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Таджикистану угрожает дефицит питьевой воды, - Андрей Захватов
20:17 27.06.2023

27.06.2023

Жители малой родины президента республики могут стать экологическими беженцами

Об авторе: Андрей Васильевич Захватов – инженер-гидротехник, эксперт по Центральной Азии.

Вид на ирригационный туннель Наманганского водохранилища.
Значительная часть населения Таджикистана в любой момент может оказаться на грани выживания. Дело в том, что питьевая и оросительная вода в засушливую Дангаринскую степь до настоящего времени подается из Нурекского водохранилища по единственному источнику – ирригационному туннелю. После торжественного пуска в 1986 году туннель постепенно пришел даже не в аварийное, а в опасное состояние. В критическом состоянии находится входной портал туннеля, а изношенные своды туннеля могут рухнуть и перекрыть водоток, к примеру – от землетрясения. Около 170 тыс. населения Кулябской области сразу же начнет перемещаться за пределы страны, десятки тысяч – к родственникам в Россию. И не исключено, что в результате катастрофы на малой родине президента Эмомали Рахмона в Дангаре экономические последствия могут быстро превратиться в политические.

В советский период в Таджикистане бытовала шутка о республиканских кланах – "Ленинабад правит, Куляб охраняет, Памир танцует, а Каратегин торгует". Обретение независимости и гражданская война 1992–1997 годов изменили все. К власти пришли в основном кулябцы, а жизнь научила торговать всех. Писать заявки на гранты и кредиты, встречать гостей, проводить конференции и танцевать на праздниках – тоже научились все. Однако скоро выяснилось, что "фестивалить" постоянно не получится, и практически все построенные в советские годы промышленные объекты нуждаются в реконструкции и в своевременном ремонте. Одним из таких объектов Южно-Таджикского территориально-производственного комплекса был уникальный Дангаринский оросительный туннель в Кулябской области республики. Сооружение первого класса надежности и сложности, туннель относился к объектам значительной протяженности, а в 1960–1980-е годы в СССР еще не был накоплен опыт изысканий, проектирования и строительства подобных объектов. Опыта эксплуатации подобных сооружений тоже не было, но сооружение работало отлично.

Идея крупного проекта орошения и обводнения земель Дангаринской долины появилась в 1960 году в стенах института "Таджикгипроводхоз". Эвакуированные в республику во время войны 1941–1945 годов специалисты увидели, что в результате строительства Нурекского водохранилища уровень воды будет поднят настолько, что из него по туннелю можно самотеком подать в Дангаринскую степь 100 куб. м воды. При этом возможная площадь орошения превысит 75 тыс. га, и устойчивое водоснабжение станет нормой для 27 тыс. домохозяйств. Туннель длиной 14 км и диаметром от 4,6 до 6,6 м проходит под горным хребтом.

Одновременно с проходкой туннеля под руководством директора института "Таджикгипроводхоз" Рабима Маруфова и главных инженеров проекта Анатолия Колесникова, Людмилы Блидер и Валерия Чекалова велось проектирование орошения земель Дангаринской долины.

Все годы независимости о постепенном разрушении туннеля высшие чиновники знали, и один раз даже подтвердили факт разрушения туннеля, фактически признав сумму в десятки миллионов долларов на его восстановление. Почти полное отсутствие информации, вероятно, объясняется негативом, который стал бы предметом обсуждений и испортил картину процветания суверенной страны, тем более что население однажды уже было испугано перекрытием подачи воды.

Тем не менее говорить о том, что туннель входит в стоп-лист СМИ, и утверждать, что он является государственным секретом, было бы неверно. Еще в 2020 году премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода осмотрел входной оголовок туннеля, и в СМИ было отмечено, что "на основе рекомендаций и указаний Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в районе в кратчайшие сроки будут устранены проблемы нехватки питьевой воды". Но затраты на ремонт даже внешне казались заоблачными, и сотрудники международных финансовых организаций в приватных разговорах указывали на желаемое перенаправление средств с торжеств и излишеств на ремонт важных инфраструктурных предприятий.

А направлять деньги в Дангару было на что. За последние 25 лет, кроме освоения десятков тысяч гектаров земель, за счет бюджета и спонсоров в Дангаре были предусмотрены, построены и строились офисные здания, мединститут, отели, школы, больницы. В бывшей степи были открыты одна из крупнейших в мире чайхана на 500 человек, открыт филиал аграрного университета, нефтеперерабатывающий завод, создана свободная экономическая зона "Дангара", в планах рассматривалось строительство международного аэропорта. Не исключено, что с развитием технологий разведки и добычи углеводородов в Дангаре планировали эксплуатацию газового месторождения. В результате в республике несколько лет назад начались непубличные разговоры о переносе органов управления югом Таджикистана из Куляба в Дангару и даже перспектива переноса столицы в бывший безводный кишлак уже не вызывала смех.

Тревогу же вызывает разработанный в марте 2023 года, но пока не утвержденный проект плана выполнения первого этапа работ по Дангаринскому туннелю. Проект предусматривает первоочередные шаги по приведению сооружений туннеля в безопасное эксплуатационное состояние и определяет первоначальный объем работ – обследование туннеля, работы на входном портале и на затворах. Предусмотрено, что аварийно-восстановительные работы первого этапа и осмотр внутренней части туннеля займут не более 10 дней и будут завершены до начала поливного сезона. Разработчики проекта учли риски недовольства и недопонимания местных жителей из-за отсутствия и/или ограничения подачи воды в период обследования туннеля. Эти риски предусмотрено снизить за счет подвоза питьевой воды.

С точки зрения современной гидротехники план неплохой. Обнадеживает тот факт, что с ситуацией уже знаком бывший глава Минсельхоза, заместитель премьер-министра Таджикистана Сулаймон Зиезода, на которого скорее всего ляжет вся ответственность за восстановление туннеля. Вместе с тем вопросы вызывает длительный срок реализации проекта (с 2023 по 2027 год). Что же касается финансирования многолетних восстановительных работ, в Таджикистане ожидают, что деньги даст Всемирный банк. Но дадут ли республике деньги без упреков по поводу строительства и приобретения помпезных объектов (поскольку деньги ищут и на достройку Рогунской ГЭС) – это еще вопрос.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687886220


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