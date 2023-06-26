Шавкат Мирзиеев поздравил народ Узбекистана с Курбан хайитом

20:49 27.06.2023

Президент поздравил народ Узбекистана с Курбан хайитом

Шавкат Мирзиеев поздравил народ Узбекистана с Курбан хайитом. "Идеи мира, дружбы и человеколюбия, лежащие в основе этого священного праздника, созвучны осуществляемым в Новом Узбекистане реформам, нашим высоким целям и задачам", - заявил президент.



"Искренне, от всей души поздравляю вас, всех мусульман страны, весь наш народ с прекрасным праздником, воплощающим доброту, милосердие и великодушие, - Курбан хайитом, который мы с большой радостью отмечаем вместе со всей мусульманской уммой, выражаю вам глубокое уважение и наилучшие пожелания", - говорится в поздравлении.



"Благородные идеи мира, дружбы и человеколюбия, лежащие в основе этого священного праздника, гармоничны и созвучны осуществляемым сегодня в Новом Узбекистане реформам, нашим высоким целям и задачам", - отметил глава государства.



"Мы, безусловно, и впредь будем уделять особое внимание воплощению в жизнь надежд и устремлений нашего многонационального и многоконфессионального народа, сохранению и развитию традиций и ценностей всех наций и народностей, представители которых считают эту прекрасную страну своей Родиной", - говорится в поздравлении.



"Совместными усилиями мы превратим Новый Узбекистан в страну, где царят дружба и толерантность, где каждый гражданин, независимо от национальности, языка и религии, будет жить свободно, в мире и благополучии", - заявил Шавкат Мирзиеев.