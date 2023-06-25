Очередной "болашакер" (Кудайбергенов) с 10-летним опытом работы забрался в кресло вице-министра национальной экономики Казахстана

08:36 27.06.2023

Назначен вице-министр национальной экономики Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.



Им стал 35-летний Бауыржан Кудайбергенов.



"Постановлением Правительства РК Кудайбергенов Бауыржан Алибекович назначен вице-министром национальной экономики РК", - сообщает пресс-служба правительства.



С февраля 2022 года по настоящее время он занимал должность советника премьер-министра.



Бауыржан Кудайбергенов окончил Евразийский национальный университет имени Гумилева, Южно-Казахстанский государственный университет имени Ауэзова, Университет Манчестера (Великобритания), Назарбаев Университет.



Трудовую деятельность начал инспектором отдела анализа и информатизации Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.



В 2012-2017 годах Кудайбергенов работал экспертом-аудитором, главным экспертом - государственным аудитором в структуре Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.



С 2018 по 2022 год занимал различные должности в отделе социально-экономического мониторинга Администрации Президента, отделе информационно-аналитического обеспечения канцелярии Первого Президента Казахстана.



Бауыржан Кудайбергенов обладатель стипендии "Болашақ", член Президентского молодежного кадрового резерва 2021 года.