Курбан-байрам: Москва отметит праздник без заклания животных

14:00 26.06.2023

Состоятся ли массовые празднования - зависит от режима безопасности



Один из самых больших мусульманских праздников - Курбан-байрам, день жертвоприношения - в этом году приходится на 28 июня. Если позволит режим безопасности, праздничные намазы состоятся и в мечетях, и на специальных праздничных площадках, а вот резать животных в Москве запрещено: для этого есть специальные точки в Подмосковье. Зато за последние годы праздник обретает новые форматы: баран в современном мегаполисе может быть даже в виде торта! Как пройдет праздник, выяснил "МК".



Вначале о самом важном: состоятся ли массовые празднования Курбан-байрама в столице? В Москве был введен режим контртеррористической операции (КТО), который предусматривает отмену массовых мероприятий (вот и выпускные вечера московских школьников, которые были запланированы на 24 июня, пришлось отменить). В частности, поэтому вечером 24 июня вышел приказ председателя Совета РОМ "Ярдям" в Москве Рашида Бязитова: в одноименной мечети в Отрадном празднование 28 июня отменено.



Однако КТО в связи с разрешением кризиса 23–24 июня могут успеть завершить, и поэтому планы Духовного управления мусульман России пока в силе. Помимо мечетей (Московской соборной, Исторической, Мемориальной на Поклонной горе), Курбан-байрам планируется праздновать в парке "Сокольники", на Фестивальной площади напротив павильона №2, а также в Курьянове, на территории Центра технических видов спорта "Москва". Что касается Подмосковья, там выделены 53 дополнительных праздничных площадки.



Напомним, что основное содержание Курбан-байрама (это тюркское название - арабское звучит как Ид аль-адха) - жертвоприношение: мусульмане празднуют память известного всем авраамическим религиям чуда жертвоприношения Авраама (в Коране - пророк Ибрагим). Именно поэтому жертвоприношение животных в эти дни (Курбан празднуется до 30 июня) - традиционная обязанность верующих мусульман.



Точнее, обязательной жертва является для всех, кроме малоимущих. Критерий в исламской традиции прост: если имущество человека, не считая необходимого для скромной жизни, превышает эквивалент 20 мискалей (80,18 г) золота, он считается достаточно обеспеченным для обязательного жертвоприношения на Курбан-байрам.



Для малоимущих - традиционно же - предназначены благотворительные акции: они проводятся, конечно, и в наше время. Так, 22 июня в Московской соборной мечети стартовал "Курбан Керим-2023". Мясо жертвенных животных бесплатно (по предварительной записи) раздается малоимущим, инвалидам, многодетным и ветеранам боевых действий. Такие акции проводятся уже четвертый год.



Заклание жертвенных животных для современного города (где лишь вчерашние выходцы из сельской местности видели, а тем более практиковали забой скота) стало не только экзотикой, но и проблемной темой: еще 10–15 лет назад жертвоприношения около мечетей вызывали в Москве протесты жителей, поэтому жертвоприношения в городской черте уже достаточно давно запрещены - как указывают мусульманские интернет-ресурсы, "по договоренности с мэрией".



Тем не менее расскажем вкратце о том, как это происходит. Для курбана - то есть жертвы - подходит всего несколько "канонических" видов скота. Овца или коза (лучше баран или козел) - это "норматив" жертвы на одного человека. А одна корова (бык) или верблюд достаточно сразу для семи человек. Животные должны быть взрослыми (овцы и козы старше 1 года, корова старше 2 лет, верблюд - от 5 лет). Есть список "недочетов", с которыми животных можно, но нежелательно приносить в жертву. А есть список пороков, с которыми в жертву животные не годятся вовсе.



Это врожденное отсутствие уха или хвоста; крайнее истощение и слабость животного; отсутствие сосков на вымени; если хвост отрезан до половины и более; если оба или одно ухо отрезаны полностью до основания; аналогичная ситуация с рогами. Также в жертву не годятся животные без большинства зубов, хромые (неспособные самостоятельно дойти до жертвенника), слепые даже на один глаз.



Процедура канонического забоя (дальше чувствительным можно не читать - но любопытно же?) курбана следующая. Животное должно само, без насилия, дойти до места жертвоприношения. Затем его, не мучая, укладывают на левый бок, головой в сторону Каабы (как определять направление - знает всякий мусульманин, потому что при молитве-намазе головой также нужно обращаться к Мекке). Три ноги животного связываются, правая задняя оставляется свободной. Затем с молитвами (это важнейшее условие!) животному перерезается горло - так, чтобы артерии были перерезаны. Нужно дождаться, пока из раны в заранее приготовленную яму вытечет кровь, после чего освежевать и разделать тушу. Завершают обряд снова благодарственные молитвы.



Мясо курбана делится на три части - одну нужно отдать нуждающимся, вторую приготовить в качестве угощения для родственников, третью оставить себе. При этом кости жертвенного животного требуют благочестивого обращения - поэтому, скажем, их можно давать цепной собаке, но нельзя бродячей: та может вытащить кости на улицу, а это грешно. И еще: из курбана можно приготовить шашлык, но запивать его спиртным не допускается.



Где можно принести в жертву животное - мусульмане узнают по своим каналам: так, одна из крупных площадок расположена в подмосковных Мытищах около деревни Бородино. Она оборудована не только с учетом канонов, но и по ветеринарным стандартам.



Однако, как выяснилось, в ΧΧΙ веке для многих Курбан-байрам не подразумевает непременной жертвы животного. Для большой части жителей мегаполисов, судя по предпраздничным объявлениям, это просто веселый и щедрый праздник с семейными подарками: для детей продаются тематические носки с орнаментами, раскраски и другие "некровавые" презенты. А кондитеры готовят для семейных праздников торты с барашками - и вкусно, и "экологично".



Антон Размахнин