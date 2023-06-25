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Ни один кандидат не пришел на предвыборные дебаты в Узбекистане
07:46 27.06.2023

НИ ОДИН КАНДИДАТ НЕ ПРИШЕЛ НА ПРЕДВЫБОРНЫЕ ДЕБАТЫ В УЗБЕКИСТАНЕ
В Узбекистане 25 июня 2023 года прошли первые дебаты в рамках внеочередных президентских выборов. Особенностью встречи стало отсутствие участников предвыборной гонки. Программу кандидатов отстаивали их представители и помощники.

Основными темами дискуссии стали: экономические проекты и социальное развитие страны.

Трансляция дебатов проходила с переводом на каракалпакский, русский и английский языки.

Впервые формат предвыборных дебатов был опробован в Узбекистане в 2021 году. Тогда аудитория раскритиковала их из-за некачественного перевода и зачитывания предвыборных материалов представителями кандидатов с листа.

До голосования на выборах 9 июля 2023 года запланировано проведение еще одних дебатов.

В досрочных выборах президента Узбекистана участвуют четыре кандидата:

- Абдушукур Хамзаев от Экологической партии Узбекистана;

- Улугбек Иноятов от Народно-демократической партии;

- Робахон Махмудова от партии "Адолат";

-Шавкат Мирзиеев - действующий президент Узбекистана, выдвинут кандидатом от Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) и Демократической партии ("Миллий тикланиш").

Эксперты отмечают, что интриги на досрочных выборах президента Узбекистана не будет. Основной кандидат пользуется серьезной поддержкой избирателей после конституционного референдума в апреле 2023 года.

Источник - ia-centr.ru
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