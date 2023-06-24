 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстанская актриса Альмира Турсын завоевала титул на конкурсе красоты Mrs Globe 2023
13:52 26.06.2023

Альмира Турсын, которая стала известна после роли царицы Томирис получила второе место в международном конкурсе красоты Mrs Globe 2023, сообщает Zakon.kz

"Мне дали звание "Первая вице-миссис Globe" (то есть второе место)", - написала она в Instagram.



Комментаторы уже поздравили нашу красотку:

"Поздравляем! Вы были самой красивой и у вас были самые красивые наряды. Вы не только красивая, но и очень мудрая, умная, особенная. Мы вами гордимся", "Поздравляю!!! Это же огромная честь из большого числа участников занять место в победителях и достойно представить нашу страну!!! А для нас, в нашей стране вы - первая!!!", "Никто не сомневался в призовом месте!!!" и т.д.

Победительницей конкурса красоты Mrs Globe 2023 ("Миссис Земной шар"), в котором участвуют замужние женщины, ведущие благотворительную деятельность, завершившегося в воскресенье, 25 июня, стала Лана Глумакова из Беларуси.

Отметим, что еще две участницы от Казахстана вошли в топ 5, получили титулы королев, фирменные короны и ленты Globe: Жанна Сахариева - 4-я вице миссис, категория 45+ и Индира Кульбаева - 4-я вице миссис, категория Plus size.

Елена Вебер

Источник - Zakon.kz
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