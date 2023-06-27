Почему Франция потеряла Африку, - В.Прохватилов

21:07 27.06.2023 27.06.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



14 июня президент Алжира Абдельмаджид Теббун подписал указ, в соответствии с которым в национальный гимн возвращаются строки с упоминаем Франции как колониальной державы.



В алжирский национальный гимн возвращены следующие строки:



"О, Франция, время пустословий закончилось.

Мы его закрыли, как закрывают книгу.

О, Франция! Приготовься, настал день, когда тебе надо платить по счетам.

Вот наш ответ, наша революция вынесет свой приговор.

Потому что мы решили - Алжир будет жить,

Будьте тому свидетелями!"



Эти строки убрали из гимна по решению бывшего президента АНДР Шадли Бенджедида в 1986 году по политическим соображениям. Алжир был колонией Франции в период с 1830 по 1962 год. Независимость эта североафриканская страна получила по итогам национально-освободительной войны, длившейся с 1954 по 1962 год.



Примеру Алжира последовал Нигер. 23 июня парламент Нигера утвердил новый гимн страны, который сменил предыдущий, написанный в 1961 году французским композитором и воспринимавшийся многими как благодарность Франции за достижение африканской страной независимости. Новый гимн получил название "Во имя Отечества" и содержит куплет, посвященный антиколониальной борьбе. В предыдущем гимне, написанном композитором Морисом Альбером Тирье, были следующие строки: "Будем гордиться и благодарить за нашу новую свободу". Эта благодарность была обращена к бывшей метрополии Нигера Франции.



8 июня этого года солдаты армии республики Чад арестовали пятерых французских военных, действовавших без разрешения властей Чада на границе с Суданом, и отобрали у них оружие и документы. Официальный представитель французской армии Пьер Годильер отметил, что "это было сделано очень агрессивно".



"Франция, которая десятилетиями эксплуатировала Африку и считалась главным виновником нестабильности в регионе, стала персоной нон грата на континенте. В то время как многие страны от Алжира до Буркина-Фасо приняли решение стереть присутствие бывшего колонизатора на своей территории, на днях Чад арестовал французских военных… Такое обращение с Францией, которую к настоящему моменту изгнали из многих африканских стран, таких как Буркина-Фасо и Мали, в очередной раз продемонстрировало, что влияние колониальной державы на континенте ослабевает", – пишет турецкая газета Yeni Şafak.



В марте 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон совершил пятидневное турне по Африке, посетив Габон, Анголу, республику Конго и Демократическую республику Конго. Перед началом африканского маршрута Макрон объявил о завершении эпохи "французской Африки". Понятие Françafrique ("Франсафрика") вошло в оборот на заре деколонизации. Его автором считают первого президента независимого Кот д’Ивуара Феликса Уфуэ-Буаньи, подчеркивавшего близость между Парижем и бывшими колониями. С годами термин приобрел иной смысл, став символом неоколониализма.



Механизм "Франсафрики" строился на подкупе африканских лидеров, засылке на Черный континент наемников вроде Боба Денара в обмен на льготные условия разработки полезных ископаемых для таких компаний, как Total. Профранцузские африканские диктаторы (Конго, Сенегал, Буркина-Фасо, Габон, Кот-д’Ивуар) отчисляли самую настоящую дань французским президентам.



После конца холодной войны позиции "Франсафрики" были в значительной степени подорваны. 13 октября 2012 года, президент Франции Франсуа Олланд, выступая перед депутатами Национального собрания Сенегала в Дакаре, пообещал, что впредь Париж будет дискутировать с африканскими государствами на равных, а практика неоколониализма уйдет в прошлое. "Времена того, что называли "Франсафрика", прошли", – заявил он.



Однако Олланд фактически реанимировал концепт "Франсафрики", организовав военные интервенции в Мали и Центрально-Африканскую Республику в 2013 году.



Еще недавно правительство Франции настаивало на необходимости присутствия французских военных в этих странах. В ходе встречи лидеров пяти стран африканского Сахеля (G5 Sahel) в январе 2020 года с президентом Макроном во французском городе По и в преддверии саммита возникла напряженность: Эмманюэль Макрон и министр обороны Франции Флоранс Парли заявили, что "народам Сахеля… нужны французские войска…".



Сахель (от aрабского ساحل – граница) – тропический саванный регион в Африке, своеобразный переход от Сахары на севере к более плодородными землями на юге. Включает 10 стран и 300 млн населения от Атлантического океана до Красного моря.



В странах Сахеля в последние годы нарастают антифранцузские настроения. В ходе своего первого официального турне по Африке Макрон посетил Буркина-Фасо, где его поприветствовали терактом. Накануне его прибытия в столицу страны Уагадугу 28 ноября 2017 года мотоциклисты с закрытыми лицами бросили гранату в автомобиль с французским спецназом. Граната взорвалась на тротуаре, серьезно пострадали случайные прохожие. Во время визита не прекращались митинги и пикеты: протестующие требовали вывести с территории страны французские войска и забросали машину Макрона камнями. Под окнами университета Уагадугу, где французский президент встречался со студентами, митингующие скандировали: "Долой империализм!", "Нет французским базам в Буркина-Фасо и Африке!"



На встрече Макрона со студентами столичного университета ему задали вопрос о том, почему так мало африканских студентов учится в университетах Французской республики и так много французских солдат находится в странах Африки. Ответ Макрона, как мы писали, был крайне грубым: "Не говорите мне так о французских солдатах, вы должны им только аплодировать". Французский публицист Томас Дитрих отметил, что во время этого визита "Макрон вел себя, как мелкий колониальный чиновник, упившийся абсента".



Вишенкой на торте стала беспомощность французских военных в их действиях против африканских боевиков. 15 августа 2022 года последний французский солдат покинул Мали после девяти лет пребывания в этой стране в рамках антитеррористической операции "Бархан". "Сегодня в 13:00 последний отряд сил "Бархан", находившийся на территории Мали, пересек границу между Мали и Нигером", – сообщил французский Генеральный штаб.



Французские войска были выведены из города Тимбукту и населенных пунктов Кидал и Тесалит. В тот же день Мали обратилась в Совбез ООН с просьбой о созыве экстренного заседания, обвинив Францию в поддержке "джихадистских и шпионских групп". В письме главы МИД Мали Абдулая Диопа в Совбез ООН перечисляются "неоднократные и частые нарушения воздушного пространства Мали" французской авиацией, а также сбрасывание грузов джихадистским группировкам. Были предъявлены и обвинения в причастности французов к массовым убийствам в городе Госси. После того как французы вывели оттуда свои подразделения, там были обнаружены массовые захоронения.



Член малийского национального переходного совета Абубакар Сидики Фомба сообщил РИА "Новости", что "французская армия лжет, фабрикует факты, желая скрыть шахтные скважины. Если там есть массовые захоронения, то она несет за них ответственность". По словам Сидики, начат также поиск тайных хранилищ ядерных отходов, нелегально созданных французами.



В 350 км от столицы республики города Бамако находится крупное урановое месторождение Фалеа. Его обнаружили в 1977 году сотрудники французской компании COGEMA. В 2016 году права на разработку выкупила канадская GoviEX. По данным МАГАТЭ, с 2017 года добыча урана на этом месторождении не производится. Однако за последние годы в Африке при прямом участии Франции была создана сеть нелегальной добычи радиоактивных веществ, необходимых для французских АЭС и ядерных сил.



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Для прикрытия своей теневой активности в Мали Франция организовала и вела многолетнюю "антитеррористическую операцию". В 2013-2014 годах французские военные проводили в Мали операцию "Сервал" против восставших на севере страны туарегов и исламистов, а в 2014 году продолжением "Сервала" стала операция "Бархан". В нелегальный урановый бизнес был вовлечен не только французский военный контингент операции "Бархан", но и радикальные исламистские группировки и даже племена туарегов.



Одной из причин ввода в 2013 году французского военного контингента в Мали было то, что под контролем боевиков, захвативших две трети малийской территории, оказались месторождения урана. Немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, "что Франция вмешалась в конфликт c целью получить доступ к дешевому урану для своих АЭС".



Французы сознательно саботировали борьбу со всевозможными партизанами. За время операции "Бархан" незаконные формирования лишь расширили свои операции и взяли под свой контроль 80% страны.



Возможно, малийские власти еще долго не решались бы выдворить французов из страны, но их вдохновил пример Центрально-Африканской Республики, которая долго была самой "ручной" французской колонией, как отметила в интервью ФСК сотрудник парижской Академии геополитики Алеся Милорадович: "Привели русских в Мали и ЦАР за руку сами французы. Известно, что война с боевиками в ЦАР шла десятилетиями, в стране стояли французские войска, которые якобы обеспечивали некую условную безопасность для правящего режима, а на самом деле для своих дельцов, выгребающих задарма у африканцев ресурсы".



Антифранцузские настроения охватывают все стороны африканской повестки дня. 23 июня портал Le journal de l’Afrique опубликовал статью "Как французское государство защищает мародеров Африки", в которой выражается возмущение тем, что административный суд Парижа аннулировал судебное разрешение, которое давало возможность проводить независимые расследования коррупционных схем связанных с метрополией африканских коррупционеров.



Это сделано, как пишет издание, "чтобы задушить судебные иски, наносящие ущерб спокойствию Françafrique".



Несмотря на все усилия Елисейского дворца откреститься от своего колониального прошлого, стратегия Франции на Черном континенте по-прежнему своекорыстна и не отвечает интересам стран Африки. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687889220





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