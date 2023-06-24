Два байденизма и много беспилотников. Что принес визит премьера Индии в США

13:58 26.06.2023 АЛЕКСАНДР ТИЩЕНКО



Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершил визит в Вашингтон, увенчавшийся переговорами с Джо Байденом.



Индия



Мировая пресса пополнила коллекцию "байденизмов" (президент США перепутал должность своего очередного гостя - Моди он назвал президентом Индии и спутал американский гимн с индийским), и с интересом описывали общение Моди с миром моды. Пообщаться с индийским премьером пришли знаменитый дизайнер Ральф Лорен, ливанский дизайнер Рим Акра, креативный директор Dior Мария Грация Кьюри, а также мумбайский дизайнер Каришма Свали, перечисляла The Washington Post.



Но главным, конечно, было не это и даже не совместное заявление Байдена и Моди по украинскому вопросу - с опасениями по поводу влияния конфликта на мировую экономику и с полагающимися призывами уважать международное право и территориальную целостность.



Интереснее то, о чем хозяин Белого дома и его гость договорились за эти дни. Индия условилась с США о приобретении американских ударных беспилотников морской разведки MQ-9B. Вашингтон и Нью-Дели согласовали совместное производство на территории Индии турбореактивных двигателей GE F414 и договорились об обслуживании "и даже крупном ремонте" кораблей ВМС США на индийских верфях, сообщал ТАСС.



"Тесное оборонное сотрудничество США и Индии отражает взаимное доверие и общие стратегические приоритеты, - заявил Моди по итогам встречи с Байденом. - Избавившись от старых предрассудков, сегодня мы достигли таких отношений, при которых происходит передача технологий, ведутся совместные разработки и производство".



Но при этом соглашение о свободной торговле между Индией и США отложили на потом. Это "вопрос будущего, мы посмотрим, как мы можем добиться здесь прогресса", уклончиво заметил замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра.



В официальных релизах, заметим, не был упомянут и пресловутый потолок цен на российскую нефть, к соблюдению которого Вашингтон и его союзники пытаются склонить Индию. Хотя перед визитом Моди представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби оповестил: США рассчитывают, что Индия будет покупать российскую нефть в пределах ценового потолка, установленного странами Запада.



При этом прозвучало заявление, которое можно считать камешком в огород Китая: Байден и Моди совместно выступили за свободу судоходства в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, которые Пекин считает своей зоной интересов.



Сеанс одновременной игры



Показательно, что аккурат к выступлению Моди в Сенате появился законопроект, по которому Индия получит режим благоприятствования при закупках американского оружия. Именно такой режим действует для стран НАТО и ближайших союзников Вашингтона. Специалисты не исключают, что это откровенный сигнал Китаю и желание насолить России, чье оружие традиционно закупает Индия.



США действуют в этом ключе - пытаются втянуть Индию в свою орбиту влияния - как минимум с 2001 года, пояснил ИА Регнум руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Это выражается в уступках по визам, максимальном облегчении инвестирования, режиме максимального благоприятствования в военно-технической сфере и в подключении Индии к массе инициатив - например, к американо-японо-австралийской инвестиционной программе Blue Dot Network.



"Удастся им это? Все зависит от развития американо-китайских, американо-индийских и российско-индийских связей. Если американцы в ближайшее время не наладят отношения с китайцами, то они так и будут пытаться втянуть индийцев в свою орбиту", - рассуждает собеседник.



Отношения между тремя державами можно сравнить с одновременной шахматной игрой на нескольких досках.



"Если отношения Вашингтона и Пекина нормализуются, то внимание к Индии упадет, так как внимание переключится на Китай, - поясняет Куприянов. - Если же нормализуются отношения Китая и Индии, то индийцы будут более осторожны и не будут форсировать сближение с американцами. Если же китайцы будут наращивать присутствие в регионе Индийского океана, то индийцы будут все больше сближаться с США".



На смену "Кохинору" - искусственный бриллиант



Нельзя забывать о существенной зависимости самих Соединенных Штатов от Индии, сказала ИА Регнум научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Лидия Кулик. Это связано не только с тем, что Вашингтон видит в Индии основной противовес Китаю, но и с тем, что ставки на растущий индийский рынок делают все ведущие американские корпорации.



Во время визита Моди можно было наблюдать свежие примеры: от решения Boeing инвестировать 100 млн долларов в инфраструктуру и программу подготовки пилотов в Индии (о чем сообщил Белый дом) до заявленного плана гиганта хайтека Micron Technology построить в Индии завод по производству корпусов для микросхем.



Символом новых возможностей Индии можно считать подарок Наренды Моди чете Байденов - бриллиант в 7,5 карата, выращенный в лаборатории при помощи "зеленых" источников энергии. Но "бриллиантом в короне" чужой империи (как это было во времена британского владычества) Индия становиться явно не намерена.



"У Дели сегодня есть уникальная возможность влиять на решения Вашингтона", - отмечает Кулик. По ее мнению, эту возможность Индия постарается использовать в собственной геополитической игре - "отстаивая интересы Глобального Юга, в поддержке концепции многополярного мира, в противодействии блоковому мышлению".



Моди, во-первых, поддерживает традиционную для Дели внешнюю политику. В ее основе три принципа. Это независимость, многовекторность, то есть двустороннее сотрудничество одновременно, например, с США и Россией. И, наконец, то, что в Индии называют английским словом multialignment ("мультиприсоединение"), то есть готовность работать одновременно с несколькими глобальными объединениями вне зависимости от их политической нагрузки.



Во-вторых, нынешний премьер старается сделать Индию более "проактивной" - то есть чаще проявляющей себя как самостоятельная сила и флагман того же Глобального Юга, поясняет эксперт.



Больше оружия - хорошего и разного



В этом свете вполне понятным выглядят слова Моди, которые Конгресс США встретил овацией, - о том, что США стали одним из главных военных партнеров Индии. Как отмечала пресса, Нью-Дели намерен закупить на 3 млрд долларов американские разведовательно-ударные дроны MQ-9B для патрулирования границы с Китаем в Гималаях - где много спорных участков.



Это также явно пришлось по вкусу Вашингтону, где Индию видят в роли союзника в "дружбе против" Пекина. Но очевидно, что Моди действовал в логике собственно индийского противостояния с Китаем.



Последнее крупное столкновение в районе индийского штата Аруначал-Прадеш произошло в мае 2020 года - тогда в боях участвовало несколько сотен военных с обеих сторон. В прошлом декабре там же вновь вспыхнули перестрелки. "Индийцам критически нужна техника для горной войны, чтобы держать горную границу с Китаем, и больше современной авиации, причем не столько самолетов, но продуктов прогрессивных технологий. Также им нужны морские технологии, при этом максимально развитые и передовые", - отметил Алексей Куприянов.



Сейчас закупки Индией военной техники и вооружений у США велики, и этот уровень превысил сумму закупок у России, полагает собеседник.



"Мы сейчас не можем продавать Индии оружие в тех объемах, в которых хотели бы. Идет спецоперация на Украине, и понятно, что какие-то вещи, какие мы могли бы поставить Индии, задействуются на другом направлении", - отмечает эксперт.



Такой же вывод - СВО влияет на экспорт оружия в Индию - сделали и эксперты Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI) в мартовском докладе. Спад отмечался и до СВО: если в 2013–2017 годах доля России в индийском оружейном импорте составляла 64%, то в 2018-2022 она упала до 45%, указывали в SIPRI.



Индия, впрочем, снизила расходы не только на российское, но и на американское вооружение, отмечает Кулик. При этом, говорит эксперт, "за индийский рынок вооружений идет большая конкуренция всех ведущих игроков". Сама Индия активно стремится развивать производство оружия на своей территории и наращивает собственный экспорт, в том числе в партнерстве с Россией.



Вторая экономика мира не хочет быть ведомой



Индийцы всегда руководствуются своими интересами, резюмирует Куприянов, и когда им будет выгодно сотрудничать с Россией или с США, они будут сотрудничать с обеими сторонами. Не включая свою, вторую экономику мира, добавим, в санкционные схемы Запада.



"С китайцами они не очень сотрудничают сейчас, особенно в свете мощной ксенофобии всех индийских элит", - заметил Куприянов. Но, как указывает Кулик, хотя в Индии хватает "горячих голов", и большая часть экспертного сообщества и прессы настроены резко антикитайски, втянуть Нью-Дели в противостояние с Китаем не удастся.



Пока, во всяком случае, не удавалось - например, формат Quad (США - Япония - Австралия - Индия) не удалось превратить в боевой антикитайский блок, отмечает эксперт.



Тем не менее опасность активной милитаризации регионов Индийского и Тихого океанов усилиями Вашингтона и Лондона будет нарастать - и Нью-Дели будут продолжать подталкивать к конфронтации с Китаем, а также с Россией, резюмирует Кулик. Источник - REGNUM

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