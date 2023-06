"Какофония версий". Мир обсуждает попытку мятежа в России

Попытка военного мятежа в России явно не привела к тем последствиям, на которые рассчитывал Запад. На это указал глава МИД России Сергей Лавров - и такой вывод можно сделать из публикаций в американской и европейской прессе, которая ожидаемо посвятила многочисленные материалы событиям 23–24 июня.



Почему Киев не смог воспользоваться мятежом Евгения Пригожина, перехватив инициативу на поле боя, и почему выступление ЧВК "Вагнер" не ослабило позиции России - таким вопросом задается The New York Times.



В обороне, выстроенной ВС России против украинского наступления, не оказалось никаких брешей, которыми могла бы воспользоваться украинская сторона, отмечает издание. Российские подразделения во время мятежа Пригожина не покинули свои позиции, а в боевых действиях "не было затишья", констатируют источники NYT. При этом американское издание еще надеется, что украинская армия все же может "воспользоваться хаосом", который - по мнению New York Times - якобы возник после действий "вагнеровцев".



О том, что в Белом доме делали ставку на возникновение внутриполитического хаоса в России, говорят и источники CNN. Телеканал отмечает: по мере того, как американской разведке становилось все более ясно, что Пригожин собирается задействовать свою ЧВК внутри России, ожидалось, что "марш" встретит гораздо больше сопротивления и будет намного более кровавым.



Но в Вашингтоне удивились, насколько быстро сторонам удалось договориться при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщили источники CNN.



При этом ряд изданий - в том числе The Washington Post - делает акцент на том, что сам мятеж отнюдь не застал Запад врасплох. Источник WP из числа официальных лиц на условиях анонимности утверждает: разведка США еще 21 июня получила всю информацию о готовящемся выступлении "вагнеровцев". "У разведки США было достаточно сигналов о возможных действиях Пригожина, чтобы иметь возможность сообщить руководству о том, что что-то происходит", - сказал собеседник газеты.



Примерно в том же ключе - американская разведка будто бы знала о планируемом мятеже и даже загодя предупредила Конгресс - высказываются и другие СМИ, в частности New York Times, сказал ИА Регнум эксперт-американист Малек Дудаков.



"Поскольку проблему удалось разрешить, американцы ею воспользоваться не смогут, - комментирует эксперт. - Но США будут предпринимать попытки ослабить Россию на международной арене, ведя переговоры со странами - сторонниками России, чтобы пытаться их убедить в нестабильности России и, соответственно, в том, что она не настолько важный союзник, как, например, США".



В Вашингтоне вполне могли делать ставку на затягивание мятежа - на фоне чего ВСУ перешли бы в большое контрнаступление, допускает Дудаков.



"С другой стороны, для американцев это - окно возможностей, и они, очевидно, будут продолжать попытки раскачать ситуацию внутри России и ухудшить отношения страны с ее союзниками, - рассуждает эксперт. - Будут пытаться развить возникший эффект в медийной и дипломатической плоскостях, чтобы нанести максимальный ущерб репутации страны".



Европа "проспала" мятеж



Европейские союзники США также пытаются подать события 23–24 июня как свидетельство хрупкости и слабости российского руководства. На это также указал Сергей Лавров и привел в пример заявления французского президента Эммануэля Макрона, который воспринял мятеж как шанс реализовать план по стратегическому удару по России руками Украины.



"Как сказал президент, выступая в субботу, против нас работает вся военная, экономическая и информационная машина коллективного Запада. Ясно, что и CNN, и руководители украинского режима, и политики, такие как Эммануэль Макрон, являются частью этой машины", - сказал Лавров.



Европа и в данном случае следует в фарватере Соединенных Штатов. Но при этом европейские СМИ, в отличие от американских, отнюдь не хвалят свои разведслужбы за "прозорливость". Так, немецкое издание Der Spiegel уличило германскую разведку BND в запоздалости - в кабинете Олафа Шольца были удивлены столь медленной реакцией собственных спецслужб. Уже 26 июня в парламенте пройдет спецзаседание, на котором главе BND Бруно Калю придется объяснить, почему разведчики "проспали" попытку путча в России.



"Послезнание" и теории заговора



Зато постфактум политики, политологи и пользователи соцсетей охотно выдвигают версии произошедшего, заметил германский политолог Александр Рар. Удивляет то, сколько появилось и появляется "комментариев, доводов, анализа от людей, которые ни разу в своей жизни не были в России", рассказал Рар ИА Регнум.



"Это стало сильным информационным поводом: люди заинтересованы, хотя и не сказать, что встревожены. Ведь все это - далеко и Запада никак не коснулось. Следят с иронией и интересом. Еще день пройдет - и все забудут", - заметил немецкий политолог.



Пока что главный повод для обсуждения, "какофонии версий" и конспирологических гипотез - судьба Евгения Пригожина, рассказал собеседник. По его словам,



"много спекуляций на тему того, уйдет ли Пригожин в Африку, останется ли в Белоруссии, ликвидируют ли его".

"Вообще есть впечатление, что кому-то редактор дает задание, а журналист не знает, как еще это высосать из пальца, и начинает искать какую-то оригинальную версию, которая еще нигде не была высказана. Но все уже идет в сторону теорий заговора", - добавил собеседник.



Что же до высказываний немецких политиков, то они пытаются убедить, что правительство заранее знало, что Пригожин остановит поход на Москву, что у него не хватит тех сил, на которые он надеялся. "Он ожидал, что перебежит армия, что будет большая поддержка. Правительство Германии и спецслужбы пишут, что именно по этой причине путч не удался", - сказал Рар.



ЧВК "Вагнер" в полном составе покидает штаб ЮВО в Ростове-на Дону

При этом постоянно звучат заявления о том, что попытка мятежа внутренне ослабила Россию. Вполне вероятно, полагает Рар, что оппозиционные христианские демократы, опираясь на мнение Брюсселя, будут настаивать на том, что это повод для поставки нового пакета вооружений Украине.



На Востоке оценили мастерство Путина



Свои теории заговора выдвигают и в Иране, отметил в своем Telegram-канале журналист-международник Аббас Джума. По версии тегеранской газеты "Фархихтеган", ЧВК "Вагнер" благодаря своей "экономической деятельности по всему миру" действовала во многих странах по соседству с крупными американскими и британскими картелями и благодаря таким тесным связям Западу удалось привлечь "вагнеровцев" к действиям против Путина".



Респектабельные издания, напротив, констатируют, что мятеж Пригожина застал США врасплох и Вашингтон не мог дать внятной оценки происходящему. Об этом говорится в публикации информагентства Nour News, которое считается близким к Корпусу стражей исламской революции (КСИР).



"Пока рано судить об итогах", отмечает Nour News. Но, "учитывая мастерство Путина" в том, что касается нарушения планов противника, вполне вероятно, что российский лидер использует произошедшее, чтобы "подать сигнал Западу", указывается в публикации.



Судя по контексту, "сигнал" в том, что российская власть смогла быстро и консолидировано ответить на новую угрозу и при этом не ослабить позиции на фронте.



Реакция на события в России целого ряда значимых региональных игроков в Азии (и не только, также и в Латинской Америке) была недвусмысленной и однозначной, сказала ИА Регнум эксперт-востоковед Каринэ Геворгян. Показательна поддержка, которую оказали России наиболее последовательные противники США - Иран, Северная Корея, Венесуэла и ряд других.



"Страны, которые долгое время оказывали действительно серьезное сопротивление доминирующей сверхдержаве - Соединенным Штатам - и находились под санкциями, явно "поворачивать оглобли" не собираются и делают ставку на создание нового мироустройства", - отмечает Геворгян.



В Тегеране, Пхеньяне и Каракасе понимают, что политическое поражение России вне всяких сомнений предельно осложнило бы их положение, указывает эксперт. "Без России они тоже не готовы сдаваться, - говорит эксперт-востоковед. - Эти страны в данном принципиальном случае не вертятся, как флюгеры. Но они показали, что готовы оказать России помощь. Они показали свою последовательность во всем, в том числе во внешней политике".



Китай сохранил видимость спокойствия



Что до официального Пекина, то он отреагировал на события в России "спокойно, то есть практически никак", пояснил ИА Регнум директор Института стран Азии и Африки МГУ, китаевед Алексей Маслов.



"Было лишь официальное сообщение о попытке вооруженного переворота, которая завершилась полным провалом", - говорит он.



В свою очередь, неофициальные эксперты и многие паблики в соцсетях оценили события с большей долей эмоциональности, замечает эксперт. "Они стали активно обсуждать устойчивость российской власти, указывая при этом, что она свою устойчивость доказала", - говорит Маслов.



"Подавляющее число пабликов, посвященных экономике - как китайской, так и российской, - сходятся во мнении, что и экономическая модель России в последние месяцы также показала достаточную устойчивость. И теперь главное, чтобы финансовые элиты, которые составляют эту модель, удержались на плаву, - рассказывает эксперт. - Ведь Китаю нужен долгосрочный партнер".



Местные аналитики, как замечает Маслов, задаются вопросом, могла ли подобная ситуация возникнуть в КНР. И в итоге все они приходят к выводу, что "пока экономические показатели двигают Китай вперед, подобное в Китае произойти не может", резюмировал эксперт. Источник - regnum.ru

