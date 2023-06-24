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Рекордный обвал турецкой лиры. На дне? - СП
11:20 26.06.2023

Рекордный обвал лиры: Что с этого будут иметь российские туристы?
Эксперты рассказали, как историческое падение турецкой валюты повлияет на стоимость путевок и отелей
Анна Седова

Рекордный обвал лиры: Что с этого будут иметь российские туристы?

Материал комментируют:
Андрей Кочетков Дмитрий Горин

В пятницу, 23 июля курс турецкой лиры второй день подряд обновлял исторический минимум к доллару США. Турецкая валюта обесценилась до 25,11 лиры за один доллар. Обвал лиры начался после того, как накануне турецкий Центробанк впервые с 2021 года повысил ключевую ставку почти вдвое - с 8,5% до 15%. Такое решение было принято в рамках мер по борьбе с кризисными явлениями в экономике и ужесточения денежно-кредитной политики, но зарубежные инвесторы и внутренние игроки сочли подобное повышение ставки недостаточным, ведь они рассчитывали, что ключевую ставку поднимут до 20% и выше.

В предыдущие два года ставка в Турции оставалась на низких уровнях, несмотря на высокую инфляцию. Такое явление экономисты даже назвали "эрдоганомикой". После выборов президента, которые недавно прошли в республике, руководство турецкого ЦБ сменилось, поэтому инвесторы и рассчитывали на большее ужесточение политики, но оказалось, что к слишком резким движениям Эрдоган еще не готов.

Казалось бы, для России и особенно для российских туристов падение турецкой лиры - это положительный фактор, который позволяет надеяться, что отдых в этой стране подешевеет. Лира станет дешевой, а тут мы со своими рублями или долларами, у кого они есть, сможем накупить больше товаров или за бесценок отдохнуть в пятизвездочном отеле. Но не тут-то было.

Как пояснили "СП" эксперты, ценам на турпутевки от падения курса лиры "ни жарко, ни холодно", так как они традиционно привязываются к доллару, а вовсе не к национальной валюте. А вот по отношению к доллару и наш рубль оставляет желать лучшего - падение его с начала года составило, по данным ЦБ, 18%.

Да и импортеры вряд ли успеют извлечь выгоду из падения лиры. Как рассказал генеральный директор российско-турецкого делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ Алексей Егармин, не стоит ожидать каких-то экспортных предложений по сверхнизким ценам, так как турецкие органы, ответственные за проведение денежно-кредитной политики, будут ориентироваться на стабилизацию курса лиры и цен относительно твердых валют, таких как доллар и евро.

В общем, от падения курса лиры страдает, прежде всего, население Турции, которое сталкивается с ростом цен, а вот наши туристы никаких выгод не получат. Даже наоборот, почувствуют рост цен в стране и на своих кошельках. Впрочем, более серьезных последствий, вроде галопирующей инфляции или экономического коллапса, который может прийтись как раз на время турпоездки, тоже опасаться не стоит.

- Основное падение лиры уже произошло, - пояснил ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. - За несколько прошедших лет турецкая валюта потеряла 200−250% из-за "эрдоганомики", когда ставка центрального банка стала сильно отставать от инфляции. Но ждать галопирующей инфляции в текущем моменте не стоит.

Тем более, что после выборов президента турецкий ЦБ стал возвращаться к нормальной денежно-кредитной политике и ужесточать ее. Есть надежда, что через какое-то время они приведут ставки в соответствие с целями по контролю над инфляцией. Поэтому, скорее, стоит ждать того, что рост цен в Турции замедлится, а лира стабилизируется и начнет ходить наравне с долларом и евро, которые сегодня в основном используются в туристической отрасли.

Пока же значительная часть турецкого населения практически перестала жить в зоне лиры и использует доллар и евро как в расчетах между собой, так и в бизнесе. Поэтому для российских туристов вне зависимости от курса лиры ничего не поменяется - цены как были привязаны к курсу валют, так и останутся привязанными к нему.

"СП": Значит, за курсом лиры туристам можно и не следить?

- Так было всегда. Мы получали цены на турпоездки в долларах, туристы везли с собой также исключительно доллары и евро. Не случайно у нас пользовались такой популярностью однодолларовые купюры, чтобы их можно было оставлять под подушкой в качестве чаевых для горничных.

Вряд ли что-то в ближайшее время кардинально поменяется. Когда лира стабилизируется, возможно, ее укрепление или ослабление и будет влиять на цены в отелях, но пока все привязано к валютной составляющей.

Это подтвердил и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, который добавил, что несмотря на падение лиры цены на отдых для россиян не упали, а, наоборот, выросли.

- Курс лиры никак не отражается на стоимости поездок в Турции, так как гораздо большее влияние на нее оказывает ослабление рубля к доллару и евро. Все туры в Турцию рассчитываются именно в долларах и евро, лира вообще не используется в ценообразовании.

Естественно, лира - это национальная валюта, и при покупках в магазинах или при посещении ресторанов за территорией отелей туристам она может быть необходима. В обменных пунктах на лиру можно разменять как доллары и евро, так и рубли. Также в Турции работают карты неподсанкционных банков китайской системы UnionPay. Остальные карты, выпущенные в России, в этой стране сейчас не работают.

"СП": С турами понятно, но разве не должны снизиться для россиян цены на товары в стране?

- Дело в том, что переоценка стоимости товаров и услуг происходит очень оперативно в соответствии с курсом. Конечно, бывают моменты, когда тот или иной товар не успел пройти переоценку под новый курс. Но опыт показывает, что инфляция, которая в Турции в прошлом году составила более 80%, автоматически влияниет на все ценообразование.

Экскурсии у официальных дилеров также рассчитываются в долларах и евро. При формировании туристической поездки - не важно, покупка это авиабилетов, бронирование гостиниц или экскурсий - все проходит путем конвертации цены, которую выставляет нам наш партнер в долларах и евро, в рубль.

За последний год курс рубля ослабел на 46%. Поэтому повышение цен на туры зависит от курса рубля к доллару и евро, но никак не от лиры.

"СП": Значит, отдых в Турции будет дорожать и дальше?

- Часть отелей сейчас начала предоставлять специальные скидки для российских туристов, что немного стабилизирует цены. Потому что изначально средний чек рос не только из-за курса валют, но и из-за пересмотра абсолютной стоимости размещения. Это связано с инфляцией в Турции - ростом цен на продукты питания, энергоносители, увеличением прочих расходов. Получается, что повышение цен на туры в Турции идет как из-за изменения курса валют к рублю, так и из-за инфляции в стране, как таковой.

Если в прошлом году средний чек на двоих за недельный отдых в Турции, включая перелет, составлял 170 тысяч рублей, то в этом году это уже 220 тысяч рублей. Естественно, эта стоимость может быть как ниже, так и существенно выше, в зависимости от категории гостиницы.

Наши туристы предпочитают в основном отели 4−5 звезд, но в пятизвездочных отелях цены могут очень сильно отличаться. Мы выделяем 5 подкатегорий таких отелей - есть доступные и бюджетные "пять звезд", есть стандартные, есть качественные, а есть премиальные и люксовые отели. Поэтому в реальности можно купить тур как за 120 тысяч рублей на двоих, так и за 350 тысяч и дороже.

"СП": Получается, заниматься в Турции шопингом смысла для россиян нет?

- Рынок - это свободная торговля, она не регулируется государством. В Турции вчера была существенно повышена ставка рефинансирования. В свое время так же поступили и у нас - после сильного ослабления курса рубля ЦБ резко поднял ставки. Естественно, одномоментно ценники после этого не поднимутся. Какие-то торговцы могут продавать часть товаров по старой цене, чтобы привлечь клиентов. Поэтому, когда речь идет о покупках за территорией отеля, это может быть относительно выгодно. Тем более, что какая-то часть брендов прекратила свою работу в России, но представлена в Турции. Поэтому туристы на отдыхе не специально, не покупая отдельные шопинг-туры, обычно выделяет часть времени для покупок сувениров или каких-то вещей.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687767600


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