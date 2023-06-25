"Не сидите в кабинетах". Потешный КазПремьер Смаилов решил попугать чиновников

08:44 27.06.2023

"Не сидите в кабинетах". Премьер Смаилов пригрозил чиновникам кадровыми решениями



Премьер-министр Алихан Смаилов раскритиковал членов правительства из-за низких темпов подготовки к зимнему периоду и призвал их не сидеть в кабинетах, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На заседании правительства по подготовке к отопительному сезону премьер заявил, что уровень подготовки к отопительному сезону остается довольно низким.



"У нас достаточно времени до начала отопительного сезона. Есть фиксированный график ремонтов. Но мы уже видим ряд недостатков в работе акиматов и центральных органов власти. Некоторые откладывают ремонт на следующий год. Необходимо усилить ответственность владельцев объектов энергетики. Подготовку к отопительному сезону оцениваю как неудовлетворительной. Ответственные заместители первых глав, акиматов и министерств не должны сидеть в кабинете, а должны быть в центре всей работы. Надо оперативно решать все возникающие вопросы прямо на объектах ремонта. Времени на раскачку у нас не осталось - уже заканчивается июнь", - заявил Алихан Смаилов.



По его словам, системным оператором, компанией KEGOC, утверждены ремонтные работы на ТЭЦ, но во многих регионах они идут с отставанием, а в отдельных случаях – переносятся на следующий год.



"Например, на Атырауской ТЭЦ не начат капитальный ремонт турбин. Срыв составил 60 дней. Не начат текущий ремонт котла на ТЭЦ в Рудном, срыв - 45 дней. На ГРЭС-1 города Темиртау запланированный капитальный ремонт котла вообще отменен. И таких примеров, к сожалению, немало. Подобный подход недопустим. Надо повысить ответственность владельцев энергообъектов. Определить жесткие встречные обязательства", - сказал Алихан Смаилов.



Он отметил, что строительный сезон очень короткий, поэтому риск не успеть при подготовке к зимнему периоду остается высоким.



"Если ситуация до конца лета не улучшится, будут приняты кадровые решения в отношении ответственных лиц", - подчеркнул премьер.



Ранее премьер-министр Алихан Смаилов напомнил о значительном росте количества аварий минувшей зимой. Их причиной он видит многолетний формальный подход акиматов при подготовке к отопительному сезону.