"Не могу вдохнуть полной грудью". Рэпер Konsta выпустил клип о качестве воздуха в Ташкенте

13:56 26.06.2023

Рэпер Konsta (Шариф Абдуллаев) представил новую композицию Havo ("Воздух"), посвященную экологическим проблемам в Ташкенте. В ней говорится о пыльном воздухе в столице, из-за чего невозможно "вдохнуть полной грудью", город стал "как клетка", а "белое стало серым".



Узбекистанский рэпер Шариф Абдуллаев, выступающий под псевдонимом Konsta, 25 июня представил новую композицию Havo ("Воздух") и опубликовал в YouTube клип на нее.







В треке Konsta рассказывает об экологических проблемах Ташкента, вырубке деревьев, строительном буме и загрязненном воздухе, из-за чего он не может "вдохнуть полной грудью", город стал для него "как клетка", а "белое покрылось серым цветом". Он отмечает, что люди привыкли вырубать, а не сажать, и ведут себя как вредители.



В клипе можно увидеть, как резервуар, где находится Шариф Абдуллаев, постепенно наполняется водой - метафора о том, что дышать все сложнее.



"Когда я хожу по городу, я всегда вижу вдоль дороги пыль, что меня сильно бесит. Пыль всегда поднимается, когда машина едет. Я почти не дышу в Ташкенте. В песне поднимается тема человеческой жадности. Человек хочет быстро и все готовое сразу. Это не всегда хорошо, это не всегда полезно для нашей экологии, для нашей планеты. Все эти действия приводят к тому, что мы сами разрушаем свой дом", - сказал исполнитель в беседе с "Газетой.uz".



Послушать трек можно также на платформе Яндекс.Музыка.



Рэпер Konsta в своих песнях размышляет об обществе, его проблемах и роли каждого человека в происходящих событиях. Свою музыку он относит к жанру "осознанный рэп". "Газета.uz" в середине июня публиковала большое интервью с исполнителем.