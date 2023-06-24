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Сирийские добровольцы на СВО: сколько их, где сражаются, много ли получают
13:21 26.06.2023

Арабские источники сообщают, что более 40 тысяч сирийских бойцов изъявили желание сражаться на стороне России

Автор: Матвей Загонный

По данным арабских источников, более 40 тысяч сирийских бойцов изъявили желание сражаться на стороне России. Три месяца назад президент Башар Асад объявил, что потенциальные добровольцы могут обращаться напрямую к российской стороне, минуя сирийское правительство. Еще раньше арабские и западные СМИ сообщали о десятках тысяч выходцев из Сирийской арабской республики, присоединившихся к спецоперации. Что побудило их на это, где сражаются сирийцы, какие задачи выполняют - разбирался NEWS.ru.

Как начался призыв сирийских добровольцев

6 марта 2022 года американская газета The Wall Street Journal впервые сообщила, что Россия начала набор сирийских добровольцев для отправки в зону СВО. 11 марта министр обороны России Сергей Шойгу официально заявил, что более 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока выразили желание отправиться на Украину для помощи российским силам.

Правозащитная организации "Сирийцы за правду и справедливость" тогда признавала: для многих сирийцев возможность принять участие в СВО и получить за это деньги стала фактически единственным шансом на новую жизнь.

Некоторые арабские источники рассказывали о наборе сирийских добровольцев еще в прошлом году.

Сколько денег предлагают сирийцам

Согласно открытым источникам, сирийским добровольцам в зоне СВО предлагают разные суммы в зависимости от опыта, компетенций и близости службы к линии фронта.

Сирийцы, по некоторым сведениям, могли получить $7 тысяч за семь месяцев деятельности на территории Украины. Другие источники пишут о $3 тысячах ежемесячно. Пока доброволец сражался на стороне России, его семью на родине обеспечивали пайками, а в случае гибели бойца его семья получила бы около $15 тысяч. Для многих сирийцев это огромные деньги, признавала организация "Сирийцы за правду и справедливость". Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что требуют от сирийских добровольцев

Как утверждали аналитики Итальянского института международных политических исследований (ISPI), главное условие отбора - наличие опыта ведения боевых действий. Средний возраст добровольца составляет от 23 до 43 лет.

Сколько сирийских добровольцев находятся в зоне СВО

По данным арабских источников, сражаться на стороне России изъявили желание более 40 тысяч сирийских бойцов. При этом, как полагают СМИ, только одна-две тысячи добровольцев в итоге попали в зону СВО.

Финальный отбор прошли лишь наиболее опытные бойцы из боевых групп, обученные российскими военными в Сирии, которые успешно сражались с террористическими организациями и даже освоили русский язык. По данным СМИ, прежде всего это бойцы из 5-го добровольческого штурмового корпуса и 25-й элитной дивизии специального назначения сирийской армии, получившей название "Силы Тигра".

По информации "Сирийской обсерватории по правам человека", отбор также прошли некоторые бойцы из палестино-сирийского формирования "Бригада аль-Кудс", которые отличились в боях против террористов.

Почему на СВО попали не все сирийские добровольцы

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в марте 2022 года признавал, что военное ведомство США "не видит никакого потока сирийских наемников, нанятых или завербованных Россией". Этот факт в Вашингтоне объясняли тем, что некоторые добровольцы игнорировали требования и подавали заявку без необходимого опыта. Они лишь хотели пройти отбор и начать зарабатывать.

Тем временем арабские агентства, в частности Al-Araby Al-Jadeed, выдвигали версию, что в России пока просто не посчитали нужным выделить больше ресурсов на переобучение десятков тысяч сирийцев, привыкших к другим условиям ведения боя.

Фонд Карнеги за международный мир (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) предполагал, что у России нет необходимости в столь большом числе сирийских добровольцев, так как они не смогли бы принести реальной пользы в бою из-за языкового барьера. По мнению аналитиков, он стал бы серьезным препятствием для выполнения боевых задач. Эти сирийцы могли бы решать лишь самые простые задачи вроде охраны объектов или уборки, считают в фонде.

Чем занимаются сирийские добровольцы в зоне СВО

Согласно источникам агентства Middle East Eye в Дамаске, сирийцы, которые попали в зону СВО, занимаются преимущественно охраной объектов в Луганске и Донецке. "Сирийцы не участвуют в реальных боевых действиях, они в основном выполняют логистические задачи недалеко от линии фронта", - сообщал анонимный источник.

Но в случае острой необходимости их, как утверждали в СМИ, иногда направляли на линию фронта - сообщалось об участии сирийских добровольцев в боях за Донецк и Херсон. Речь идет об участниках частных военных компаний.

Будет ли пополнение рядов сирийских добровольцев

В конце января 2023 года палестинская газета Al-Quds Al-Araby сообщила, что в Сирии готовят отправку группы сирийских добровольцев в Россию. Утверждалось, что они проходят предварительную подготовку на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

На стороне ВСУ сражаются террористы из Сирии?

Арабские СМИ сообщали, что сотни выходцев из Сирии присоединились к ВСУ. Предпочтение украинской стороне отдают джихадисты и боевики из исламистских террористических организаций вроде ИГ*, "Хайят Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джабхат ан-Нусра"*). Они ежемесячно получают от правительства Украины около $1,2 тысячи.

При этом, по данным агентства Al-Akhbar, в Интернациональный легион Украины прежде всего едут боевики не сирийского происхождения, а выходцы из Чечни и стран СНГ, которые пытались построить в Сирии "халифат", а затем воевали в Ливии.

Сообщалось, что на стороне ВСУ воюют исламисты

"Есть информация, что сирийские наемники воевали на стороне украинских неонацистских формирований. Это те же боевики, которые ранее воевали за деньги в Ливии", - говорила NEWS.ru генсек Сирийской национальной молодежной партии Барвин Ибрахим.

* ИГ, "Джабхат ан-Нусра", "Хайят Тахрир аш-Шам" - террористические организации, деятельность в РФ запрещена.

Источник - NEWS.ru
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