В Душанбе похищен зампред правления "Ориенбанка" Исматуллоев - МВД

14:13 26.06.2023

За помощь в раскрытии этого преступления Министерство внутренних дел Таджикистана обещает вознаграждение в размере 30 тыс. долларов



В Душанбе был похищен первый заместитель председателя правления "Ориенбанка" Шухрат Исматуллоев.

Информацию подтвердили в МВД Таджикистана.

По данным правоохранительных органов, 23 июня примерно в 20:10 Исматуллоев был похищен с улицы Закариеи Рози в районе Исмоила Сомони. Сообщается о преступной группе из 4 человек, насильно затолкавших его в автомобиль Hyundai Sonata черного цвета.

По этому факту возбуждено уголовное дело, проводится предварительное следствие и оперативно-разыскные мероприятия.

За помощь в раскрытии преступления МВД обещает вознаграждение в размере 30 тыс. долларов.



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