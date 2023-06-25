Ни один кандидат не пришел на предвыборные дебаты в Узбекистане

07:46 27.06.2023

НИ ОДИН КАНДИДАТ НЕ ПРИШЕЛ НА ПРЕДВЫБОРНЫЕ ДЕБАТЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

В Узбекистане 25 июня 2023 года прошли первые дебаты в рамках внеочередных президентских выборов. Особенностью встречи стало отсутствие участников предвыборной гонки. Программу кандидатов отстаивали их представители и помощники.



Основными темами дискуссии стали: экономические проекты и социальное развитие страны.



Трансляция дебатов проходила с переводом на каракалпакский, русский и английский языки.



Впервые формат предвыборных дебатов был опробован в Узбекистане в 2021 году. Тогда аудитория раскритиковала их из-за некачественного перевода и зачитывания предвыборных материалов представителями кандидатов с листа.



До голосования на выборах 9 июля 2023 года запланировано проведение еще одних дебатов.



В досрочных выборах президента Узбекистана участвуют четыре кандидата:



- Абдушукур Хамзаев от Экологической партии Узбекистана;



- Улугбек Иноятов от Народно-демократической партии;



- Робахон Махмудова от партии "Адолат";



-Шавкат Мирзиеев - действующий президент Узбекистана, выдвинут кандидатом от Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) и Демократической партии ("Миллий тикланиш").



Эксперты отмечают, что интриги на досрочных выборах президента Узбекистана не будет. Основной кандидат пользуется серьезной поддержкой избирателей после конституционного референдума в апреле 2023 года.