РусМятеж - суровая реальность, проверка на вшивость или инсценировка? - Сергей Ветошкин

12:23 26.06.2023

Страна перешла рубикон - примерно в двухстах километрах от Москвы

Сергей Ветошкин

Мятеж – суровая реальность, проверка на вшивость или инсценировка?



С сообщениями в телеграм-каналах о вылетах, предположительно, борта № 1 на Валдай и самолета Мантурова, об убытии из Москвы председателя правительства, надо, конечно, разбираться. Но полное информационное исчезновением Шойгу с Герасимовым в "смутную субботу" - факт. Москва готовилась к штурму, введя в первые в своей истории режим контртеррористической операции (КТО). Закончилось все переговорами Лукашенко (по согласованию с Путиным) с Пригожиным и остановкой колонн ЧВК за 200 км до столицы. Почти сутки страна, да в мир жили в напряженном ожидании…



Так что же случилось на самом деле и каковы были цели мятежа? Попробуем провести экспресс-оценку произошедшего. В настоящий момент истинные цели "мятежников" до конца не ясны и, скорее всего, в обозримом будущем раскрыты не будут. Причины и механизмы всего произошедшего - то же самое. Но из открытых источников можно вычленить несколько версий, в т. ч. неправдоподобных.



Итак, первая. Пригожин оказался зажат в угол (с 1 июля заканчиваются контракты, их заставляют подписывать с Минобороны) и решился самостоятельно, без чьей-либо поддержки на рискованный шаг. При обозначившихся политических амбициях терять свою армию, на которую можно опереться, нельзя. Это и послужило отправной точкой мятежа. Если так, то решение больше похоже на спонтанное, в чем, правда, есть сомнения, поэтому рассмотрим другие версии.



Подготовка к мятежу началась заранее, в том числе с инициации конфликта с Минобороны, к коему, действительно, есть множество вопросов по ведению СВО. Далее - выход ЧВК в тыловые лагеря под Ростовом, что напоминало передислокацию. Видео с якобы нанесенным ударом по базе "вагнеровцев" смотрится как постановочное.



Возникает впечатление наигранности голоса за кадром, на картинке нет тех разрушений, которые ожидаешь после ракетного обстрела, ровные очажки огня, при этом трава вокруг даже не засыпана землей, не обожжена и не примята. Специалисты, думаю, найдут и другие признаки ложности видео. И короткое время между съемкой и выходом колонн - все говорит о пользу того, что "мятеж" спланирован и подготовлен.



Значит, у Пригожина были в этом помощники - скорее всего, во властных верхах. Версия жизненная и потому приоритетная. Но есть и другая, не самая правдоподобная.



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Подчеркну: это субъективные интерпретации, с реальностью, скорее всего, не связанные. Была договоренность Пригожина напрямую с Путиным о выступлении ЧВК "Вагнер" и движении на Москву с последующей остановкой. Для чего?



Для проверки в естественных стрессовых условиях, назовем это так, президентского окружения, готовности защищать Первое лицо. Чтобы увидеть реакцию и понять, кто свой, а кто нет. Нельзя исключить, что ход СВО не оставляет равнодушных в военной среде и в окружении Путина - вплоть до заговора. А как выявить?



Да только эмулировать ситуацию в короткие, быстрые сроки, напоминающую свержение власти. Напрямую разбираться с военными президент, вероятно, посчитал рискованным. Но теперь увидел все, и если это так, выводы последуют скоро. Поэтому и появился "переговорщик" Лукашенко, который, по сути, для "Вагнера" никто, у "музыкантов" свой главнокомандующий. Но они неожиданно и спокойно ушли из-под Москвы, не доехав 200 км, а уголовные дела были сразу же закрыты. Кстати, в эту версию укладывается и обращение Путина к гражданам, в целом мало информативное, и слова "вагнеровцев" о верности президентской власти.



Теперь рассмотрим три факта, говорящих о том, что бунт был настоящим. Первое, что бросилось в глаза - полное безволие власти. Второе, еще раз сошлемся на данные мониторинга полетов, - убытие самолетов лидеров государства из Москвы, а если это так, то столица оказалась обезглавленной без топора, но паникой. И, в-третьих, информационный мутизм прославленных полководцев Шойгу и Герасимова.



За то, что бунт был имитацией, - также три факта. Во-первых, разворот колонн, которым никто не мешал двигаться дальше. Во-вторых, заявления о том, что "марш справедливости" не направлен против президента и конституционного порядка, только - против верхушки оборонного ведомства. В-третьих, воевать с ЧВК никто не стал, и уголовные дела по страшным статьям отменили менее, чем за сутки.



Какие выводы можно из всего этого? Разделим на те, что для президента с его окружением, и для народа.



Выводы лично для Путина. Что смог увидеть президент? На словах элита вся за него, но по факту никто ничего не сделал, чтоб защитить. По сути, Путин остался один. Надеюсь, увидел плоды неэффективности, как минимум, кадровых назначений, и не только в период СВО.



Вся история с мятежом показала, что президент наступает на грабли Николая II - когда персоны, посаженные на высокие государственные должности лишь на основании личной преданности, первыми же и предали либо ничего не сделали в защиту. Из этого - следующий вывод о необходимости переназначения по профессиональному критерию, причем не только в армии, а по всем сферам государственного управления. Возможно, президент почувствовал зыбкость незыблемого…



Чем все закончится, не знает никто. Но одно можно уже сказать точно: некий рубикон самопознания страной пройден и каждый сделал для себя вывод. Если он окажется правильным и совпадет у большинства, у нас хороший шанс пойти по пути развития, а не деградации.



25/06/23