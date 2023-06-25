Как бороться с русофобией - и что она вообще такое? - СП

12:44 27.06.2023 Как бороться с русофобией - и что она вообще такое?

Какую пользу россиянам и соотечественникам может принести новый закон, предложенный в Госдуме



Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Александр Сегал

Андрей Дмитриев

Михаил Игнатов



В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за русофобию. О начале проработки норм по данному вопросу заявила вице-спикер нижней палаты российского парламента Ирина Яровая.



По ее словам, депутаты намерены защищать от русофобии не только граждан России, но и соотечественников, которые проживают за рубежом.



К нарушениям прав по национальному признаку Яровая отнесла ограничения в использовании русского языка, снятие показа театральных постановок, отказ в медпомощи, в трудоустройстве. По ее мнению, русофобию чаще всего проявляют чиновники, а потому ответственность должна лечь на них.



"Должностные лица насаждают человеконенавистническую идеологию и предлагают на территории своих стран действовать неправомерно и преступно, массово дискриминировать в правах россиян и соотечественников", - пояснила Яровая.



В прошлом месяце с инициативой о введении ответственности за русофобию уже выступал заместитель главы Минюста Андрей Логинов. Он счел важным закрепить это понятие в законе и сформировать механизм предупреждения враждебной к России информации. Необходимость законодательных изменений он обосновал рассказом об избиении в Нидерландах шестилетнего мальчика - несмотря на то, что полиция Нидерландов этот случай опровергает.



В реальности случаев агрессии по отношению к россиянам или этнически русским, их дискриминации в Европе в последнее время зафиксировано немало.



Но вот вопрос, что мы можем сделать, если речь о конфликтах в других странах между гражданами этих стран? Кого считать "соотечественниками"? Обычно под этим термином понимают лиц, которые были гражданами СССР и теперь проживают на территории постсоветских стран, приняв гражданство этих стран либо став лицами без гражданства. Нужна ли им защита от русофобии?



Да и что мы можем сделать в правовом поле других стран? Не получится ли так, что закон будет направлен в первую очередь на Россию и ее граждан, и стает инструментом борьбы с оппозицией, которую можно будет обвинять еще и в русофобии? Нужен ли такой закон, ведь есть соответствующие статьи в УК…



- Да, нужен, - уверен доктор философских наук, зав. кафедрой социологии и управления БГТУ им. В.Г. Шухова Михаил Игнатов.



- Нам нужно самих себя защищать. Нам надо вычистить все русофобское начало в нашей массовой культуре, все осквернение памяти предков, все, что направлено против нас. Это нормальная позиция. Если бы, к примеру, американец сжег флаг своей страны, то он бы сел в тюрьму. А у нас до недавнего времени чуть ли не все что угодно можно был творить с государственной символикой. И это лишь малая доля. Взять, к примеру, тот же "отечественный" Яндекс, который в своих сервисах без зазрения совести размещает русофобские песни. Примеров масса. Если мы не будем отстаивать свою честь, у нас ее не будет.



"СП": Кого считать "соотечественниками"? Тем более, если они граждане других государств. Нужна ли им защита от русофобии?



- Всех, у кого есть гражданство РФ или родственник здесь. И да, им нужна защита от русофобии. То беспрецедентное давление, которое испытывают наши соотечественники за границей сейчас - это что-то уникальное. Возможно, только еврейский народ такое испытывал ранее.



"СП": А что такое вообще русофобия? Что можно подвести под это определение? Яровая считает нарушением прав по национальному признаку ограничения в использовании русского языка, снятие показа театральных постановок, отказ в медицинской помощи, трудоустройстве и др. А вы что считаете?



- К тому, что предлагает Яровая считать русофобией, я бы еще добавил намеренное искажение истории не в нашу пользу, осквернение наших памятных мест. Снос памятников, посвященных подвигу Советского солдата, отказ от общей истории - это зло, которому необходимо противостоять.



"СП": С предложением о введении ответственности за русофобию выступил в начале мая замглавы Минюста России Андрей Логинов. Он призвал закрепить это понятие в законодательстве и сформировать механизм предупреждения враждебной к России информации. И что это может быть за механизм?



- Запрет на работу на территории РФ, ведение бизнеса и прочих вариантов получения прибыли. Это самое действенное. И лишение гражданства, в случае если оно было.



"СП": Нет ли ощущения, что новый закон просто станет очередным инструментом борьбы с оппозицией? Можно ли отличить русофобию от конструктивной критики власти?



- У нас в законе все прописано - когда критика конструктивная, а когда призывы к экстремизму и т. д. Воспитанный и образованный человек не испытывает проблем с донесением "критической" информации. А оголтелый оппозиционер только и умеет разжигать.



- Инициатива по закону о русофобии вызывает двойственные эмоции, - говорит редактор портала "АПН - Северо-Запад" Андрей Дмитриев.



- С одной стороны, проблема налицо, дискриминация русских в разных странах идет полным ходом, по идее надо как-то реагировать. С другой, как это будет выглядеть на практике? Допустим, где-то в Великобритании русского ребенка не взяли в школу. Возбуждается уголовное дело на министра образования, на премьер-министра? Они просто посмеются над этим.



В общем, по итогу вполне может выйти очередная пиаровская погремушка, когда депутаты грозят покарать русофобов, а по факту ничего не изменится.



- Закон откровенно глупый- считает политконсультант, кандидат философских наук Александр Сегал.



- Вот что, нельзя обойтись без специального термина? Есть же Статья 282. УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", в особенности часть 2.



Когда заходит речь о защите чиновников как "социальной группы" - ее легко используют. А тут вдруг потребовался отдельный закон? Тогда нужно принимать 100 с лишним законов о фобиях: татаро-, лезгино-, чуваше- и т. д. Ну или четко разграничить, где имеется в виду этническая принадлежность, а где - государственная, т.е. принадлежность к русскому суперэтносу (по Гумилеву). Но тогда надо возвращаться к терминологии "великороссы" как этнос, а "русские" - как суперэтнос - все жители России. Готовы к этому? Нет? Тогда пусть поспешают медленно, проводят переучивание населения (это лет 15) - или ждут очередных напрягов. Ибо под этот расплывчатый термин можно подвести что угодно - от Пушкина с его "русским бунтом" и Лермонтова с его "странною любовью" - до фельетона о состоянии дорог. Источник - СвободнаяПресса

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