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|Ни один кандидат не пришел на предвыборные дебаты в Узбекистане
07:46 27.06.2023
НИ ОДИН КАНДИДАТ НЕ ПРИШЕЛ НА ПРЕДВЫБОРНЫЕ ДЕБАТЫ В УЗБЕКИСТАНЕ
В Узбекистане 25 июня 2023 года прошли первые дебаты в рамках внеочередных президентских выборов. Особенностью встречи стало отсутствие участников предвыборной гонки. Программу кандидатов отстаивали их представители и помощники.
Основными темами дискуссии стали: экономические проекты и социальное развитие страны.
Трансляция дебатов проходила с переводом на каракалпакский, русский и английский языки.
Впервые формат предвыборных дебатов был опробован в Узбекистане в 2021 году. Тогда аудитория раскритиковала их из-за некачественного перевода и зачитывания предвыборных материалов представителями кандидатов с листа.
До голосования на выборах 9 июля 2023 года запланировано проведение еще одних дебатов.
В досрочных выборах президента Узбекистана участвуют четыре кандидата:
- Абдушукур Хамзаев от Экологической партии Узбекистана;
- Улугбек Иноятов от Народно-демократической партии;
- Робахон Махмудова от партии "Адолат";
-Шавкат Мирзиеев - действующий президент Узбекистана, выдвинут кандидатом от Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) и Демократической партии ("Миллий тикланиш").
Эксперты отмечают, что интриги на досрочных выборах президента Узбекистана не будет. Основной кандидат пользуется серьезной поддержкой избирателей после конституционного референдума в апреле 2023 года.