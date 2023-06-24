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|Начальника ОВД Хивы задавил микровэн. Случайно?
14:24 26.06.2023
Водитель Damas сбил начальника ОВД Хивы
В Хивинском районе Хорезмской области водитель Damas сбил начальника ОВД Хивы. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.
В Хорезмской области 26 июня водитель Damas сбил начальника ОВД Хивы, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов.
Инцидент произошел в Хивинском районе, уточнили в Генпрокуратуре.
Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело по статье 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса Узбекистана.