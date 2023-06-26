На выборах в Греции победила партия экс-премьера и дем-жулика Мицотакиса

21:10 26.06.2023

В Греции к власти возвращается бывший премьер страны Кириакос Мицотакис

26.06.2023



В воскресенье в Греции прошли парламентские выборы. Правоцентристская партия "Новая демократия" получила 158 мест в 300-местном высшем законодательном органе страны и будет единолично формировать новое правительство.



В парламент также прошли сразу несколько радикальных движений − и правых, и левых. Наблюдатели отмечают, что это верный признак недовольства избирателей как положением в стране, так и традиционными политическими партиями.



Основной оппозиционной силой стала "СИРИЗА – Прогрессивный альянс", которая теперь контролирует 48 кресел в парламенте. Далее идут "ПАСОК – Движение перемен" (32 места), Коммунистическая партия Греции (20), ультраправая партия "Спартанцы" (12), "Греческое решение" (12), "Ники" (10) и "Курс свободы" (8).



Эти выборы – уже вторые почти за месяц. На предыдущих ни одна партия не смогла набрать большинства, что опять создало проблему: слишком разные политические силы годами не могут собрать в Греции дееспособное правительство.



Лидер победившей "Новой демократии", экс-премьер Кириакос Мицотакис сегодня принял присягу в качестве главы Кабмина. Он поклялся соблюдать Конституцию и законы страны, а также служить интересам греческого народа. Церемония прошла в президентском дворце в присутствии главы государства Катерины Сакелларопулу.



Новому правительству предстоит в первую очередь решить экономические проблемы.



"Хочу предупредить: наша победа – это не карт-бланш. О чем я еще раз попрошу всех наших чиновников, так это о том, чтобы они были ближе к народу. У граждан много проблем, они требуют от нас их решения. Сегодня я стану премьер-министром для всех греков, включая тех, кто не голосовал за нас", – заявил Мицотакис.