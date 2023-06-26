 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Марш валькирий". Казаки со стрельцами еще в 17 веке плохо ладили.., - Данияр Ашимбаев
09:33 26.06.2023

26.06.2023

"Марш валькирий"
Данияр Ашимбаев: Адекватные решения редко принимаются в ночь с пятницы на субботу. Пригожин переоценил свою популярность и недовольство Министерством обороны в обществе

Данияр Ашимбаев, 24 июня

Алексей Чадаев с утра сыронизировал: "Казаки со стрельцами еще в 17 веке плохо ладили. Вот и сейчас. Хотели возвращения к истокам - так вот вам они".
Что происходит?
Давайте немного разберемся.
Анализ военно-политической ситуации на украинском фронте позволяет с уверенностью предположить, что Россия в состоянии выиграть войну в течение одного-двух месяцев и выйти на западную границу Украины.
Но и история, и геополитический расклад таков, что быстрая и решительная победа может спровоцировать военный конфликт с НАТО. Американское руководство в лице Байдена и Харрис адекватностью не отличается. Европейские лидеры - слабые и не слишком самостоятельные фигуры.
Ожидать от них адекватных решений сложно.
В этой ситуации Россия явно пошла на затягивание конфликта. С одной стороны, будет вполне логично дождаться выборов в США, а с другой - Россия получила от санкционной войны множество плюсов - включая бегство "пятой колонны", остановку утечки капитала и выход из-под идеологии коллективного Запада. Даже бегство "релокантов" пошел в плюс, ибо уехали в ближайшее зарубежье не те, кто против войны, а те, кто лично не хочет в ней участвовать.
Вернемся к фронту. Россия спокойно держит позицию и перемалывает украинскую армию, заодно изучая и также перемалывая поставленную Западом военную технику.
На передовую был брошен "Вагнер", роль которого в максимальном уничтожении противника и одновременно - выбытие той части уголовников, которые пошли туда воевать. Кадровые части Кремль бережет.
"Вагнер" - это не частный проект Пригожина. И ЧВК, и его шеф - проекты Кремля.
Понятно, что "Вагнер" за время войны оброс своей мифологией и политическими амбициями. И его руководство явно не очень довольно той ролью, которая ему отведена. Понятно, что российское Минобороны - структура не слишком гибкая.
Не менее очевидно, что немалая часть общества хочет решительной победы, не понимая стратегии кампании.
Кремль ее сознательно не формулирует, поскольку исходит из множественности сценариев, которые реализуются одновременно. Но - быстрая и решительная победа - объективно невыгодна на данном этапе, поскольку чревата Третьей мировой войной.
Москву устраивает постепенный выход к Днепру по всей линии плюс-минус Одесса и выход к Приднестровью. И на этом начнется переговорный процесс.
Достаточно очевидно, что у США и Европы (и внутри последней) консенсуса нет, но Россия и не торопится.
В этих условиях мятеж "Вагнера" составляет скорее политическую проблему, нежели военную. Разрекламированное украинское наступление и западные поставки создают фон, на котором Пригожин противопоставляет себя всей стране и действует в интересах противника.
Не исключено, что сам по себе мятеж содержит элемент сценарности с целью спровоцировать внешних игроков или окончательно "оптимизировать" "Вагнер". У Путина на самом деле сейчас оказываются на руках неплохие карты.

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Валькирии: послесловие
Данияр Ашимбаев, 25 июня

Адекватные решения редко принимаются в ночь с пятницы на субботу. Пригожин переоценил свою популярность и недовольство Министерством обороны в обществе. Так бывает, когда сидишь постоянно в соцсетях и не видишь, что творится на улице. К тому же история показывает, что Путин на ультиматумы не реагирует.
Выдержка российского руководства, которое воздержалось от авиаударов по колоннам "Вагнера" (а их маршруты спецслужбам были хорошо известны), достойна похвалы.
Причиной "мятежа" могло стать вполне логичное решение Кремля интегрировать вагнеровцев в структуру вооруженных сил, что в итоге и должно произойти.
Остается вопрос о сценариях. Возможны варианты. Первый - перероска части людей Пригожина в Беларусь с последующим наступлением на Львов или Киев. Второй - провокация ВСУ на непродуманные действия с последующим их разгромом. Третий - дача Путину карт-бланша на зачистку поля.
Возможно, что все-таки сценариев не было, и это было эмоциональное решение обиженного Пригожина, который быстро оказался в изоляции, был объявлен мятежником и понял, что штурмовать Москву с несколькими тысячами боевиков - дело дохлое.

Уроки для Казахстана? Не допускать ни частного, ни полного личного контроля первыми руководителями над спецслужбами и вооруженными силами.
Примеры? Алиев в 2001 и 2007, Тулешев в 2014, Масимов в 2022.

Источник - Номад
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687761180


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