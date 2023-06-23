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|Переживший Вагнера РосМИД возобновляет переговоры по "зерновой сделке". Корабль дураков...
09:50 26.06.2023
Новые переговоры по зерновой сделке могут начаться в начале июля
Переговоры насчет продления сроков зерновой сделки могут возобновиться в начале июля, возможна встреча на высшем уровне, сообщил неназванный источник, знакомый с ситуацией вокруг поставки зерна через порты Черного моря.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. При этом ООН призвала снять все препятствия для продления действия черноморской инициативы, передает РИА "Новости".
Как ранее сообщала "Свободная пресса", по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, для Украины зерновая сделка уже давно стала коммерческим проектом.