, что если у руля России встанет "ауешник с кувалдой", это приведет к хаосу в стране и мгновенно взорвет как минимум Северный Кавказ. Обратите внимание - Пригожин в недавнем скандальном интервью называл в качестве виновника развязывания боевых действий на Украине исключительно "российский олигархат", умалчивая при этом об истинных намерениях коллективного Запада. Не знаю как вам, а лично мне это говорит о многом.

25.06.23

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687728180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили поправки в законодательство о дорожном движении
- Казахстан и Азербайджан планируют довести объем взаимной торговли до $1 млрд
- Государственный советник провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- "Слабая подпитка ресурсами не обеспечивает необходимый "запас прочности" и безаварийность работы теплоэнергетической системы"
- Серик Жумангарин провел онлайн-прием граждан в общественной приемной партии "AMANAT"
- Кадровые перестановки
- "КазМунайГаз" и SOCAR подписали меморандум по транзиту нефти
- Комментарий МИД РК к итогам 20-й Международной встречи высокого уровня по Сирии в Астанинском формате
- Антикор завершил расследование по делу Казселезащиты
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  