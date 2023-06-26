МВД Таджикистана предложило $30 тысяч за информацию о похищении зампреда "Ориенбанка"

17:23 27.06.2023

Министерство внутренних дел Таджикистана предложило вознаграждение в размере $30 тысяч за сведения о похищении заместителя председателя "Ориенбанка" Шухрата Исматуллоева. При этом правоохранители гарантируют безопасность лиц, содействующих следствию, говорится в сообщении ведомства.



По данным МВД, вечером 23 июня на улице Закариеи Рози в Душанбе четверо неизвестных напали на Исматуллоева и насильно усадили в автомобиль Hyundai Sonata черного цвета с полностью тонированными стеклами. Судя по камерам видеонаблюдения, машина, проехав через территорию махаллей "Лучоб" и "Чагатай", выехала из города.



"По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся предварительное расследование и оперативно-розыскные мероприятия", - добавили в МВД.

Радио "Озоди" (таджикское бюро Радио Свобода, признанного в РФ иноагентом) утверждает, что операция по поиску зампреда "Ориенбанка" ведется в разных частях Душанбе, у западных и северных ворот столицы наблюдается увеличение числа сотрудников правоохранительных органов.



Издание уточняет, что Шухрат Исматуллоев - брат бывшего генерального директора авиакомпании "Таджик Эйр" Дилшода Исматуллозода, а также лицо, приближенное к главе "Ориенбанка" и Хасану Абдуллозода - родственнику президента Таджикистана Эмомали Рахмона. По информации некоторых источников, Исматуллоев, много лет занимавший должность заместителя председателя финансовой организации, фактически был ее руководителем.



О другом подобном инциденте в Таджикистане сообщалось 20 июня. Генеральная прокуратура республики подтвердила, что задержала помощника начальника Управления по борьбе с организованной преступностью МВД республики Акмала Юсуфзода по подозрению в похищении человека. По данным следствия, чиновник с родственником на почве ревности решили наказать университетского преподавателя Исмоила Рахмонова. Отвезя за город, злоумышленники связали ему руки и выбросили в реку. Тело педагога до сих пор не найдено.