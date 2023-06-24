Начальника ОВД Хивы задавил микровэн. Случайно?

14:24 26.06.2023

Водитель Damas сбил начальника ОВД Хивы

В Хивинском районе Хорезмской области водитель Damas сбил начальника ОВД Хивы. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.



В Хорезмской области 26 июня водитель Damas сбил начальника ОВД Хивы, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов.



Инцидент произошел в Хивинском районе, уточнили в Генпрокуратуре.



Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован.



Возбуждено уголовное дело по статье 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса Узбекистана.