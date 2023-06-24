"Передача сигналов". Послица Трейси рассказала Лаврову о непричастности США к мятежу

19:32 26.06.2023

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что посол США в Москве Линн Трейси связывалась с российскими представителями в связи с попыткой мятежа в стране 24 июня и "передала сигналы".



По его словам, сигналы эти заключались прежде всего в том, что США не причастны к произошедшим событиями. Также в Вашингтоне очень надеются, что "ядерное оружие будет в порядке" и американские дипломаты не пострадают.



"И было особо подчеркнуто: США исходят из того, что все происходящее является внутренним делом Российской Федерации", - сказал Лавров в интервью RT.



Как ранее сообщала "Свободная пресса", по словам Лаврова, западные страны рассматривает ОДКБ в качестве угрозы и пытается внести раскол в ее ряды.