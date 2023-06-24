Совет да любовь... Таджикистан и Катар создали Совместный деловой совет

14:11 26.06.2023

ТАДЖИКИСТАН И КАТАР СОЗДАЛИ СОВМЕСТНЫЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ

Торгово-промышленные палаты Катара и Таджикистана подписали соглашение о создании Совместного делового совета.



Об этом сообщили в пресс-службе катарского ведомства.



Отмечается, что переговоры проходили между первым заместителем председателя палаты Катара Али бин Ахмедом Аль Кувари и председателем Торгово-промышленной палаты Таджикистана Джамшедом Джумахонзода.



"Создание Совместного делового совета необходимо для расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя дружественными странами", - объяснил источник.



На встрече также обсуждались отношения сотрудничества между двумя сторонами и пути их расширения на благо экономик двух стран. Так, были рассмотрены вопросы инвестиционного климата и создания совместных проектов.



Али бин Ахмед Аль Кувари высоко оценил двусторонние отношения, которые открыли новые горизонты сотрудничества. По его словам, принятое соглашение положительно отразится на торгово-экономических секторах и будет способствовать расширению торговли и инвестиционного обмена.



В свою очередь, председатель Торгово-промышленной палаты Таджикистана обратил внимание, что таджикские компании заинтересованы в открытии рынков сбыта собственной продукции в Катаре.