Шор (муж Жасмин) анонсировал создание теневого правительства в Молдавии

10:17 26.06.2023

26 июня 2023,

В ближайшем времени в Молдавии появится теневое правительство. Об этом заявил 26 июня лидер запрещенной в стране оппозиционной партии "Шор" Илан Шор.



"Мы планируем буквально в ближайшие недели основать теневое правительство, как мы его назвали, которое будет помогать ряду отраслей выживать в сегодняшней социально-экономической ситуации", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".



Шор уточнил, что было принято решение о создании оппозиционного блока под названием "Шанс. Обязанности. Реализация". В него уже вошли партии "Альтернативная сила спасения Молдавии" и "Наши". По словам политика, планируется присоединение еще десяти, с которыми ведутся переговоры.



Сам Шор выступит координатором блока.



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Партию "Шор" признали в Молдавии вне закона 19 июня. Из решения суда следует, что депутаты фракции сохранят свои мандаты в парламенте, однако политсила будет расформирована. После этого парламентарии смогут действовать только как независимые депутаты.



В Евросоюзе принятое решение назвали правомерным.



Данное решение поддержала и президент Молдавии Майя Санду. По ее словам, эта партия якобы была создана путем коррупции и для коррупции и представляет собой опасность как для конституционного строя, так и для безопасности государства.



В ноябре прошлого года правительство Молдавии попросило КС проверить законность оппозиционной партии, которая выступала организатором массовых акций протеста в Кишиневе. Митингующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, также указывали на рекордную инфляцию и нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.



На фоне этого руководство "Шор" обвинили в незаконном финансировании и продвижении интересов некоего иностранного государства, а также в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.