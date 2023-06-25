|Очередной "болашакер" (Кудайбергенов) с 10-летним опытом работы забрался в кресло вице-министра национальной экономики Казахстана
08:36 27.06.2023
Назначен вице-министр национальной экономики Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
Им стал 35-летний Бауыржан Кудайбергенов.
"Постановлением Правительства РК Кудайбергенов Бауыржан Алибекович назначен вице-министром национальной экономики РК", - сообщает пресс-служба правительства.
С февраля 2022 года по настоящее время он занимал должность советника премьер-министра.
Бауыржан Кудайбергенов окончил Евразийский национальный университет имени Гумилева, Южно-Казахстанский государственный университет имени Ауэзова, Университет Манчестера (Великобритания), Назарбаев Университет.
Трудовую деятельность начал инспектором отдела анализа и информатизации Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
В 2012-2017 годах Кудайбергенов работал экспертом-аудитором, главным экспертом - государственным аудитором в структуре Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
С 2018 по 2022 год занимал различные должности в отделе социально-экономического мониторинга Администрации Президента, отделе информационно-аналитического обеспечения канцелярии Первого Президента Казахстана.
Бауыржан Кудайбергенов обладатель стипендии "Болашақ", член Президентского молодежного кадрового резерва 2021 года.