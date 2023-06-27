Эрдоган пытается навязать НАТО свои правила географии, - Игорь Субботин

19:58 27.06.2023

27.06.2023



Спор Турции и Швеции осложнил внутренние дискуссии альянса



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



В преддверии июльского саммита НАТО представители Турции, Швеции и руководства альянса намерены провести внеплановые переговоры в Бельгии. Повод дает сохраняющийся скептицизм президента Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу проблемы с заявкой Стокгольма на вступление. Несмотря на ожидания, что Анкара смягчит свои подходы к взаимодействию с западными странами после всеобщих выборов, она показала другую модель поведения. Козырем Швеции в этом споре, впрочем, может оказаться интерес ее антикоррупционных структур к делу, в котором фигурирует сын Эрдогана.



О новых требованиях Эрдогана в адрес НАТО сообщило издание Al-Monitor. Они возникли в ходе дискуссии о разработке альянсом подробного военного плана на случай эскалации с Россией.



По сведениям Al-Monitor, Анкара выступила за то, чтобы в документации стратегически важные проливы Босфор и Дарданеллы были обозначены как Турецкие проливы. Этим республика, судя по всему, обескуражила союзников. Наблюдатели выражают уверенность, что использование такого названия вместо нейтрально звучащих Проливов может иметь юридические последствия, которые дадут Турции возможность установить более уверенный контроль над водными маршрутами, чем тот, которым она обладает сейчас, и ослабить интересы условного Запада.



То, что претенциозность Анкары застопорила обсуждение стратегического натовского проекта, агентство Reuters со ссылкой на источники раскрыло еще в середине июня. Тогда главы оборонных ведомств стран – участниц альянса обсуждали в Брюсселе разработку первого с окончания холодной войны плана на случай ужесточения конфронтации с Россией. Турецкая сторона выдвинула в рамках этих дискуссий особое требование, касающееся содержащихся в документации формулировок по поводу границ Кипра и некоторых других спорных территорий. "Несмотря на то что планы не были официально одобрены, ожидается, что они станут частью результатов саммита в июле", – заявил, впрочем, высокопоставленный представитель США.



Не исключено, что для турецкого руководства это превратилось в новую возможность оказания политического давления на Запад в условиях продолжающегося торга о возможном членстве Швеции. Как заявил Эрдоган в недавнем телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, его страна конструктивно взаимодействует со Стокгольмом, однако не видит большого прогресса в его "борьбе с терроризмом" из-за того, что сторонники леворадикальной Рабочей партии Курдистана (РПК) беспрепятственно проводят свои митинги и шествия в шведской столице. Турецкий лидер посетовал, что на этом фоне даже попытки скандинавской страны ужесточить свое антитеррористическое законодательство не выглядят убедительно.



До июльского саммита в Вильнюсе представители Турции, Швеции и НАТО должны провести внеплановую встречу, которая должна внести ясность в проблему расширения альянса на север, однако уже сейчас понятно, что Анкара, по-видимому, добивается более широких уступок по экстрадиции из Стокгольма тех людей, на которых она наклеила террористический ярлык.



Тем не менее у скандинавского государства появилась собственная возможность усмирить Эрдогана. Накануне Reuters сообщило, что антикоррупционные ведомства США и Швеции приступили к рассмотрению жалобы, авторы которой утверждают, что шведская компания Dignita Systems согласилась на многомиллионные откаты, чтобы без помех выйти на турецкий рынок. Плата за лоббирование – через серию подставных фирм – предназначалась не кому иному, как сыну Эрдогана Билалу. Несмотря на то что попытка продвижения интересов была сорвана, сама схема, подчеркивает Reuters, дает представление об особенностях местной коррупции. Кроме того, с учетом того, что у Dignita есть американский владелец, США вправе открыть свое расследование.



Дело произвело скандал в Анкаре. Глава Управления по коммуникациям в администрации президента Турции Фахреттин Алтун поспешил назвать сообщение, в котором фигурирует имя Билала Эрдогана, частью информационной кампании с целью оказания давления на Анкару. "Reuters не смогло независимо подтвердить, знали ли президент Эрдоган и его сын Билал о предполагаемой схеме откатов Dignita или были ли они причастны к ней, – заявил представитель канцелярии. – Мы хотели бы очень четко подчеркнуть, что эти тенденциозные сообщения, срежиссированные лобби и государственными органами, оппозиционными Турции, с целью оказания давления никогда не повредят ее принципиальной позиции".



Однако эксперты не сомневаются, что скандал с Dignita – это завуалированная угроза в адрес Эрдогана. Тем более что у США есть опыт давления на своего ближневосточного союзника через расследования, в рамках которых нередко фигурируют близкие к турецкому лидеру имена.



Одним из самых громких дел стал произошедший в 2016 году арест бизнесмена Резы Зарраба. Американские правоохранители задержали торговца золотом по обвинению в создании масштабной схемы по обходу западных санкций против Ирана, в которой задействовались в том числе ресурсы банковской системы США. Масштаб делу добавило то, что, согласно предоставленным суду записям звонков, Зарраб был довольно близок к президентской семье. Тогда это превратило ситуацию вокруг расследования в часть негласного американо-турецкого торга. Есть ли у дела Dignita шансы повторить этот прецедент, неясно, однако очевидно, что турецкая элита восприняла ситуацию с полной серьезностью.