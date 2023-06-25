Здание Академии Генпрокуратуры Узбекистана повторно выставлено на аукцион

08:41 27.06.2023

На аукцион повторно выставлено здание Академии Генпрокуратуры Узбекистана, расположенное на улице Шахрисабз в Мирабадском районе Ташкента. Стартовая стоимость не изменилась - 171,47 млрд сумов.



Здание и сооружения Академии Генеральной прокуратуры, расположенные по улице Шахрисабз в Мирабадском районе Ташкента, повторно выставлены на продажу, сообщается на платформе E-auksion.



Объект уже выставляли на торги в январе, но имущество так и не было продано.



Общая площадь зданий составляет 9560 кв. м. Они расположены на территории 0,36 га. Стартовая цена не изменилась - 171,47 млрд сумов. При этом снижена сумма задатка с 5% до 1%.



Остальные условия остались без изменений. В частности, после продажи Академия Генпрокуратуры сможет пользоваться зданиями и сооружениями бесплатно в течение года. Покупатель должен оплатить не менее 35% от стоимости объекта, остальную часть суммы он может выплачивать в течение года.



Заявки принимаются до 3 июля, в этот же день в 10:00 состоится аукцион.



Напомним, в ноябре 2022 года указом президента на базе Академии Генеральной прокуратуры была образована Правоохранительная академия Узбекистана, где планируется организовать систему непрерывной подготовки кадров в сфере расследования преступлений с обеспечением тесной связи с практикой. Из документа следует, что у нее будет новое здание, которое, как ожидается, сдадут в эксплуатацию перед новым 2023/2024 учебным годом.