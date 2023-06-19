Судьба китайской стратегии Кремля: от Сталина до Путина. Договоры с Поднебесной, которые изменили мир, - Ю.Тавровский

19:16 27.06.2023 19.06.2023



Об авторе: Юрий Вадимович Тавровский – китаист, писатель.



Китайскую тематику Сталин держал в поле зрения еще с 1920-х годов. Он при обсуждении происходящего руководством ВКП(б) и Коминтерна высказывался по вопросам создания Компартии Китая в 1921 году, оказания поддержки правительству Сунь Ят Сена в Кантоне, создания там военной школы Вампу.

В то время Китай рассматривался в Москве как перспективный театр для развертывания мировой революции. Выразителем этой точки зрения был Троцкий. После его отстранения от власти и усиления позиций Сталина акцент стал переноситься на национальные интересы Советской России, обеспечение ее безопасности. Именно эти соображения легли в основу китайской стратегии советского руководителя. Наиболее рельефно она отразилась в договорах СССР с правительствами Китая, которые были заключены в 1937, 1945 и 1950 годах.



Стратегия отсрочки



7 июля 1937 года японские войска спровоцировали столкновение на линии соприкосновения с китайскими частями. Как всегда, без объявления войны японцы сразу развернули широкомасштабное наступление. К концу года они заняли Тяньцзинь, Шанхай и десятки других городов в многонаселенных и экономически развитых районах Центрального Китая. В то время западные державы рассматривали правительство Китая во главе с Чан Кайши как второсортное. Они даже не осудили японскую агрессию в Лиге Наций. Получить реальную помощь в борьбе с агрессорами китайцы смогли только от Советского Союза. 21 августа, через шесть недель после начала тотальной фазы войны, в Нанкине был подписан Советско-китайский договор о ненападении.



Решение подписать этот документ далось Москве непросто. Не были забыты нападения на КВЖД в 1929 году и более ранние провокации, убийства дипломатов и граждан в Кантоне, Шанхае и других городах. Позиция Чан Кайши все еще была сомнительной для Москвы из-за его ярого антикоммунизма. Исключительно важно было также не дать повод Токио осложнить ситуацию на советском Дальнем Востоке.



В 1936 году Токио заключил Антикоминтерновский пакт с Берлином. Москва и без того уже участвовала в необъявленной войне с Германией на фронтах Гражданской войны в Испании. Однако Сталин решил рискнуть, он считал помощь Китаю столь же важной, сколь и поддержку республиканской Испании. Операции в Испании в кремлевских документах кодировались "помощь Икс", а Китаю – "помощь Игрек". Советская стратегия тех лет состояла в том, чтобы за счет гибридных войн на Западе и Востоке отсрочить нападение на СССР. Эта стратегия в полной мере сработала именно в Китае.



СССР сразу выделил Китаю кредит в объеме 50 млн долл., размеры последовавших кредитов достигли нескольких сот миллионов. 14 сентября 1937 года в Москве были согласованы перечень и сроки поставок техники. Той же осенью через советскую Среднюю Азию и китайский Синьцзян пошли караваны с оружием, были построены автодороги, аэродромы, сборочные заводы. За первые четыре года китайско-японской войны Китай получил от нас 1285 самолетов, 1600 артиллерийских орудий, 82 танка, 14 тыс. пулеметов, 110 тыс. винтовок, а также другое оружие и снаряжение.



С весны 1938 года в разработке планов и боевых действиях участвовали тысячи советских военных, офицеров и генералов. Среди них были будущие маршалы Чуйков, Рыбалко, Батицкий, Жигарев. Китайская авиация была почти уничтожена, с японскими пилотами сражались 3665 советских летчиков. 211 из них погибли, 14 пилотов стали Героями Советского Союза. Неоценимой помощью Китаю и фактическим участием СССР в войне стали стратегические операции Красной армии в районе озера Хасан в 1938 году и реки Халхин-Гол в 1939 году.



Помощь СССР на самом трудном этапе войны позволила китайскому правительству удержать ситуацию под контролем, навязать японцам череду изматывающих сражений на огромной территории. Но главное – Китай поверил в возможность сопротивляться и не капитулировал. А такой вариант развития событий был вполне возможным. В руководстве партии Гоминьдан и среди военачальников на фоне поражений первых месяцев войны усилились прояпонские и антикоммунистические настроения, сформировалась группа сторонников капитуляции.



Еще недавно входившие в высшее руководство Гоминьдана Ван Цзинвэй и Чжоу Фохай побывали с секретным визитом в Токио и согласились возглавить марионеточный режим со столицей в Нанкине. 30 марта 1940 года было создано Центральное правительство Китая. Под номинальный контроль китайских власовцев японцы отдали практически все оккупированные китайские земли, за исключением Маньчжоу-го. Это был большой успех Токио, который "откусил больше, чем мог переварить". Теперь правительству Чан Кайши и ставшим его союзником войскам Компартии противостояла не только почти двухмиллионная японская армия, но и 800-тысячные войска прояпонского Центрального правительства.



Стратегический расчет Сталина при подписании с Китаем Договора о ненападении оправдался. Советскому Союзу не пришлось воевать на два фронта. С началом германской агрессии против СССР в Москве ожидали японского удара, готовились к нему. Однако распыление сил на китайском театре военных действий, а также память о поражениях Квантунской армии в 1938 и 1939 годах убедили токийскую Ставку в нецелесообразности нанесения ударов по Сибири и Дальнему Востоку. Запланированное на 29 августа 1941 года нападение откладывалось под разными предлогами.



Фактически сопротивление восточных союзников – армии Китая и действовавших параллельно войск Компартии Китая – сразу стало вторым фронтом, которого Москва еще не один год ждала от западных союзников. Зимой 1941–1942 годов совпали две первые победы Второй мировой войны: разгром немцев под Москвой и успешная оборона крупного города Чанша. Сыгравшие важнейшую роль под Москвой и Ленинградом сибирские дивизии отправились на Запад после получения Кремлем информации об отсрочке японского нападения "до окончательного решения китайского инцидента".



Обретение нового статуса



Советско-китайский договор о дружбе и союзе был заключен 14 августа 1945 года сроком на 30 лет. Он был первым международно-правовым документом, который отражал новый статус Китайской Республики как одной из стран – победительниц во Второй мировой войне. Документ фиксировал итоги войны и обеспечивал реализацию Ялтинских соглашений 1945 года.



Понесенные СССР колоссальные людские и экономические потери и его решающий вклад на Западе и на Востоке были частично компенсированы согласием союзников в Ялте на основные требования Москвы, включая те, которые относились к Дальнему Востоку. Эти уступки были отражены в дополнительных соглашениях к договору. Уступки правительства Гоминьдана и лично Чан Кайши стали выражением благодарности Китая за помощь в создании и укреплении современной армии в 1920–1930-е годы, в отражении японской агрессии и за разгром Квантунской группы армий, несколько десятилетий оккупировавшей северо-восток Китая. Кроме того, Чан Кайши добивался невмешательства СССР в гражданскую войну, которая была неизбежна после капитуляции Японии.



Полномасштабная гражданская война началась в 1946 году, ее исход был неясен, хотя симпатии Москвы были на стороне Компартии. Она не имела официального международно-правового статуса, он был закреплен за Национальным правительством Китая со столицей в Чунцине. Мао Цзэдун, все еще оставаясь в пещерном убежище вблизи городка Яньань на северо-западе Поднебесной, не мог подписывать международные документы. В Москве должны были считаться с возможностью победы поддерживаемых США войск Китая. Этот вариант был близок к реализации уже в 1947 году, когда правительственные войска одержали ряд крупных побед и даже захватили Яньань, где находилась резиденция Мао Цзэдуна. Вооруженные полученным от СССР трофейным японским оружием войска коммунистов отступали и в Маньчжурии, ставшей главной базой КПК. Сталин даже предлагал тайно эвакуировать Мао Цзэдуна и других руководителей на советскую территорию.



Одобряя договор 1945 года, Сталин рассматривал предусмотренное в нем установление контроля СССР над военным портом Порт-Артур, соседним гражданским портом Далянь, над КВЖД, ее южным ответвлением ЮМЖД и другой собственностью как восстановление исторической справедливости и прав России, утраченных по итогам Русско-японской войны и условиям Портсмутского договора 1905 года.



С большим трудом удалось закрепить суверенитет Монгольской Народной Республики, которой Москва оказывала разнообразную поддержку с первых дней советской власти. В то же время Сталин не выдвигал претензий на Маньчжурию и Синьцзян, в развитие которых Россия и Советский Союз внесли большой вклад. На завершающей стадии тихоокеанской войны Москва вполне могла бы высказать западным союзникам соответствующие пожелания и найти веские аргументы для Чан Кайши.



Таким образом, Договор о союзе и дружбе 1945 года был изначально компромиссным, переходным документом. Он зафиксировал реалии глобальной расстановки сил и неясность перспектив событий в Китае. Договор также подтвердил традицию союза двух наций и создал заделы для новых отношений.



Оформление военно-политической связки



1 октября 1949 года в Пекине была провозглашена Китайская Народная Республика. 2 октября Советский Союз стал первым государством, признавшим единый Китай под руководством Коммунистической партии. К тому времени военно-политическая ситуация в мире и в Поднебесной сильно изменилась по сравнению с августом 1945 года, когда был подписан Советско-китайский договор о дружбе и союзе.



После создания 4 апреля 1949 года военного блока НАТО мир окончательно раскололся на два лагеря, противостоящих в холодной войне. До образования Организации Варшавского договора оставалось еще несколько лет, но социалистический лагерь в Восточной Европе уже был реальностью. Оба лагеря располагали современными вооруженными силами с богатым опытом боевых действий.



После успешного испытания 29 августа 1949 года советской атомной бомбы Запад потерял важное стратегическое преимущество над Востоком. Напряженность между Западом и Востоком нарастала, вероятность третьей мировой войны росла на глазах.



К тому времени в Китае произошли события, менявшие мировой баланс сил. Войскам КПК удалось переломить неблагоприятную ситуацию 1946–1947 годов и с осени 1948-го перейти в мощное наступление. Спустя год почти вся территория страны находилась под контролем Пекина, где в марте 1949 года обосновалось руководство коммунистов.



С провозглашением КНР стало очевидно, что на востоке Евразии возник мощный плацдарм социалистического лагеря, уравновешивавший НАТО. Было необходимо оформить военно-политическую связку СССР и его нового союзника, закрепить переход 600-миллионного Китая в лагерь социализма. Задача была выполнена во время пребывания Мао Цзэдуна в Москве с подписанием 14 февраля 1950 года Советско-китайского договора о дружбе, союзе и взаимной помощи.



Складывание мировой социалистической системы вокруг СССР воспринималось лидерами Запада как реальность, не совместимая с их жизненными интересами. По периметру соцлагеря укреплялись военные базы. Разрабатывались планы ядерных атак. Непосредственная опасность нависла и над Китаем. США не устраивала победа коммунистов, строились планы возвращения на материк войск Гоминьдана, закрепившихся на Тайване. Завершению гражданской войны и захвату Тайваня войсками НОАК помешали корабли ВМС США. В полной готовности к интервенции были американские войска, размещенные на Тайване, на тихоокеанских островах, в Японии и Южной Корее.



О степени готовности США к борьбе с красным Китаем красноречиво говорят события корейской войны 1950–1953 годов. Американцы за считаные недели отмобилизовали и перебросили ударный контингент, достаточный не только для разгрома войск Северной Кореи, но и для уничтожения десятков тысяч китайских "народных добровольцев". Американцы не пересекли отделявшую Корею от Китая пограничную реку Ялуцзян из-за массового героизма китайских воинов. 197 тыс. из них отдали в этом противостоянии свои жизни. Призывы некоторых американских должностных лиц сбросить атомные бомбы на китайские города были отвергнуты ввиду надежности прикрывавшего китайцев щита советских ВВС и наличия у Москвы атомной бомбы.



Корейская война стала первым прямым столкновением США и КНР на поле боя. Она же может рассматриваться как репетиция третьей мировой войны. Не будет преувеличением сказать, что полномасштабное нападение Америки на Китай и фронтальное столкновение двух глобальных систем было предотвращено именно советско-китайским договором, заключенным за несколько месяцев до начала этой войны. Ни в Пекине, ни в Вашингтоне не сомневались в надежности союза СССР и КНР, в решимости Москвы выполнить взятые на себя обязательства. Сталин рассматривал КНР как важнейшего стратегического союзника в вероятной мировой войне. Его китайская стратегия еще раз оказалась правильной.



Идеологическая близость двух правящих коммунистических партий была для Сталина менее важна, чем интересы национальной безопасности Советского Союза, которые существенно укреплялись за счет приобретения нового мощного союзника.



Мао Цзэдун же надеялся за счет союзнических отношений с СССР защититься от возможной контратаки с Тайваня при поддержке Америки, укрепить ослабленный войной с Японией и гражданской войной Китай, использовать успешный советский опыт послевоенного восстановления и строительства социализма, получить всестороннюю помощь и обеспечить процветание Поднебесной. Обе стратегии отвечали национальным интересам двух стран, дополняли друг друга и были в основном реализованы.



Положения нового союзного договора обрастали плотью не только на поле боя. Советский Союз последовательно выполнял условия подписанных в Москве договора и дополнительных соглашений. Так, КНР были в течение нескольких лет возвращены все права на КЧЖД (КВЖД), военно-морские базы в Порт-Артуре и Даляне. Китай безвозмездно получил также советское имущество и оборудование этих объектов.



Своим жертвенным участием в корейской войне КНР подтвердила готовность стать для СССР "вторым фронтом" в случае глобального столкновения лагерей социализма и капитализма. Этим во многом объясняется решение Сталина расширить программу всесторонней помощи обескровленной Поднебесной. Создание современной китайской экономики происходило по тем же лекалам, по которым параллельно шло восстановление советского народного хозяйства.



Сотни советских специалистов помогали закладывать основы плановой экономики, составляли первый пятилетний план. При этом акцент делался на создание военного потенциала. Возникали отрасли тяжелой промышленности и машиностроения, о которых в Поднебесной раньше слыхом не слыхивали. Развернулась ядерная программа, строился военно-морской флот. Москва обязалась построить и реконструировать 50 крупных промышленных объектов. Пекин единовременно получил льготный кредит в 300 млн долл.



По советским образцам развернулось создание системы высшего образования, научных учреждений, системы государственного управления, судебной системы, вооруженных сил и органов госбезопасности. Во всех этих областях действовали советские специалисты, некоторые из них были в ранге министров. Это повышало эффективность помощи, ускоряло темпы строительства социализма, ведь большинство "кадровых работников" КПК оставались тогда полуграмотными. Важность советской помощи возрастала в условиях торгово-экономической блокады Китая со стороны западных стран.



Спад и снова подъем



Приоритетность национальных интересов над идеологией в политике Кремля заметно ослабла после кончины Сталина в 1953 году. Начавшаяся критика покойного вождя и попытки наладить мирное сосуществование с Западом насторожили Мао Цзэдуна, который разглядел опасность проецирования новаций кремлевского руководства на его режим, скопированный со сталинского. Он также учитывал перспективу уменьшения для Москвы значения стратегических отношений с Пекином.



Советская помощь по инерции продолжалась и даже нарастала в начале руководства Никиты Хрущева. В 1953–1954 годах были подписаны соглашения о строительстве и реконструкции 156 крупных промышленных предприятий. Выделены дополнительные кредиты. В 1956 году началась безвозмездная передача свыше 1400 проектов промышленных предприятий и свыше 24 тыс. комплектов научно-технической документации. Одновременно подспудные комплексы и обиды младшего брата в китайском руководстве вырвались наружу после ХХ съезда КПСС. Центр тяжести двусторонних отношений стал смещаться в область идеологических разногласий.



Деградация связей к 1960 году привела к завершению тесного взаимодействия. Этот процесс продолжался от одного кризиса к другому и завершился пограничными столкновениями 1969 года. Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи формально был разорван в 1979 году по инициативе Дэн Сяопина, который именно тогда восстановил дипломатические отношения с Вашингтоном и предложил в ходе своей поездки по Соединенным Штатам сделать КНР союзником Запада. Дэн Сяопин исходил из национальных интересов Поднебесной, полностью отбросив идеологические соображения. Он выбрал "кошку, которая ловила мышей" ради ускорения восстановления Китая после разрушительных экспериментов Мао Цзэдуна.



Основанная на приоритете национальных интересов китайская стратегия Сталина на наших глазах приобрела второе дыхание в политике президента Владимира Путина. Действующий договор с Китаем был подписан им в первые месяцы руководства Россией в 2001 году. Отношения стратегического партнерства развивались в течение всего периода его руководства. С началом холодной войны Запада одновременно против России и Китая в 2018 году они наполнились реальным содержанием. В последние месяцы Путин и Си Цзиньпин приступили к "боевому слаживанию" в совместном противостоянии Западу. Россия и Китай снова стали друг для друга "вторым фронтом". Источник - НГ

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