 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 26.06.2023
14:53  Пригожинский мятеж переквалифицирован во внутриэлитный конфликт. Какая "элита" - такие и "мятежники", - НГ
14:29  В КазАФМ заявили о задержании экс-замглавы "Озенмунайгаза" Карамурзаева
14:24  Начальника ОВД Хивы задавил микровэн. Случайно?
14:13  В Душанбе похищен зампред правления "Ориенбанка" Исматуллоев - МВД
14:11  Совет да любовь... Таджикистан и Катар создали Совместный деловой совет
14:00  Курбан-байрам: Москва отметит праздник без заклания животных
13:58  Два байденизма и много беспилотников. Что принес визит премьера Индии в США

13:56  "Не могу вдохнуть полной грудью". Рэпер Konsta выпустил клип о качестве воздуха в Ташкенте
13:52  Казахстанская актриса Альмира Турсын завоевала титул на конкурсе красоты Mrs Globe 2023
13:42  Алматинский рынок "Алтын орда" захватила и удерживает какая-то ЧВК. Вагнеровцы?
13:22  В Москве вышел труд Максима Михалева "Великий Восточный лимитроф"
13:21  Сирийские добровольцы на СВО: сколько их, где сражаются, много ли получают
12:23  РусМятеж - суровая реальность, проверка на вшивость или инсценировка? - Сергей Ветошкин
11:20  Рекордный обвал турецкой лиры. На дне? - СП
10:17  Шор (муж Жасмин) анонсировал создание теневого правительства в Молдавии
09:50  Переживший Вагнера РосМИД возобновляет переговоры по "зерновой сделке". Корабль дураков...
09:33  "Марш валькирий". Казаки со стрельцами еще в 17 веке плохо ладили.., - Данияр Ашимбаев
09:05  Обезвоживание регионального масштаба. Дефицит воды в Центральной Азии может перерасти в катастрофу, - С.Кожемякин
08:24  Линия фронта Фридриха Ницше: удар в самый центр торжествующей парадигмы модерна, - Сергей Жигалкин
08:09  Марш на Москву: Пригожин разрушил сладкую жизнь "элитки", будут ли чистки "хозяев жизни"? - СП
07:57  В Казахстае учреждают новый орден - "Ел бірлігі" (Единство народа)
00:37  Русские хоккеисты остановили пропаганду гомосексуализма в Америке
00:23  Мятеже-спектакль. Кремль расписался в дури и бессилии, - СП
00:12  Россия: перспективы трансформации элиты. Работают три механизма ротации, - Сергей Переслегин
00:05  Прорыв Китая: Поднебесная построила поезд, который быстрее самолета
Воскресенье, 25.06.2023
20:08  Казтеннисист Бублик впервые в жизни и истории Казахстана выиграл турнир ATP 500
20:01  Почему экономический колосс Европы захромал, - НГ
18:06  Услышал Вагнера. Перепуганный Токаев провел внеочередное заседание Совета Безопасности Казахстана
15:20  Колониальный "заповедник" Лондона рушится?
15:16  ЛГБТ-движение стремительно превращается в бизнес, - Ян Мачеевский
14:26  Злободневный Солженицын: пророки и пророчества, - В.Малышев
14:15  Умер соавтор ельцинской Конституции депутат Дум Шейнис
13:25  Вашингтон под колпаком у Пекина, в США истерика
08:45  КазВласти срочно пытаются заселить своим народом приграничные с Китаем районы
07:11  "Традиционная" мужественность стала очень дорого обходиться мужчинам, - Psychology Today
07:03  Сатановский: Враг станет активнее действовать против России
06:51  Пригожин уходит в Белоруссию, часть бойцов ЧВК – вливаются в армию
02:38  Бывший завод "Алгоритм" в Ташкенте продан за 307,6 млрд сумов
00:58  А вдоль дороги, мертвые с косами... Путин рассказал Мирзиееву о ходе мятежа
00:12  США против Китая в Центральной Азии: что дальше? - Алексей Маслов
Суббота, 24.06.2023
20:37  Лукашенко (президент России?) договорился с Пригожиным о приостановке движения боевых колонн "Вагнера"
19:54  Парус... порвали парус... Песков сказал, что Путин не приедет на "Алые паруса" в Питер
19:46  КазВласти начали массово высылать гастарбайтеров-нелегалов
18:43  Колонны восставших "вганеровцев" уже в Тульской и Липецкой области
13:55  Почему наступающий суперкризис продлится как минимум до 2040-2050 годов, - Андрей Фурсов
13:46  Кто главный "мятежник" в России? - Сергей Ищенко
13:19  Сами разбирайтесь...Токаев Путину о военном мятеже ЧВК "Вагнер": Это внутреннее дело России
13:02  Пригожин отказался сложить оружие
12:46  Бесконечно расширяющийся конфликт, - Пол К. Робертс
12:31  Путин обвинил Пригожина в измене
12:12  Таджик, покоривший Китай! Рашиду Алимову, бывшему Генеральному секретарю ШОС -70 лет!
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Два байденизма и много беспилотников. Что принес визит премьера Индии в США
13:58 26.06.2023

АЛЕКСАНДР ТИЩЕНКО

Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершил визит в Вашингтон, увенчавшийся переговорами с Джо Байденом.

Индия

Мировая пресса пополнила коллекцию "байденизмов" (президент США перепутал должность своего очередного гостя - Моди он назвал президентом Индии и спутал американский гимн с индийским), и с интересом описывали общение Моди с миром моды. Пообщаться с индийским премьером пришли знаменитый дизайнер Ральф Лорен, ливанский дизайнер Рим Акра, креативный директор Dior Мария Грация Кьюри, а также мумбайский дизайнер Каришма Свали, перечисляла The Washington Post.

Но главным, конечно, было не это и даже не совместное заявление Байдена и Моди по украинскому вопросу - с опасениями по поводу влияния конфликта на мировую экономику и с полагающимися призывами уважать международное право и территориальную целостность.

Интереснее то, о чем хозяин Белого дома и его гость договорились за эти дни. Индия условилась с США о приобретении американских ударных беспилотников морской разведки MQ-9B. Вашингтон и Нью-Дели согласовали совместное производство на территории Индии турбореактивных двигателей GE F414 и договорились об обслуживании "и даже крупном ремонте" кораблей ВМС США на индийских верфях, сообщал ТАСС.

"Тесное оборонное сотрудничество США и Индии отражает взаимное доверие и общие стратегические приоритеты, - заявил Моди по итогам встречи с Байденом. - Избавившись от старых предрассудков, сегодня мы достигли таких отношений, при которых происходит передача технологий, ведутся совместные разработки и производство".

Но при этом соглашение о свободной торговле между Индией и США отложили на потом. Это "вопрос будущего, мы посмотрим, как мы можем добиться здесь прогресса", уклончиво заметил замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра.

В официальных релизах, заметим, не был упомянут и пресловутый потолок цен на российскую нефть, к соблюдению которого Вашингтон и его союзники пытаются склонить Индию. Хотя перед визитом Моди представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби оповестил: США рассчитывают, что Индия будет покупать российскую нефть в пределах ценового потолка, установленного странами Запада.

При этом прозвучало заявление, которое можно считать камешком в огород Китая: Байден и Моди совместно выступили за свободу судоходства в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, которые Пекин считает своей зоной интересов.

Сеанс одновременной игры

Показательно, что аккурат к выступлению Моди в Сенате появился законопроект, по которому Индия получит режим благоприятствования при закупках американского оружия. Именно такой режим действует для стран НАТО и ближайших союзников Вашингтона. Специалисты не исключают, что это откровенный сигнал Китаю и желание насолить России, чье оружие традиционно закупает Индия.

США действуют в этом ключе - пытаются втянуть Индию в свою орбиту влияния - как минимум с 2001 года, пояснил ИА Регнум руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Это выражается в уступках по визам, максимальном облегчении инвестирования, режиме максимального благоприятствования в военно-технической сфере и в подключении Индии к массе инициатив - например, к американо-японо-австралийской инвестиционной программе Blue Dot Network.

"Удастся им это? Все зависит от развития американо-китайских, американо-индийских и российско-индийских связей. Если американцы в ближайшее время не наладят отношения с китайцами, то они так и будут пытаться втянуть индийцев в свою орбиту", - рассуждает собеседник.

Отношения между тремя державами можно сравнить с одновременной шахматной игрой на нескольких досках.

"Если отношения Вашингтона и Пекина нормализуются, то внимание к Индии упадет, так как внимание переключится на Китай, - поясняет Куприянов. - Если же нормализуются отношения Китая и Индии, то индийцы будут более осторожны и не будут форсировать сближение с американцами. Если же китайцы будут наращивать присутствие в регионе Индийского океана, то индийцы будут все больше сближаться с США".

На смену "Кохинору" - искусственный бриллиант

Нельзя забывать о существенной зависимости самих Соединенных Штатов от Индии, сказала ИА Регнум научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Лидия Кулик. Это связано не только с тем, что Вашингтон видит в Индии основной противовес Китаю, но и с тем, что ставки на растущий индийский рынок делают все ведущие американские корпорации.

Во время визита Моди можно было наблюдать свежие примеры: от решения Boeing инвестировать 100 млн долларов в инфраструктуру и программу подготовки пилотов в Индии (о чем сообщил Белый дом) до заявленного плана гиганта хайтека Micron Technology построить в Индии завод по производству корпусов для микросхем.

Символом новых возможностей Индии можно считать подарок Наренды Моди чете Байденов - бриллиант в 7,5 карата, выращенный в лаборатории при помощи "зеленых" источников энергии. Но "бриллиантом в короне" чужой империи (как это было во времена британского владычества) Индия становиться явно не намерена.

"У Дели сегодня есть уникальная возможность влиять на решения Вашингтона", - отмечает Кулик. По ее мнению, эту возможность Индия постарается использовать в собственной геополитической игре - "отстаивая интересы Глобального Юга, в поддержке концепции многополярного мира, в противодействии блоковому мышлению".

Моди, во-первых, поддерживает традиционную для Дели внешнюю политику. В ее основе три принципа. Это независимость, многовекторность, то есть двустороннее сотрудничество одновременно, например, с США и Россией. И, наконец, то, что в Индии называют английским словом multialignment ("мультиприсоединение"), то есть готовность работать одновременно с несколькими глобальными объединениями вне зависимости от их политической нагрузки.

Во-вторых, нынешний премьер старается сделать Индию более "проактивной" - то есть чаще проявляющей себя как самостоятельная сила и флагман того же Глобального Юга, поясняет эксперт.

Больше оружия - хорошего и разного

В этом свете вполне понятным выглядят слова Моди, которые Конгресс США встретил овацией, - о том, что США стали одним из главных военных партнеров Индии. Как отмечала пресса, Нью-Дели намерен закупить на 3 млрд долларов американские разведовательно-ударные дроны MQ-9B для патрулирования границы с Китаем в Гималаях - где много спорных участков.

Это также явно пришлось по вкусу Вашингтону, где Индию видят в роли союзника в "дружбе против" Пекина. Но очевидно, что Моди действовал в логике собственно индийского противостояния с Китаем.

Последнее крупное столкновение в районе индийского штата Аруначал-Прадеш произошло в мае 2020 года - тогда в боях участвовало несколько сотен военных с обеих сторон. В прошлом декабре там же вновь вспыхнули перестрелки. "Индийцам критически нужна техника для горной войны, чтобы держать горную границу с Китаем, и больше современной авиации, причем не столько самолетов, но продуктов прогрессивных технологий. Также им нужны морские технологии, при этом максимально развитые и передовые", - отметил Алексей Куприянов.

Сейчас закупки Индией военной техники и вооружений у США велики, и этот уровень превысил сумму закупок у России, полагает собеседник.

"Мы сейчас не можем продавать Индии оружие в тех объемах, в которых хотели бы. Идет спецоперация на Украине, и понятно, что какие-то вещи, какие мы могли бы поставить Индии, задействуются на другом направлении", - отмечает эксперт.

Такой же вывод - СВО влияет на экспорт оружия в Индию - сделали и эксперты Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI) в мартовском докладе. Спад отмечался и до СВО: если в 2013–2017 годах доля России в индийском оружейном импорте составляла 64%, то в 2018-2022 она упала до 45%, указывали в SIPRI.

Индия, впрочем, снизила расходы не только на российское, но и на американское вооружение, отмечает Кулик. При этом, говорит эксперт, "за индийский рынок вооружений идет большая конкуренция всех ведущих игроков". Сама Индия активно стремится развивать производство оружия на своей территории и наращивает собственный экспорт, в том числе в партнерстве с Россией.

Вторая экономика мира не хочет быть ведомой

Индийцы всегда руководствуются своими интересами, резюмирует Куприянов, и когда им будет выгодно сотрудничать с Россией или с США, они будут сотрудничать с обеими сторонами. Не включая свою, вторую экономику мира, добавим, в санкционные схемы Запада.

"С китайцами они не очень сотрудничают сейчас, особенно в свете мощной ксенофобии всех индийских элит", - заметил Куприянов. Но, как указывает Кулик, хотя в Индии хватает "горячих голов", и большая часть экспертного сообщества и прессы настроены резко антикитайски, втянуть Нью-Дели в противостояние с Китаем не удастся.

Пока, во всяком случае, не удавалось - например, формат Quad (США - Япония - Австралия - Индия) не удалось превратить в боевой антикитайский блок, отмечает эксперт.

Тем не менее опасность активной милитаризации регионов Индийского и Тихого океанов усилиями Вашингтона и Лондона будет нарастать - и Нью-Дели будут продолжать подталкивать к конфронтации с Китаем, а также с Россией, резюмирует Кулик.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687777080


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Сенате состоялось первое заседание Парламентской комиссии по мониторингу целей устойчивого развития
- Маулен Ашимбаев встретился с Митрополитом Александром
- Мажилис рассмотрит законопроект о производстве и обороте органической продукции
- Развитие ТМТМ и увеличение взаимной торговли обсудили главы правительств Казахстана и Грузии
- "Марш валькирий"
- А.Смаилов и его правительство: что-то пошло не так (по итогам экспертной оценки деятельности)
- Ерлан Кошанов принял участие в праздновании 130-летия Магжана Жумабаева
- Государственный советник ознакомился с работой Института археологии
- Состоялась первая встреча секретарей Советов Безопасности стран Центральной Азии и России
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  