Казахстанская актриса Альмира Турсын завоевала титул на конкурсе красоты Mrs Globe 2023

13:52 26.06.2023

Альмира Турсын, которая стала известна после роли царицы Томирис получила второе место в международном конкурсе красоты Mrs Globe 2023, сообщает Zakon.kz



"Мне дали звание "Первая вице-миссис Globe" (то есть второе место)", - написала она в Instagram.



