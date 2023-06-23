 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстае учреждают новый орден - "Ел бірлігі" (Единство народа)
07:57 26.06.2023

Новый орден учредят в Казахстане
В Казахстане появится новый орден Фото: Zakon.kz
МИОР подготовил проект распоряжения президента РК, которым вносится дополнение в Инструкцию о порядке представления к награждению государственными наградами Республики Казахстан и их вручения, сообщает Zakon.kz.
В частности, документ дополняется новым орденом "Ел бірлігі" (Единство народа).

Орден "Ел бірлігі" имеет форму двухслойной восьмиконечной звезды, диаметром 50 мм.

На лицевой стороне ордена в центре расположен "шаңырақ", который залит эмалью голубого цвета.

По кругу от "шаңырақа" расходятся солнечные лучи в виде "уық".

Вокруг "шанырака" на фоне голубого цвета располагаются узоры "қошқар мүйіз".

Под "шаныраком" на ленте полукругом располагается надпись "ЕЛ БІРЛІГІ".

Как поясняется, проект распоряжения направлен на признание заслуг граждан во имя укрепления единства нации и предусматривает принятие мер по учреждению соответствующей государственной награды, описание данной государственной награды.

Документ размещен на сайте Открыты НПА для публичного обсуждения до 12 июля.

Лариса Черненко

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687755420


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