Невыгодный нейтралитет: Запад созвал встречу со странами глобального Юга против РФ

В столице Дании прошла двухдневная встреча, в которой участвовали помощники и советники по национальной безопасности из стран Запада и глобального Юга. В их числе были Бразилия, Индия, ЮАР, Китай, которые входят в БРИКС. В частности, стороны обсуждали вопросы помощи и поддержки Киева. Помимо этого западные государства пытались настроить страны Юга против России. Что из этого получается, разбирались "Известия".



Съехались на встречу

В Копенгагене в датском МИДе "в условиях строжайшей секретности" состоялась международная встреча по Украине. В ней участвовали дипломаты из стран Запада, а также представители Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Переговоры прошли по инициативе Киева. Об этом сообщил немецкий телеканал ARD со ссылкой на источники.



Отмечается, что затею украинских властей поддержали в Вашингтоне. Еще во время переговоров президента США Джозефа Байдена с датским премьером Метте Фредериксен, которые прошли в американской столице, лидеры договорились о проведении встречи советников по вопросам национальной безопасности и политических советников Украины, стран G7 и глобального Юга в Копенгагене.



Американскую сторону на переговорах представляли помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, курирующие украинское направление.



Копенгаген флагФото: Global Look Press/Dave Bartruff

От Украины на встречу ездил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По сведениям немецкого телеканала, целью переговоров было заручиться поддержкой стран, которые по-прежнему сохраняют нейтралитет в ситуации вокруг Украины. А также убедить страны глобального Юга присоединиться к антироссийской коалиции и встать на сторону "украинской формулы мира".



В частности, эта формула предполагает передачу Киеву территорий в границах 1991 года и выплату репараций. По сведениям ARD, "переговоры по урегулированию украинского конфликта могут состояться уже в июле".



Как отмечает The Wall Street Journal, их планируется провести до саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. Принять эту встречу у себя уже изъявлял желание французский лидер Эммануэль Макрон. Впрочем, назывались и другие государства, среди них Швеция, Дания и Украина.



При этом никаких официальных договоренностей достигнуто не было, встреча в Копенгагене была неформальной.



Против антироссийской коалиции

В последнее время западные страны все чаще говорят о более активном взаимодействии со странами Азии, Африки и Латинской Америки по поводу мирного урегулирования украинского кризиса. Однако государства глобального Юга придерживаются нейтралитета по вопросам конфликта на Украине.



Тем не менее в конце апреля на Генеральной Ассамблее ООН прошло голосование по резолюции о сотрудничестве с Советом Европы, в которой осуждались действия РФ на Украине. ЮАР от голосования воздержалась. Зато антироссийскую резолюцию поддержали Бразилия, Индия, а также впервые Китай.



оон Генеральной АссамблеиФото: Global Look Press/Eskinder Debebe/UN Photo

В последнее время наметилось активное сближение Нью-Дели и Вашингтона. Накануне индийский премьер Нарендра Моди летал в США на переговоры с президентом Джозефом Байденом. В Белом доме заявили о готовности поставлять Нью-Дели новейшие вооружения и современные технологии.



По итогам переговоров Моди и Байден выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что страны "поддерживают территориальную целостность Украины". Помимо этого лидеры двух государств выразили глубокую обеспокоенность конфликтом на Украине и заявили о его "ужасных и трагических гуманитарных последствиях".



В заявлении они обязались продолжать оказывать гуманитарную помощь украинскому народу и призвали уважать международное право, принципы Устава ООН, а также территориальной целостности и суверенитета.



У всех свои цели

Сенатор Алексей Пушков считает, что "США пытались что-то заварить в Копенгагене". "Вероятнее всего, Запад пытается продавить свой вариант переговоров по украинскому кризису и вовлечь в него страны БРИКС. Еще одна попытка Запада перехватить страны глобального Юга. Это также попытка США дать какой-то ответ на запрос глобального Юга на урегулирование украинского конфликта, который наглядно выразился в недавней поездке семи стран Африки в Петербург для переговоров с президентом России", - написал он в своем Twitter.



Кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков, в свою очередь, отметил, что участники встречи в датской столице могли преследовать каждый свои цели.



страны бриксФото: Global Look Press/Rafael Henrique

- Очевидно, что цели у всех участников такого рода встреч носят различный характер. У Запада, у Украины и у представителей, так скажем, большинства человечества, которое в данном случае представляют все государства БРИКС. Запад пытается затягивать этот конфликт и поэтому, инициируя подобного рода форматы, лишь способствует сталкиванию лбами тех, у кого диаметрально противоположные взгляды и представления, - пояснил он.



В беседе с "Известиями" эксперт отметил, что "эффективность такого рода встреч под большим вопросом в силу совершенно разных предпосылок и совершенно разных ожиданий участников". По его мнению, Москва могла заранее знать об этих переговорах.



- Если это так, то, в общем-то, никаких в этом плане проблем с нашей стороны быть не должно, - считает специалист.



При этом он добавил, что в любом случае проведение различных форумов для разрешения ситуации вокруг Украины стоит поддержать.



- Для обмена информацией, для обмена мнениями, для попыток услышать альтернативные взгляды и подходы к ситуации, конечно, можно приветствовать пожелания отдельных участников международного сообщества вовлекаться в поиск наиболее приемлемых формул выхода из сложившегося кризиса, - подытожил Коньков.



Ничего не получится

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с "Известиями" отмечает, что страны глобального Юга - сейчас наиболее быстро растущие экономики, новые центры силы.



- Конкретно эти государства - региональные державы и балансиры для стран-лидеров. От того, за кем они пойдут, будет зависеть процесс реконфигурации мировой экономики, полной силы, финансовых потоков. Но, по всей видимости, они сейчас уже могут позволить себе выбирать свой собственный путь без оглядки на других, они сами выбрали БРИКС и сотрудничество с Россией, - заявила политолог.



По мнению эксперта, ситуация на Украине им просто непонятна. В отличие от западных обществ они не делают скоропалительных выводов и суждений.



- Они не могут не видеть деструктивное влияние Запада на мир в целом. Поэтому убедить их выбрать позицию Запада и помогать Украине не получится. Кстати, попытка втянуть эти государства в вопрос помощи Киеву может еще означать, что в западных государствах уже исчерпаны реальные возможности помощи и они хотят попробовать разделить это бремя, втянув новые страны. Но ничего не выйдет, - резюмировала специалист. Источник - известия

