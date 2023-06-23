Марш на Москву: Пригожин разрушил сладкую жизнь "элитки", будут ли чистки "хозяев жизни"? - СП

08:09 26.06.2023

Марш на Москву: Пригожин разрушил сладкую жизнь "элитки", будут ли чистки "хозяев жизни"?

"Вагнер" уходит, остаются поставленные им вопросы

Александр Уральский



В ночь на 25 июня отряды ЧВК "Вагнера" покинули Ростов-на-Дону. Уходили "музыканты" под аплодисменты ростовчан, кто-то кричал "Виват!". После того, как прошла бронетехника, из штаба Южного военного округа выехал кортеж Пригожина. Люди пожимали ему руки. Хотя еще днем среди горожан возникали стычки. Видимо, между теми, кто поддержал мятеж, и теми, кто был против. Ночью город, да и вся Россия, наконец-то вздохнули спокойно - бойни удалось избежать.



В темноте колонна "Вагнера" двинула к своим полевым лагерям. А в Липецке стали закапывать ямы на грунтовке около города. Их вырыли, чтобы помешать обходному маневру.



"Уголовное дело [против Пригожина, возбужденное ФСБ по ст. 279 УК („Вооруженный мятеж")] будет прекращено и сам он уйдет в Белоруссию. Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти […], - это слово президента России", - сказал пресс-секретарь президента Песков.



Бойцы "Вагнера", участвовавшие в "походе на Москву", освобождены от уголовного преследования. Те, кто не участвовал в мятеже, могут подписать контракты с Министерством обороны.



Сам Пригожин со своими отрядами, скорее всего, передислоцируется в Белоруссию. С ним Лукашенко вел переговоры с согласия Путина, почти сутки. Резоны Батьки: над ним нависает и бандеровская Украина, и мечтающая вернуть свои земли Польша. Обстрелянные и геройски сражающиеся "музыканты" Минску нужны.



С другой стороны, Лукашенко, который знаком с Пригожиным уже лет двадцать, знает характер главного "музыканта", и понимает, что человек, пошедший на вооруженный мятеж в России, может повторить то же самое в Белоруссии, где гайки закручены - будь здоров. Нужна махновщина Батьке?



Поэтому не исключен и другой вариант: "Вагнер" через Белоруссию отправится в Африку, где раньше воевал.



Время покажет, нам бы со своими делами, которые привели к военному мятежу, угрозе реального раскола страны и кровавой междоусобице, разобраться.



Утром 25 июня президент Венесуэлы Мадуро, сам переживший несколько попыток госпереворота, сказал, что Путин столкнулся с попыткой начать гражданскую войну и одержал над ней победу "вместе с Россией".



Но мятежи на ровном месте не возникают. Всегда есть причины.



Пригожин назвал свой поход "Маршем справедливости". Это неслучайно. Справедливость всегда была ключевым словом для страны. Стремление к справедливости у нас в подкорке. Все бунты, гражданские войны, мятежи в России вспыхивали из-за того, что народ чувствовал себя обманутым и требовал справедливого государственного устройства. Грубо говоря, чтобы все было по-честному.



У нас сегодня все по-честному? Конечно все, скажут олигархи, чиновники, дельцы, близкие к власти, которые точно знают, в какие двери стучаться.



Нет, ответят десятки миллионов тех, которых за последние 30 лет власть не раз "кидала". Да что говорить, достаточно просто назвать одну цифру - по итогам 2022 года численность россиян, живущих за чертой бедности, составила 15,3 млн человек, или 10,5% населения страны. Еще десятки миллионов балансируют на грани этой черты.



Обратите внимание: колонны "Вагнера" всего за сутки прошли юг России, их войска без труда могли взять все Черноземье. Как сказал сам Пригожин, до Москвы его танкам оставалось 200 километров.



Хлебом-солью их не встречали, но что-то подсказывает, что москвичи, войди танки "Вагнера" в город, вряд ли бы бросились на баррикады или стали бы записываться в народное ополчение. Потому что перед многими встал бы вопрос: кого или что защищать? Тех, кто "жировал" последние лет десять-пятнадцать?..



Помните историю с Павлом Грудининым? В 2018 году он баллотировался в президенты России от КПРФ. Набрал чуть менее 12% голосов. По большому счету, немного. Но того, что Грудинин пошел против генеральной линии, было достаточно, чтобы попасть в неугодные. Вертикаль власти прессовала его долго и последовательно. Подобные "показательные порки" помнят долго.



Долго будут помнить и истории с выборами, когда ломали сложившуюся годами систему, вводя трехдневное и электронное голосование - лишь бы партия власти не утратила свои позиции.



Обратили внимание, как в Турции недавно выбирали Эрдогана? Все голосовали строго на участках, в один день, даже инвалидов на колясках привозили к урнам. Нам вдруг это стало не нужным. Все попытки протестовать наткнулись на железобетонную стену.



Сейчас все чаще говорят о приватизации-2. Тему, понятно, поднимает крупный капитал. Но народ тоже не забыл, чем закончилась первая приватизация. Людей тогда просто ограбили, а в России появилась прослойка миллиардеров и миллионеров, прижились выражения "распил бюджета", "жить по понятиям", и проч.



Сегодня последователи смывшегося из страны Чубайса хотят растащить оставшиеся куски. На мнение простых людей им глубоко плевать. А на понятие "справедливость" они глядят со своей колокольни. Справедливо то, что у них в кармане.



Может, теперь немного угомонятся? Обязательно угомонятся. Но ненадолго. Ведь за ними стоит "прокладка", причем очень многочисленная, которая тоже хочет кушать бутерброд с икрой, и от этой привычки они уже не избавятся.



Когда начался военный мятеж, в Москве, и не только в ней, резко подсочили цены на авиабилеты: в Турцию до 120−140 тыс. руб. и больше. В Ереван вечером субботы можно было улететь за 70−198 тыс., в Алма-Ату - за 80 тысяч. В Дубай прямым рейсом - 358 тысяч, с пересадкой в Дели - 128 тыс. В Тбилиси на прямые рейсы 24 июня билетов вообще не было. Причем, что характерно, билеты сметали мгновенно. Так было и 24 февраля в начале СВО, и 24 сентября при объявлении частичной мобилизации.



Конечно, не всех, рванувших за рубеж, можно отнести к той самой "прокладке". Кто-то пытается зарабатывать относительно честно. Иногда удается. Но чаще всего "честный бизнес" - это не про Россию.



Знакомый рассказывал, как хотел купить хороший металл. Везде натыкался либо на выбраковку, либо на паршивое качество. Только обратившись по своим каналам к оптовой фирме, связанной с областной администрацией, взял, что надо. Переплатил, разумеется, зато со своей клиентурой мог дела вести.



И так у нас и в политике, экономике, общественном устройстве. Главное - в обойму попасть и знать, в какую дверь стучаться.



Я далек от мысли идеализировать Пригожина, фигура неоднозначная, в конце концов, он поставил страну на грань гражданской войны, но как коммерсант, оседлавший "тему" справедливости, лидер ЧВК "Вагнер" ее прокачал неплохо.



Извлечет ли власть уроки из "похода Пригожина на Москву"? Хотелось бы. Только для этого надо перетрясти колоду "всей королевской рати".



Взять хотя бы наших силовиков. Что и почему они упустили? У этих структур ведь есть и агентурная сеть, и аналитики. Теперь оказывается, что разведка США за две недели знала о готовящемся марше Пригожина. Правда, не знала, в какой конкретно день все начнется. Информация была передана в Белый дом и в Пентагон. Те решили не вмешиваться, опасаясь обвинений Москвы в попытке госпереворота…



Как вышло, что армия почти на полтора года завязла в кровопролитных боях. Да, противник оказался крепким, да, на его стороне Запад. Но разве это нельзя было просчитать, начиная СВО?



Лишь при взятии Артемовска/Бахмута "музыканты" потеряли убитыми около тысячи бойцов. Но погибали не только они. Гибла десантура, гибли артиллеристы, танкисты, пехота Минобороны, удерживавшие фланги. Все ли потери, причины потерь отражались в отчетах, которые уходили в Москву? А ведь и в Москве надо было нарисовать "правильную картинку", чтобы предъявлять ее уже на самых высоких этажах власти…



Вот так и получается, что Россия живет как бы в двух мирах. В одном мире - крутятся миллиарды, "хозяева жизни" полагают, что такой порядок установился навечно, что по-другому и быть не может. В другом, не иллюзорном мире, копятся вопросы и протест.