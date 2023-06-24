Прежде чем вести экономическую войну с Западом, необходимо избавиться от западных агентов в России

00:21 27.06.2023

Андрей Бунич: Прежде чем вести экономическую войну с Западом, необходимо избавиться от западных агентов в России

Выкинуть иноземцев, пусть теряют свои деньги. А мы станем их получать - в счет украденных Западом у нас 300 млрд



Людмила Николаева

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Андрей Бунич

Владимир Демидов



Российский Центробанк предложил увеличить более чем в семь раз стоимость ОСАГО для части автомобилей из недружественных стран. Сейчас территориальный коэффициент - 1,7. А будет для недругов-русофобов после принятия соответствующего решения - 12,5. Этот самый коэффициент, кто не знает, величина, зависящая от конкретного региона и напрямую влияющая на стоимость страхового полиса.



"Проект предусматривает тарифные изменения для владельцев транспортных средств (ТС) из иностранных государств, оформляющих договор ОСАГО при въезде в Россию. Это станет ответом на отказ указанных стран принимать с 1-го июня текущего года российские сертификаты "Зеленой карты", - говорится в сообщении ЦБ. И уточняется, что исключение будет сделано только для легковых автомобилей физических лиц. А для автовладельцев всех остальных государств коэффициент останется прежним, независимо от категории ТС. То есть 1,7.



Весной прошлого года ЕС перестал пропускать через свою территорию фуры, зарегистрированные в России и Белоруссии. И наше правительство в порядке опять же "алаверды" запретило автомобильные перевозки грузов по своей территории машинам из недружественных стран. Правда, позже ограничения на въезд продлевались. В последний раз (хочется надеяться!) - 1 июня 2023 г. Они будут действовать до 30 декабря.



По словам специалистов Российского союза страховщиков, изменение территориального коэффициента для недругов уравнивает финансовые условия въезда в РФ их грузовиков, и наших - въезжающих на их территорию. С июля эти условия существенно изменятся.



О реакции "недружественных" пока неизвестно. Кроме того, что Литва в одностороннем порядке намерена запретить транзит товаров двойного назначения, которые могут попасть в Россию через Белоруссию и другие страны. Это порядка 57 групп, преобладают в которых электроника и ее компоненты, электрические трансформаторы, химические материалы, которые могут быть использованы при производстве электроники и некоторые другие.



Прибалтийские карлики по-прежнему на передовой антироссийских запретов. При том, что их товарооборот с РФ не только не уменьшается, но и растет. Та же Литва импортировала в прошлом году из РФ товаров на $5,22 млрд., а экспортировала - на $708 млн. Эстония к осени-2022 нарастила наш импорт на 19%. А ее экспорт к нам составил $502 млн. Российский экспорт-2022 в Латвию - $4,65 млрд.



Но вернемся к теме авто-грузо-тарифов. Что даст нашей стране предложение Центробанка? Кроме того, конечно, что вернем тем самым "должок" европейским русофобам. Будет ли для них болезненным рост цен на обязательную страховку или едва заметным? Поймут, что заигрались в "анти-Россию" и призадумаются? Или продолжат провоцировать Москву на ответные меры?



А наши меры, не только эта конкретная, насколько в принципе действенны?



- Ну, слава богу, давно пора было! - ответил на звонок корреспондента "СП" перевозчик с 18-летним стажем Владимир Демидов. - Я все не мог понять: почему наше ОСАГО у них за бугром давно уже недействительно, а у нас они со своей страховкой катались? Теперь справедливость восторжествует. Если бы еще нам, россиянам, скинули при этом стоимость ОСАГО…



"СП": Некоторые ваши коллеги-дальнобойщики считают, что от данного российского решения европейским недругам будет ни холодно, ни жарко. Они просто поднимут цены на товары, и компенсируют свои тарифные траты. А мы, потребители, опять в проигрыше.



- Не исключено, что поднимут. Даже наверняка… Что тут сказать? Правительству Мишустина надо, видимо, иметь это в виду и подстраховаться.



Продолжает тему Андрей Бунич, экономист, предприниматель, кандидат наук, глава "Союза предпринимателей и арендаторов России".



"СП": На протяжении 15 месяцев, прошедших с начала СВО, Кремль ограничивался слишком мягкими для Евросоюза контрсанкциями. Станут ли нынешние чувствительными? Как считаете, Андрей Павлович?



- Думаю, они будут не сильно болезненны. Доплачивать им придется. Но это не критические затраты, на их товарообороте вряд ли скажутся.



В том, что касается контрмер, Россия ведет себя, на мой взгляд, странно. Реакция на происки Старого Света точно не зеркальная. Взять хотя бы западные компании, работавшие у нас и покинувшие с началом СВО наш рынок. Мы ведь могли хорошо заработать в этой ситуации, привнеся в нашу экономику немало полезного.



Раз против нас приняты недружественные меры, то имеем полное право распоряжаться имуществом недругов на своей территории. Но…



Штучный пример, когда забрали зарубежные активы у финской энергокомпании Fortum. А сколько было и еще остается других? Скажем, "Кока-кола". Она, помнится, на весь мир заявила об уходе из РФ. На деле ограничилась лишь тем, что перестали поставлять тару. И до сих пор контролирует половину нашего внутреннего профильного рынка, сменив названия десятков своих брендов. Скажите пожалуйста, зачем нам эта американская компания? Владеет какими-то-то уникальными технологиями? Нет. Да и продукция ее, любой специалист скажет, не самая полезная.



То же с зарубежными табачными компаниями, которые держат почти весь наш рынок. С алкоголем, молочной продукцией - здесь почти все принадлежит иностранцам. Они гребут деньги, зарабатывая у нас миллиарды долларов. Еще и пиар себе делают.



Но ведь это же "легкий сегмент"! Сами, что ли не справимся? Выкинуть иноземцев, пусть теряют свои деньги. А мы станем их получать - в счет украденных Западом у нас 300 млрд. Что тут стесняться? В указе так и записать: все идет на компенсацию. Создать реестр бизнес-иностранщины и пошли по списку!.. Думаю, полученных в итоге денег хватило бы на покрытие замороженных "партнерами" средств РФ из Фонда национального благосостояния, размещенного в валютах недружественных стран (эквивалентно примерно 4−4,5 трлн. Рублей ред.).



"СП": Почему это не делается?



- Мешает прозападное российское лобби. Те, кто препятствует нормальному проведению СВО и всему процессу преобразования нашей экономики! Торпедирует практически все в стране, не желая сдавать своих позиций. Плюс - олигархические структуры.



И те, и другие много лет работают на Запад. Сами уже фактически стали иностранцами. Они у нас везде, в том числе на стратегических предприятиях. То, что они советуют и делают, мало того, что невыгодно стране, еще и вредно. Вывозят из России нужное нам самим, а привозят - то, что не нужно. За минувший год можно было прекратить их деятельность, изъять их активы, перенаправить экономику страны в другое русло. Но…



"СП": Но что мешает турнуть их с насиженных мест в правительстве и других важных кабинетах?



- Что мешает? Этого никто не понимает. Логики нет. Хотя я, например, не считаю, что это сложно. Да, какие-то трудности поначалу будут, как всегда при перестановках. Зато потом станет легче.



Впереди у России война с Западом. Главная - экономическая. Традиционно сильны в ней США. А у нас в стране - их надежные соратники, те самые лоббисты. Как вы думаете, на чьей стороне они будут?