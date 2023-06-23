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Русские хоккеисты остановили пропаганду гомосексуализма в Америке
00:37 26.06.2023

НХЛ отменил практику выхода команд с символикой ЛГБТ
Защитник клуба "Филадельфия Флайерс" Иван Проворов стал первым, кто публично не поддержал "радужные ценности" в НХЛ

В мировом спорте произошло невиданное доселе событие. Победное шествие ЛГБТ-символики среди отдельных спортсменов, спортивных команд и даже целых спортивных объединений впервые остановлено. Сделано это не где-нибудь, а в Соединенных Штатах, а инициаторами восстания против пропаганды ЛГБТ выступили спортсмены из России. Как такое произошло?

Победное шествие ЛГБТ-движения в мировом спорте едва ли не впервые было остановлено. Случилось это, можно сказать, в колыбели поддержки сексуальных меньшинств – в США, где внезапно взбунтовались хоккеисты.

Совет директоров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) согласился с предложением комиссионера Гэри Беттмана отменить практику выхода команд на разминку в специальной форме с символикой ЛГБТ (чаще всего – радужной). Это обычно происходило в рамках специальных тематических вечеров в одной из команд, называемых Pride Night (Ночь гордости).

Все это происходило в последнее десятилетие во всех командах лиги. Пока однажды один российский хоккеист сказал решительное "нет".

В январе этого года защитник клуба "Филадельфия Флайерс" Иван Проворов внезапно отказался надевать на раскатку (хоккейную разминку) радужный свитер. "Я уважаю всех и уважаю выбор каждого, – заявил Иван. – Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии. Я православный человек".

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На Проворова немедленно накинулась почти вся американская пресса, требовавшая от "Филадельфии" и НХЛ покарать смутьяна. Однако прозвучали и голоса в поддержку Ивана.

"Проворов знал, что он получит ответную реакцию. Это часть бизнеса. Это часть того, через что вы проходите. Но я уважаю его, поскольку он остался верным себе", – заявил главный тренер "Филадельфии" Джон Торторелла. В итоге ни клуб, ни лига никак не наказали россиянина.

Это стало сигналом для остальных. Многие хоккеисты, причем далеко не только россияне, стали отказываться от участия в ЛГБТ-акциях.

Примеру Проворова последовали вратарь "Сан-Хосе" Джеймс Раймер, Эрик и Марк Стаалы из "Флориды", форвард "Ванкувера" Андрей Кузьменко, защитник Илья Любушкин из "Баффало". В конце января "Нью-Йорк Рейнджерс" решили вообще не проводить эту самую раскатку в радужных свитерах.

Вскоре их примеру последовал "Чикаго". А в марте клуб "Миннесота" взял и отменил всю эту Pride Night. Американские журналисты винили во всем закон о запрете пропаганды ЛГБТ, принятый в РФ в декабре 2022 года. Но, конечно, дело было не только в нем.

"Вызывает большое уважение, что россияне имели свою позицию по поводу акций в поддержку ЛГБТ в прошлом сезоне. Не каждый может открыто выступить против", – прокомментировал решение НХЛ бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

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Получилось, что искусственно насаживаемая толерантность и даже поощрение сексуальных меньшинств в спорте неожиданно натолкнулось на противодействие хоккеистов. Хоккей издавна считался одним из самых мужских видов спорта. И вполне естественно, что он сопротивляется пропаганде нетрадиционного секса сильнее, чем футбол, фигурное катание или даже единоборства.

Теперь, после революционного решения, поддержка ЛГБТ в североамериканском хоккее вновь станет делом сугубо добровольным – каким и должна быть. Хочешь носить радужную символику – носи, не хочешь – не носи.

"Все усилия и акцент на важности этих мероприятий были подорваны отвлечением внимания на то, какие команды, какие игроки отказываются надевать форму с ЛГБТ-символикой", – пожаловался комиссар НХЛ Беттман, объясняя решение лиги.

Посчитав убытки и выброшенные на ветер деньги, НХЛ немедленно начала действовать.

Спорт на Западе – это всегда бизнес. Можно сколько угодно говорить о равноправии и толерантности к ЛГБТ, но если кто-либо из участников процесса станет противодействовать, вся пропаганда довольно быстро отправится на свалку. Сейчас первыми заявили свою позицию спортсмены.

К ним вполне могут присоединиться болельщики, перестав покупать условные радужные джерси или клюшки, а то и вовсе отказавшись от посещения клубных мероприятий. Это, в свою очередь, вполне может запустить цепную реакцию вплоть до отказа от какой-либо рекламы меньшинств. Если по всеобщей американской любви к ЛГБТ ударят долларом, от этой любви очень быстро ничего не останется. Даже радужных помидоров.

25 июня 2023, Руслан Бакаев

Источник - взгляд
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