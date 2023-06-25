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Кухня стран Центральной Азии: особенности и популярные блюдаКухня стран Центральной Азии: особенности и популярные блюда
12:43 27.06.2023

Кулинарные традиции Центральной Азии известны во всем мире. Богатство вкусов складывается из гармоничного сочетания натуральных специй и натуральных ингредиентов. Простые рецепты центральноазиатской кухни делают ее популярной далеко за пределами региона.

Популярные блюда Центральной Азии

Одним из самых популярных блюд в странах региона остается плов. В плове сочетается умеренная жирность мяса, рассыпчатость риса, аромат приправ и зелени. Он готовится практически из всех видов мяса и подается со свежим овощным салатом и плоскими лепешками.

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Еще одним популярным блюдом в Центральной Азии является самса. Региональные различия присутствуют не только в приготовлении, но и в названии блюда. Так, в Таджикистане она будет называться "самбуса", а в Узбекистане и Туркменистане – "сомса". Ее выпекают в тандыре, используя в качестве начинки говядину, баранину, тыкву или картофель.

Другое известное центральноазиатское блюдо – лагман, особенно любим в Узбекистане, Казахстане и Киргизии. Это суп или рагу, приготовленное на основе длинных лапшичных изделий, мяса (обычно говядины или баранины) и овощей. Лагман обладает ярким ароматом и разнообразием вкусовых оттенков благодаря добавлению куркумы, зиры и чеснока. Блюдо часто украшается свежей зеленью и подается горячим.

Одним из самых любимых десертов или закусок в Центральной Азии являются – баурсаки. Баурсаки жарят во фритюре или масле до золотистой корочки. К столу их подают с медом, вареньем или домашней сметаной. Во многих странах баурсаки выступают в роли важного атрибута праздничного дастархана.

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Особенности центральноазиатской кухни

Национальные блюда стран Центральной Азии имеют целый ряд особенностей, но во многих из них широко используются рис и овощи.

В узбекской кухне отражено влияние тюркской и персидской культур, что делает ее разнообразной как по продуктам, так и по способам приготовления. В кухне Казахстана отражены кочевые традиции казахского народа – широко используются баранина и конина, а также напитки, которые не испортятся при длительном хранении – кумыс и шубат.

Отличительной чертой блюд киргизской кухни является то, что почти все они готовятся исключительно из свежих продуктов, их редко запасают впрок. Национальная кухня таджиков, как и кулинария каждого из народов центральноазиатских стран, имеет свои характерные особенности. Ее основу составляют рецепты мясных блюд, но здесь, в отличие от казахской и киргизской кухонь, гораздо больше используют овощи и специи.

Туркменская национальная кухня схожа с кухнями других среднеазиатских народов по технологии и ассортименту продуктов, но отличается своими способами приготовления.

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687858980


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