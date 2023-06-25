Мятеже-спектакль. Кремль расписался в дури и бессилии, - СП

00:23 26.06.2023

Если "мятеж" - спектакль, то кто же кукловоды?

Максим Калашников: Публичный конфликт "Вагнера" с Минобороны надо было гасить сразу

Андрей Захарченко



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Максим Калашников Марат Баширов



Когда вечером 24 июня стало известно, что "пригожинский мятеж", окрещенный самими зачинщиками "маршем справедливости" завершился резкой командой на разворот походных колонн на 180 градусов всего в двухстах километрах от Москвы, наблюдавшие за событиями военкоры и эксперты все чаще стали сходится в мысли, что все это - какая-то театральная постановка, слишком уж много пафоса и гротеска в происходящем.



Сначала обратили внимание на то, что в прозвучавшем субботним утром обращении к нации Верховный Главнокомандующий ни разу не упомянул конкретных имен, хотя к тому времени Евгений Пригожин, судя по сообщениям из открытых источников, уже был внесен в список иноагентов, и на него завели уголовное дело о подстрекательстве к мятежу.



С продвижением мятежных колонн к столице эта мысль укреплялась все больше.



А уж когда под занавес всего действа устами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова было озвучено, что в результате переговоров президента Александра Лукашенко уголовное дело в отношении главы группы "Вагнер" будет прекращено, и он уедет в Белоруссию, а российские власти, отдавая дань мужеству и героизму рядовых "вагнеров", не станут преследовать участвовавших в мятеже бойцов, мысль об инсценировке окончательно стала если не мейнстримом, то вполне рабочей версией, в которой прекрасно складывались абсолютно хаотичные, на первый взгляд, куски "мятежной" головоломки.



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Поклонники этой точки зрения в качестве доводов приводили следующие аргументы:



1. Евгений Пригожин слишком опытный игрок, чтобы не понимать всех трагических последствий реального мятежа.



2. В Ростове-на-Дону не глушили мобильную связь и интернет и не оцепляли зону возможных боевых действий, граждане свободно перемещались.



3 Не раскидывали шипы на трассе М-4 "Дон", и вообще ее не слишком рьяно перегораживали.



К тому же, разыгрывая карту "военного мятежа", руководство страны, возможно, надеялось спровоцировать ВСУ бросить в контрнаступ все свои резервы, чтобы рассеять их, говорили знающие люди. Параллельно с этим некоторые вспоминали, как в откровенном разговоре с военкорами Владимир Путин упоминал неких сильно мешающих ходу СВО "паркетных генералов" в Минобороны. "Уж не на них ли был рассчитан сей спектакль", - задавался риторический вопрос.



"Теперь ждем кадровых решений президента Путина, и судя по составу тех, с кем он уединился, это могут быть серьезные потрясения. Весь вопрос: кто знал о таком сценарии?" - начал, в частности, анализировать события 24 июня в своем tg-канале "Политджойстик" профессор ВШЭ Марат Баширов.



Арестантские команды, продолжил он размышления, были готовы еще вчера. Не ясен был итог - всегда есть эксцесс исполнителей. По мнению одного из мозговых центров, у ситуации, на которую влияли несколько групп, было до 300 вариантов развития внутри страны и вне ее. Решения Владимира Путина были непростыми. Получилось как получилось, и западники пытались влиять, но "Детский Мир" им кислород перекрыл в достаточной степени. Теперь этап подведения итогов и полный вперед на фронте.



"Понедельник остается нерабочим днем. А почему? Да потому что кадры решают все и лучше бы, когда их меняют, было поменьше машин в центре и побольше людей на дачах в Подмосковье. Гений, ну, что тут скажешь. А так - президент Путин всех переиграл", - констатировал Марат Баширов, добавив, что как политолог, он сможет описать версию событий, элитную логику и даже выгоды для России.



НОВОСТИ СМИ2

В субботу Система, предположил он, подверглась неожиданному краш-тесту, и за следующую неделю в стране могут составить для оргвыводов списки по следующим пунктам:



1. Кто из элиты (бизнес и госчиновники) сбежал из России или не вернулся планово (поменял билеты) в нее и по каким причинам.



2. Кто из государственных и политических деятелей публично поддержал выступление президента Путина и назвал Пригожина мятежником и предателем.



3. Кто (эксперты, общественные деятели) и как комментировали события в федеральных СМИ. Отдельно будет оценена тональность: за президента Путина, против, увиливал (ни нашим, ни вашим).



4. Кто и как комментировал события в соцсетях. Отдельно будет оценена тональность: за президента Путина, против, вбрасывал фейки западных спецслужб.



5. Кто как из государственных чиновников действовал с точки зрения протоколов безопасности, предупреждения последствий и личной инициативы.



"Вчера мы посмотрели последнюю серию первого сезона. Скоро начнется второй сезон, но уже без главного героя - по сценарию он свое отыграл", - резюмировал Марат Баширов в воскресенье, 25 июня.



- Если все происходящее было спектаклем, - рассуждает футуролог Максим Калашников, - то наша исполнительная центральная власть тем самым нанесла себе непоправимый репутационный ущерб, в глазах всего мира продемонстрировав слабость и нерешительность, неспособность совершить в нужное время необходимые кадровые перемены.



Вот это как называется - объявить с утра 24 июня "вагнеров" мятежниками и предателями, а к вечеру того же дня через главу другого государства договориться с лидером мятежников, простить его и закрыть уголовное дело?



Вы представьте, если бы в США глава ЧВК Executive Outcomes, набрав заключенных, начал бы марш на Вашингтон, а потом договорился бы с премьер-министром Канады, что свои отряды развернет, а сам уйдет за бугор. Что бы было с международным престижем Вашингтона? Как бы он выглядел в глазах Китая, НАТО?



Так что, если это хитрый спектакль, то он, как мне лично кажется, подорвал репутацию верховной власти. И это означает только лишь то, что, с моей точки, зрения возможность "верхушечного переворота" никуда не исчезла, а просто поставлена на паузу.



"СП": Получается, власть в России переживает острый кризис?



- Да, я лично думаю именно так. Обратите внимание - 24 июня ни Шойгу, ни Герасимов в публичном пространстве не появлялись. Они исчезли, их не было. Они словно бы расписались в своем бессилии. И возникает вопрос - а будет ли у нас в скором времени новое руководство Минобороны?



Собственно, кризис и был, как мне думается, порожден в тот момент, когда исполнительная власть не убрала одновременно и Пригожина, и руководство Минобороны, чей публичный конфликт надо было гасить, как я думаю, еще несколько месяцев назад. Но этого не было сделано, так что сейчас никакие хитрые спектакли ничего не исправят.



"СП": А кто, интересно, мог бы выступать в качестве главного бенефициара такого спектакля, если бы такие размышления оказались правдой? "Партии мира" или "партии войны"?



- Для ответа на этот вопрос я должен как минимум иметь ранг министра госбезопасности и иметь возможность поговорить по душам со многими людьми. Но я такого ранга не имею, поэтому могу только констатировать, что Пригожин действовал явно не один. И в разное время его фамилия звучала в сочетании с самыми разными фамилиями лиц высшего эшелона наших элит.



То, что Пригожин шел на Москву с неявным лозунгом о том, что "этот конфликт, выгодный только российским олигархам, следует прекращать", говорит, на мой взгляд о том, что "проект Пригожин" как таковой изначально породили сторонники "слива" конфликта. Шарль Де Голль в свое время тоже ведь пришел к власти на штыках ветеранов войны в Алжире, но потом признал его независимость.



"СП": А эти "сторонники слива" не могут находиться среди украинских или западных спецслужб?



- Полномочия проводить расследования, конечно, мне никто не давал, но этот мятеж однозначно был выгоден и бандеровским, и американским властям. Они же его поддержали, понимая, что если у руля России встанет "ауешник с кувалдой", это приведет к хаосу в стране и мгновенно взорвет как минимум Северный Кавказ. Обратите внимание - Пригожин в недавнем скандальном интервью называл в качестве виновника развязывания боевых действий на Украине исключительно "российский олигархат", умалчивая при этом об истинных намерениях коллективного Запада. Не знаю как вам, а лично мне это говорит о многом.



25.06.23