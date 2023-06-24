"ЧВК Вагнер центр" в Петербурге возобновил работу в обычном режиме. До новых встреч?

21:03 26.06.2023

У отеля "Трезини" в Петербурге, где находился негласный офис основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, обстановка сегодня успокоилась. "ЧВК Вагнер центр" на Зольной улице работает в обычном режиме – в этом убедился наш корреспондент.



"Туда-сюда снуют мужчины в гражданском"



Около отеля "Трезини" на Университетской набережной – тишина. Номера бронируются как обычно. На вопрос, не боятся ли они, что их закроют, сотрудник отеля ответили, что волноваться не нужно, у них все в порядке.



Вокруг "ЧВК Вагнер Центра" на Зольной тоже все тихо. Место это вообще немноголюдное, рядом проводятся какие-то городские работы. Ни полиции, ни силовиков не было замечено ни по периметру, ни внутри здания.



На территории офиса припаркованы совершенно обычные автомобили, без мигалок и каких-либо опознавательных знаков. Туда-сюда снуют мужчины в гражданском, в курилке тоже есть люди. Территория "ЧВК Вагнер Центра" обнесена забором, войти туда можно без проблем через блокпост со шлагбаумом.



Авторы: ВЛАДИМИР ЗВОНОВ