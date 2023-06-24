В Минобороны Узбекистана опровергли якобы планировавшуюся отправку военных и техники в РФ

21:31 26.06.2023

В соцсетях появилось видео с военной техникой и распространилась информация о том, что военные Узбекистана якобы готовились выехать в Россию на помощь в связи с попыткой мятежа. В Минобороны опровергли эту информацию, сообщив, что видео было снято в марте на патриотическом фестивале.



Министерство обороны Узбекистана опровергло сообщения, распространяемые в социальных сетях, о том, что военнослужащие Узбекистана были готовы помочь России в связи с попыткой военного мятежа, но не выехали в связи с разрешением ситуации.



На видео видно выстроенную в ряд военную технику под государственным флагом Узбекистана и военных. Поверх видео красными буквами надпись с грамматическими ошибками, которая может быть переведена на русский язык как "Выехали в Россию защищать мигрантов".



"Сообщение не соответствует действительности. На видео показана техника, участвовавшая в патриотическом фестивале, прошедшем в марте этого года в городе Чирчике", - заявили в Минобороны.



Напомним, согласно Оборонной доктрине Узбекистана, политика страны в области обороны основана на принципах невмешательства во внутренние дела других государств и мирного урегулирования возможных споров.



"Просим все электронные издания и блогеров нашей республики не искажать информацию. Напоминаем, что за распространение необоснованной ложной информации предусмотрена ответственность", - отметили в Минобороны.



Как мы писали ранее, в России 24 июня произошла попытка военного мятежа. Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин с группировкой своих бойцов, численность которых, по его словам, составляла 25 тысяч человек, взял под контроль Ростов-на-Дону и начал продвижение к Москве. Он требовал отставки министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В конце дня, находясь в 200 км от Москвы, Пригожин принял решение развернуть колонну и вернуть бойцов в полевые лагеря. Сам он отправился в Беларусь.



Президент РФ Владимир Путин в тот же день созвонился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и рассказал ему о ситуации в России.