 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Алматинский рынок "Алтын орда" захватила и удерживает какая-то ЧВК. Вагнеровцы?
13:42 26.06.2023

Информацию о захвате рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции

В социальных сетях распространилось видео, на котором группа неизвестных осуществляла охрану территории рынка. Полиция Алматинской области прокомментировала ситуацию, сообщает Zakon.kz.
Инцидент, по данным полиции, произошел 21 июня.

"В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что группа неизвестных лиц незаконно осуществляет свои права по охране территории рынка".
ДП Алматинской области
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Публикация от НОВОСТИ ВСЕГО МИРА (@qazaqstan_eli)

Данный факт ранее зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по ст. 389 ч. 3 УК РК "Самоуправство".

Полиция установила, что у агентств имеются договоры на оказание охранных услуг на территории рынка "Алтын Орда".

Следствием проводится соответствующая проверка, изучаются имеющиеся договоры и иные правоустанавливающие документы заинтересованных сторон.

3 июня задержали замдиректора рынка "Алтын Орда". Более двухсот жалоб на работу рынка "Алтын Орда" поступило в call-центры и Telegram-чаты Министерства торговли.

Айсулу Омарова

Источник - zakon.kz
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