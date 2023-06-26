Украинская пропаганда: у нас чубы не вырастут! - И.Скрипка

08:07 27.06.2023 Украинский "юмор" давно уже приняло откровенно людоедский характер.



26.06.2023 | ИГОРЬ СКРИПКА



Конечно, в любых войнах и вообще конфликтах оценки "представителям сторон" предельно субъективны. Свои всегда рыцари без страха и упрека, "воины света", их не лучшие черты стараемся не замечать или в крайнем случае оправдывать, а противники – подлы, трусливы и вообще сосредоточение всех наихудших человеческих качеств. И пропаганда, которая все более превращается из вспомогательного средства борьбы в основное, работает исключительно в этом ключе.



И тем не менее, даже встав на позицию "наблюдателя с Марса", мыслимо ли представить, что в российские органы просто поступила бы петиция об установке памятника акуле, сожравшей человека, даже если это самый патентованный враг России?



А в Киеве это пожалуйста, на официальном сайте горадминистрации (где все петиции перед размещением, естественно, проходят предварительную модерацию) и под ней уже несколько тысяч подписей, при этом, что жертвой акулы в Египте стал обычный парень, вроде бы покинувший Россию из-за несогласия с СВО.



Думаю, памятник морской твари все-таки не поставят, а сведут дело к "шутке". Но ведь "чувство юмора", присущее отдельным индивидам и даже целым народам – также "зеркало души", очень четко характеризующее ее состояние (или вообще отсутствие).



А украинский "юмор" давно уже приняло откровенно людоедский характер. Достаточно вспомнить крайне популярную еще в 2014 "шутку" про "личинок колорадов" (о погибших детях Донбасса), которых, понятно, совершенно нечего жалеть, настоящая мода на флешмобы по "поеданию русских младенцев" (пока фигуральном, в виде тортов или брошенных в кастрюли кукол), компот "кровь русских младенцев" на кулинарном конкурсе в школе и т. п.



Показателен чудовищный скандал, вызванный заявлением журналиста RT Антона Красовского о том, что необходимо топить украинских детей, безнадежно отравленных бандеровской пропагандой. Высказывания Красовского вызвали не то что "дежурное" осуждение, а настоящий и искренний взрыв гнева и возмущения от всех лидеров общественного мнения. Мне больше всего понравился комментарий одного из самых патриотических каналов, связанного с ребятами с передовой: "Так у нас самих чубы вырастут".



Отнюдь не случайно "чубатый" юмор крутится вокруг самых чудовищных, немыслимых, вызывающих физическое отвращение у мало-мальски цивилизованного человека вещей – смерть детей и людоедство. Это классическое "Окно Овертона" – постепенное снижение восприятия того или иного "явления" от немыслимого до вполне допустимого и даже положительного.



Каннибальский юмор (не уверен, что настоящим каннибалам-дикарям с Новой Гвинеи свойственно нечто подобно) наглядно показывает, что требуемое "дно" уже достигнуто, причем, конечно, не только сугубо в сфере шуток и даже злорадства из-за любых бед и проблем "врагов".



Ведь немыслимо представить в России то, что давно стало повседневной обыденностью на Украине, – "мусорные люстрации", вываливание на неугодных кала, мочи, прочей грязи, привязывание к столбам скотчем и обязательно со спущенными штанами…



Никогда мы не будем глумится и паясничать, устраивать "коридоры позора" старикам, идущим в храм. Наши подпольщики никогда не будут подменять капельницы в украинском госпитале для военных, чтобы вызвать их смерть, а мы "восхищаться" их действиями. Такой эпизод в российском госпитале оказался фейком, сочиненным украинскими структурами психологической войны, но ведь показательно, с каким восторгом его восприняла украинская "целевая аудитория" (собственно, и придумали его для того, чтобы процесс "оскотинивания" не прекращался).



Все это новые украинские "традиции" имеют под собой одну основу – максимально унизить человека, заставить нести его не столько физические, сколько моральные страдания. Это не садизм "исконного" дикаря из джунглей, для которого моральные устои цивилизованного общества попросту совершенно незнакомы, это садизм именно полностью морально деградировавших людей, низведенных умелыми манипулятора до уровня ниже дикаря. Ведь дикарь, являющийся таковым по рождению и среде, в которой вырос, всяко будет более "цивилизован", чем тот, у кого человеческие качества удалили психологической "лоботомией".



Как обещал своим адептам Адольф Гитлер, "Я вас избавлю от химеры, именуемой совестью". Ведь все современное "украинство" – продукт чудовищного "эксперимента" Запада по расчеловечиванию целого народа, превращению его в инструмент, направленный против их геополического противника. Ведь нужны не добропорядочные граждане "европейской державы", а злобное, агрессивное и легко управляемое стадо.



Нужно было стадо дикарей не только потому, что им проще управлять, но в еще большей степени для решения задач, ради которых и был запущен "проект Украина" – быть "анти-Россией", постоянным источником для нее проблем и головной боли и, наконец, "боевыми холопами", точнее янычарами Запада.



И началась эта "работа" над тотальным оскотиниванием украинцев задолго до 2014 г., по глубоко разработанному плану, над которым работали не дилетанты, а "гроссмейстеры" психологических операций и нейролингвистического программирования (НЛП); начинавшемуся с "малого", в частности с легализации матерщины, в чем особенно преуспевали телеканалы, принадлежащие ближайшему партнеру Сороса на Украине, олигарху Пинчуку.



"Легализация" слов и выражений, которые не случайно называются "нецензурными", т. е. неупотребимыми в "приличном обществе", на подсознательном уровне подталкивает к постепенному отказу от любых моральных запретов и табу, которые мы впитываем, что называется, "с молоком матери".



Весьма показательно, что все созданные "промайдановские" телеграм-каналы городов Юго-Востока получили название "Х….й", причем для Центра и Запада Украины такие эпитеты не использовались. И понятно, что это был не местный "креатив".



ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:



"Война на Украине – не наша война"

Российское консульство на Аландских островах

Финляндия – Россия: чем грозит милитаризация Аландских островов?

А сам Евромайдан с его скачущим стадом стал уже одним из ее, увы, только промежуточных, результатов. Трудно не привести цитату из написанного одним российским блогером еще в 2012 году, до Евромайдана и так называемой "российской агрессии": "Накал, с которым свидомиты нападают на Россию, прямо пропорционален собственным неудачам в политике и экономике. Наши успехи в авиации и космонавтике вызывают злобную зависть, неудачи злобный восторг.



Трудно передать словами радость на грани оргазма, какую они испытывали, когда утонула "Булгария" (тогда погибло около 100 человек, включая много женщин и детей. – Авт.). А как они обсасывают наши беды и проблемы… Причем делают это шумно, демонстративно. Причина этого мне понятна. Им необходимо доказать, причем не столько окружающим, сколько самим себе, что отделение от СССР стало для них благом. И если факты этому противоречат, что ж, тем хуже для фактов".



Когда собственные успехи сводятся к самому большому в мире бутерброду с салом, остается лишь смаковать любые проблемы и неудачи в соседней России, подлинные и мнимые, не останавливаясь перед глумлением над любой трагедией с человеческими жертвами.



И продолжающиеся уже продолжительное время "танцы с бубном" вокруг трагического, но не имеющего никакого отношения к украинцам и их "проблемам" эпизода в Египте – показатель того, что процесс этой деградации достиг дна (или снизу еще по постучат?).



Правда, не без злорадства замечу, что определенная ответка Западу прилетела, когда в Европу хлынули украинские беженцы, метко названные "бешенцами", поразившие своими "манерами" даже видавших виды на фоне предыдущих волн из Африки и Центральной Азии европейских обывателей.



А ведь украинцев молва веками считала пусть и "себе на уме", но добродушным и миролюбивым народом. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687842420





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената встретился с Председателем Жогорку Кенеша Кыргызстана

- В Мажилисе поздравили журналистов с профессиональным праздником

- Законопроект "О государственных закупках" обсудили на заседании Общественной палаты

- С.Жумангарин поручил социально-предпринимательским корпорациям принимать системные меры по насыщению региональных рынков

- В Сенате обсуждают законы по возврату незаконно приобретенных активов

- Кадровые перестановки

- Встреча Си Цзиньпина и Блинкена: потерь нет

- Задержан бывший заместитель генерального директора АО "Озенмунайгаз"

- Рабочий график главы государства

