В КазАФМ заявили о задержании экс-замглавы "Озенмунайгаза" Карамурзаева

14:29 26.06.2023

Ермек Карамурзаев АФМ задержание

Сотрудники Департамента АФМ по Мангистауской области задержали бывшего заместителя гендиректора АО "Озенмунайгаз" Ермека Карамурзаева (ныне заместитель гендиректора АО "Каражанбасмунай"). Об этом 26 июня 2023 года Zakon.kz сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

Как сказано в распространяемом сообщении, его подозревают в использовании своих служебных полномочий с целью воспрепятствования законной предпринимательской деятельности ТОО "КЕЗБИ" и других подрядных организаций АО "Озенмунайгаз".



"Карамурзаев, достоверно зная, что отдельные участники конкурса не соответствуют квалификационным требованиям и представили фиктивные документы об опыте работы в нефтегазовой сфере, допустил их к участию в тендере. Продолжая лоббировать их интересы, он вынудил ТОО "КЕЗБИ" заключить договор по подземному ремонту скважин на заведомо невыгодных для компании условиях".

Пресс-служба АФМ РК

Отмечено, что своими противоправными действиями он причинил существенный вред законным интересам ТОО "КЕЗБИ" и нарушил права более тысячи его работников, а также создал социальную напряженность в трудовых коллективах подрядных организаций.



Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.



В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.



2 июня 2023 года сообщалось, что сотрудники Департамента экономических расследований по Мангистауской области задержали заместителя генерального директора АО "ОзенМунайГаз" Бауржана Мамбетсапаева. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.



Анастасия Московчук